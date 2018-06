Pablo Iglesias visita a Jordi Cuixart en la cárcel de Soto del Real

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha visitado este martes al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre, acusado de rebelión por su papel durante el referéndum de independencia del 1-O. Iglesias es el primer dirigente de un partido estatal que se reúne con alguno de los políticos catalanes en prisión preventiva.

Iglesias ha entrado en Soto del Real a las 10 de la mañana acompañado del concejal de Barcelona en Comú Jaume Asens. La visita ha durado una hora, según han confirmado fuentes de Podemos a eldiario.es.

En declaraciones a TV3 tras la visita, Iglesias ha explicado que "quería visitar" a los políticos presos catalanes "desde hace mucho tiempo" y, en especial, a Cuixart, pero que el momento preciso ha llegado ahora, con la expulsión del PP del Gobierno. "Cuando hemos sumado nuestros votos los independentistas catalanes, los partidos vascos, Unidos Podemos y el PSOE. Era el momento de intervenir, de hacer valer la Declaración de Zaragoza", ha apuntado.

He acudido a Soto del Real para entrevistarme con Jordi Cuixart para conocer su situación y ampliar las vías de diálogo. Es responsabilidad de los representantes políticos sentarse a hablar y buscar respuestas a problemas políticos que los jueces no pueden solucionar. pic.twitter.com/S7Iv7eF9qh — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) June 26, 2018

"Se tiene que notar que hemos echado al PP del Gobierno. Tiene que significar que con Catalunya se dialoga, no se aplican medidas excepcionales", ha asegurado. Su intención, según ha dicho, es "tratar de mediar y ser útil para abrir un diálogo entre gobiernos y entre las sociedades civiles".

Iglesias ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no vete ningún asunto en la reunión que tiene previsto celebrar el próximo 9 de julio con el president de la Generalitat, Quim Torra. Ni siquiera el derecho de autodeterminación. "Yo sé que a Sánchez no le gusta", ha asegurado. Para añadir: "En una mesa de diálogo todas las opciones deben plantearse. Nosotros queremos que Catalunya siga en España pero la posibilidad del derecho a decidir tiene que estar sobre la mesa. Entre demócratas no puede haber temas excluidos".

El secretario general de Podemos ha reclamado la libertad de los políticos presos catalanes, aunque ha asegurado que ahora mismo la decisión no está en manos del Gobierno sino de los tribunales. Según ha avanzado en TV3, "en septiembre u octubre" podría cambiar la situación.

Iglesias ha asegurado que pese a que su liberación es imposible mientras no lo decrete el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y que técnicamente el traslado de los presos a Catalunya es complicado, "como demócratas, hay que defender la libertad". El líder de Podemos ha repetido que "el presidente del Gobierno está comprometido con el acercamiento de los presos".

"En Europa no se ve con buenos ojos que haya presos de conciencia", ha apuntado.

Iglesias ha apuntado que Cuixart es el primero de los presos catalanes que quiere visitar y que, si Instituciones Penitenciarias lo permite, intentará reunirse con el resto de políticos en prisión preventiva.

El líder de Podemos ha optado por el presidente de Òmnium porque "representa algo muy especial", según ha explicado esta mañanaen Rac1. "Él no ha dejado de estar vinculado exclusivamente a la sociedad civil y a los movimientos sociales en Catalunya sin haber asumido un vínculo específico con ningún partido político", ha señalado.

En su opinión, "eso le da una autoridad especial". Y ha añadido: "Jordi ha tenido una sensibilidad muy buena a la hora de valorar cómo se respiraba en el conjunto del estado español. Creo que es un interlocutor muy valioso en estos momentos y que puede ayudar mucho".

Iglesias ha explicado que a él le gustaría que los presos "estuvieran libres" pero que entiende "la correlación de fuerzas que hay" y que la situación "está en manos de los jueces, no del Gobierno" por lo que ha exigido al menos su acercamiento a cárceles catalanas.

El secretario general de Podemos ha desvelado que habló con la compañera de Cuixart, Txell Bonet, y que pudo ver que "es enormemente duro tener un niño recién nacido y tener que viajar cientos de kilómetros para ver a su pareja" y que el acercamiento puede ayudar a la distensión del conflicto político.

Iglesias también ha negado ser el "mediador" del presidente de Pedro Sánchez, pero sí ha señalado que su intención es "ser útil". En su reunión con Torra, el presidente de la Generalitat le aseguró que "no es el momento de vías unilaterales aunque no renuncie al referéndum de autodeterminación",

Tras la cita, según ha desvelado Iglesias, telefoneó a Sánchez para informarle del contenido de la reunión, así como de un posterior encuentro que mantuvo con dirigentes de ERC.