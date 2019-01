Díaz Ayuso reprende a los críticos en el PP con las negociaciones con Vox: "Dejen trabajar a la dirección nacional"

La secretaria de Comunicación del PP no quiere críticas internas a las negociaciones entre Vox y su partido. En una entrevista en Los Desayunos de TVE, la dirigente popular ha sido contundente con las últimas declaraciones de barones y dirigentes del partido que han sembrado dudas o han criticado las negociaciones con Vox después de que se difundiera el documento con las exigencias de la formación de Santiago Abascal. "Que dejen trabajar a la dirección nacional". "Dejemos de estar comentándolo todo en tiempo real porque eso no es positivo", ha zanjado Ayuso.

En esta misma línea ha dejado un nuevo mensaje en redes sociales, donde ha dejado claro cuál debe ser el camino a seguir y no crear fisuras del seno del PP:

Con líneas rojas, filtraciones entre negociaciones y comentarios innecesarios no hacemos más que mirarnos el ombligo. Los andaluces han votado un cambio y de repetirse las elecciones el PSOE seguirá parasitando cuatro años más, estrangulando el empleo y los servicios públicos. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 9 de enero de 2019

Se refería así, sin mencionarlas, a las declaraciones del presidente gallego, Alberto Nuñez Feijóo, en las que subrayó su negativa a derogar ninguna ley que proteja este tipo de violencia. " Solamente se dejarán de aplicar medidas contra la violencia machista cuando no exista la violencia machista". "La violencia machista existe, y por lo tanto no podemos obviarla, tenemos que luchar contra ella", zanjó, contra el negacionismo de Vox y las últimas afirmaciones de Pablo Casado que calificaban el asesinato de una mujer como "violencia doméstica".

Otra voz crítica con Vox dentro del Partido Popular han llegado de Valencia, con Isabel Bonig. "Es una realidad objetiva, las mujeres están siendo asesinadas por sus maltratadores y no podemos obviarlo", dijo a los micrófonos de la Cadena SER. "Vox no está a la altura del cambio en Andalucía porque ha ideado una serie de planteamientos que espero que se puedan reconducir", reprendió. A la que añadió una consigna a seguir: "Hay que sacar [la violencia de género] del discurso político, para profundizar y mejorar las cosas".

"Iremos viendo" algunas de las propuestas

Díaz Ayuso ha admitido que ciertas propuestas de Vox no les parecen aceptables. "Si Vox no cree en el estado de las autonomías, no le puede pedir a la administración andaluza que asuma competencias como las de inmigración, que no les corresponden". Sin embargo, ha abierto la puerta a que otras sí sean adoptadas en un futuro gobierno popular en Andalucía. "Si se quiere celebrar la toma de Granada, me parece perfecto", ha asegurado, aunque ha matizado que no cree que "los andaluces quieran cambiar el día de su autonomía".

Ayuso ha planteado los términos de la negociación en la que está inmersa el PP para conseguir los apoyos de los de Abascal para la investidura en Andalucía. "Con muchas de las propuestas [del documento de Vox] no estamos de acuerdo, y otras las iremos viendo. Hay cuatro años por delante", ha dicho la secretaria de Comunicación, que forma parte del equipo que se reunirá otra vez hoy con los dirigentes de Vox en Madrid. "Nos reuniremos por la mañana, y durante el día les daremos información".