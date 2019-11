MAPA | El voto de la España más rica y el de la más pobre en las elecciones del 10N, calle a calle

Fuente: Ministerio de Interior

Metodología:

Para realizar esta información se han analizado los datos de la operación estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) "Atlas de distribución de renta de los hogares", que cruza datos de las declaraciones de IRPF de la Agencia Tributaria con la información de los residentes de más de 34.000 secciones censales en España. Esta estadística ha hecho público, por primera vez, los datos de renta media por persona y por hogar al nivel geográfico más pequeño posible.

Por secreto estadístico, el INE no publica datos de las zonas en las que vivan menos de 100 habitantes ni de la provincia de Álava, ya que no se disponen datos por secciones censales en esa demarcación. La estadística no refleja rentas superiores a los 89.015 euros por hogar ni menores a 10.000 euros para acotar los valores extremos de los indicadores.