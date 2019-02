Modo electoral activado: ¿tienen los partidos vascos candidatos?

El modo electoral está definitivamente activado. Han pasado apenas 24 horas de la convocatoria de generales para el 28 de abril, que se suman a las municipales, forales y europeas del 26 de mayo, y los partidos en Euskadi ya han multiplicado su presencia en actos públicos. Sólo este sábado PNV, Podemos, PSE-EE (por partida doble), EH Bildu y PP han convocado a los medios de comunicación.

El adelanto de las elecciones a las Cortes Generales ha pillado de distinta manera las formaciones políticas. El PNV, por ejemplo, comparece "preparado", como ha indicado Aitor Esteban. Los nacionalistas habían aprovechado el proceso interno de doble vuelta para elegir candidatura para las europeas con el ánimo de hacer lo propio de cara a unas hipotéticas generales.

Será de nuevo Esteban el cabeza de cartel y le acompañará gran parte de su equipo actual en el Congreso. La gran novedad es la de Josune Gorospe, en puestos de salida en Bizkaia. Actualmente es la portavoz económica en el Parlamento Vasco. En el Senado hay fichajes como Imanol Landa, alcalde de Getxo y presidente de Eudel, y los guipuzcoanos Maribel Vaquero y Luke Uribe-Etxebarria.

También tiene las primarias hechas el partido que ganó la doble cita electoral anterior en Euskadi, Podemos. Y no sin convulsiones internas. Su candidato principal es Roberto Uriarte, exsecretario general y crítico con la actual dirección autonómica que encabeza Lander Martínez. El movimiento fue orquestado por Pablo Iglesias. Una de sus más estrechas colaboradoras, Pilar Garrido, será la candidata en Gipuzkoa, de hecho. Queda por concretar el encaje de IU y Equo en esta plancha. En la actualidad, tres de los diputados vascos de Unidos Podemos no son de la formación morada.

Los socialistas vascos, en cambio, no tienen nada decidido respecto a las listas. Tendrán que celebrar primarias. Su actual referente en el Congreso es Patxi López, que brevemente presidió la Cámara entre finales de 2015 y mediados de 2016. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, fue la candidata al Senado, pero no logró el escaño. Fuentes de EH Bildu indican que tampoco tienen resueltas las candidaturas. Activarán el proceso con urgencia en los próximos días y reconocen que tendrán escaso margen de tiempo para completar el proceso.

En el caso del PP, no hay decisiones tomadas pero fuentes de esta formación ven como "lo natural y lógico" que el 'número tres' de Pablo Casado, Javier Maroto, sea la referencia en Euskadi. Actualmente es diputado por Álava, aunque no resultó electo en las generales de 2016. Sustituye a Alfonso Alonso, que en aquel año regresó a Euskadi como presidente del PP vasco. Es previsible que Ciudadanos y Vox presenten igualmente sus candidaturas, pero no tienen referencias políticas en Euskadi y, de hecho, ni siquiera han cerrado su apuesta para las municipales y forales previstas desde hace tiempo.