Borrell subraya que España no va a reconocer a Kosovo "porque lo diga un director general del COI"

Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, ha asegurado este lunes que España no cambiará su posición de no reconocer a Kosovo porque lo exijan miembros del Comité Olímpico Internacional (COI), tras la controversia con la delegación kosovar en el Mundial de kárate celebrado en Madrid.

En una entrevista en Onda Cero, ha rechazado que se denegara visados a atletas de dicho país, añadiendo que se trata de acusaciones que "no tienen fundamento". Al tiempo, ha puesto de manifiesto que España no cambiará su posición de no reconocer a Kosovo por presiones procedentes del COI.

"No vamos a aceptar que un director general del Comité Olímpico Internacional nos diga que tenemos que reconocer a Kosovo, ¿pero usted quién se cree que es?", ha cuestionado en respuesta al alto cargo del COI Pere Miró, que señaló que España tendría difícil organizar eventos deportivos si mantenía su posición.

"La política internacional de España no la dicta el COI", ha recalcado el ministro. La pasada semana directivos del COI amenazaron con excluir a España de la organización de eventos deportivos internacionales si no reconocía al país balcánico, que se independizó de Serbia en 2008 de forma unilateral.

Borrell ha explicado que España no reconoce a Kosovo al igual que tampoco lo hace con Gibraltar y esto "tiene consecuencias". Pero ha querido poner en perspectiva la posición de España, señalando que tampoco Rusia, China o India reconocen la independencia del país balcánico y se ha preguntado si la advertencia enviada a Madrid se ha trasladado también a Moscú, Pekín o Nueva Delhi.

El COI, así como la gran mayoría de federaciones internacionales, admitió a Kosovo en 2014, pero no es el caso de España. De hecho, tras la crisis por el Mundial de kárate, Exteriores elevó una queja formal al COI por el asunto de los visados a deportistas kosovares.

Incidentes de la semana pasada

El miércoles pasado, el departamento que dirige Josep Borrell subrayaba en un comunicado que las autoridades españolas "han facilitado en todo momento, y seguirán facilitando, fórmulas de participación" para los representantes del comité olímpico kosovar en eventos deportivos organizados por el COI, "sin que ello suponga variación alguna en la posición española de no reconocimiento de la independencia del territorio de Kosovo".

En esta misma línea, Exteriores recordaba que se han utilizado vías para "respetar" tanto la carta del COI como la posición jurídica de España de "evitar cualquier acto de reconocimiento" hacia Kosovo.

Asimismo, recalcaba que el Gobierno no ha denegado ningún visado con motivo del reciente Campeonato Mundial de kárate de Madrid. "No se ha podido denegar visado alguno al no haberse recibido ninguna solicitud en la oficina consular competente, la de la Embajada de España en Skopje, por parte de deportistas kosovares", apostillaba el Ministerio en el comunicado.

El pasado lunes el español Pere Miró, subdirector general del COI, lanzaba una advertencia al Gobierno y deporte españoles a través del portal Insidethegames. "Si el Gobierno español no está en condiciones de garantizar la presencia de Kosovo, ni los kosovares ni ningún otro deportista competirán en España hasta que ese asunto se haya resuelto", apuntó.

Tras la emisión de los visados a deportistas kosovares por parte del Gobierno español, el miércoles el COI y el Comité Olímpico Español (COE) expresaban su "máxima y pública satisfacción" por esta decisión.

En virtud de esta resolución transmitida el mismo miércoles por Josep Borrell, el Gobierno proporcionará a las delegaciones deportivas de Kosovo que compitan en España el visado, y "se les autorizará al uso de los símbolos nacionales propios, himno y bandera, de acuerdo al protocolo olímpico".

Si Serbia reconoce a Kosovo

Preguntado si la posición del Gobierno de España puede cambiar si se produce un reconocimiento por parte de Serbia, Borrell ha apuntado que en ese supuesto ya no sería una independencia unilateral.

"No somos mas papistas que el papa", ha apuntado el titular de Exteriores, entendiendo que el Ejecutivo se abriría a admitir a Kosovo si Belgrado reconoce su independencia.