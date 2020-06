Sánchez reprocha a la oposición que use el virus para "combatir al adversario" en el debate de la última prórroga de la alarma

Pedro Sánchez se ha subido a la tribuna para defender por última vez la prórroga del estado de alarma que declaró el pasado 14 de marzo ante la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. Casi tres meses después, el presidente ha celebrado que en los últimos días no se haya producido ningún fallecimiento, de lo que concluye que el confinamiento ha sido un éxito. Sin embargo, se le ha resistido el que en este periodo ha sido otro de sus llamamientos: la unidad política. "El enemigo es el virus y la política debe servir para combatirlo juntos", ha expresado en un discurso en el que ha reconocido que no entiende que haya habido fuerzas políticas, en referencia al PP, que hayan pasado de apoyar el estado de alarma a votar en contra.

En un momento en el que la crispación política ha desbordado todos los límites, Sánchez ha reclamado al conjunto del hemiciclo que se "aparque la mezquindad y la irrelevancia de la pequeña política" para abordar la recuperación que se tendrá que llevar a cabo en los próximos meses ante la merma económica que ha supuesto la pandemia. "El enemigo es el virus y la política debe servir para combatirlo unidos. No puede ser el pretexto para combatir al adversario. Es una de las lecciones que debemos extraer", ha afirmado. "Virus es un término que viene del latín y significaba originalmente veneno. Lo estamos viendo en algunos lugares, señaladamente en EEUU, y no queremos verlo cuajar en España. El veneno del odio es el veneno más dañino porque corroe las sociedades y aniquila las comunidades. Señorías, digamos 'no' al veneno del odio, 'no' a la violencia física ni a la violencia verbal. 'No' al insulto. 'No' a la provocación", ha reclamado.

Sánchez: "¡Viva el 8 de marzo!"

El mensaje que quería trasladar el presidente era claro consciente de que tras su intervención Pablo Casado y Santiago Abascal subirían a la tribuna cargados de acusaciones. "Demostremos a la ciudadanía española la utilidad de la política, lo imprescindible del servicio público. Demostremos que servimos para algo más que para llenar titulares de crispación". "Quiero rogarles ahora, antes de terminar, que muestren sus discrepancias con el Gobierno con altura parlamentaria. Sin descalificaciones ni insultos. Sin presunciones de culpabilidad. Sin acusaciones gruesas de mala fe y de conspiraciones inverosímiles", ha expresado Sánchez, que no ha hecho una alusión concreta a la investigación que se lleva a cabo en un juzgado de Madrid sobre la actuación del Gobierno y, en concreto, por la autorización de la movilización del Día de la Mujer Trabajadora, pero ha lanzado una clara defensa ante el cuestionamiento que hace la derecha: "Lo digo alto y claro: ¡Viva el 8 de marzo!".

El comentario lo ha replicado el líder de la extrema derecha: "Ocultaron información y se atreven a gritar viva el 8 de marzo, que es como gritar viva la enfermedad y viva la muerte". También Pablo Casado ha mantenido el tono duro contra Sánchez, a quien ha llamado "el pato cojo con el peor balance de gestión": "Ha hecho de la polarización su hoja de ruta, del sectarismo y el populismo, en una campaña electoral permanente -ha proseguido el líder del PP-. El que reparte cicuta habla hoy de veneno". De nuevo Casado y Abascal han acusado al Ejecutivo de las muertes por la COVID-19.

Sánchez ha reprochado que se utilicen las víctimas como arma arrojadiza y se produzca una "apropiación de la bandera que es de todos". "La bandera es la bandera de todos. Representa nuestra historia, nuestros descubrimientos, nuestra literatura, nuestro paisaje y nuestro patrimonio -ha dicho-. No hay buenos españoles y malos españoles. No usemos, por tanto, la bandera como si fuera un arma o como si fuera una frontera que separa. No usemos el nombre de España en vano".

El presidente, que ha hecho un recopilatorio de las medidas que ha adoptado el Gobierno durante la emergencia sanitaria, ha recordado que "la experiencia pasada que estamos viendo en otros países, incluso en potencias tan importantes como EEUU, demuestra que no hay ningún Gobierno preparado para esta sacudida". Sánchez, que ha llegado al Congreso con los apoyos necesarios para sacar adelante la última prórroga -tras cerrar acuerdos con PNV y Ciudadanos, y recuperar la abstención de ERC- ha explicado que, en esta ocasión, se cederá la gestión de la desescalada a los presidentes autonómicos cuando las comunidades lleguen a la fase 3. "Hemos pasado del mando único a la cogobernanza y ahora a gobernanza plena", ha afirmado. También ha defendido que el plan de desescalada aprobado por el Gobierno está teniendo un efecto positivo: "No ha tenido impacto negativo en la evolución de la pandemia".

Una de las iniciativas en las que Sánchez se ha detenido en profundidad ha sido el ingreso mínimo vital, que ha asegurado que representa "el país que queremos". "El coste de esta medida irá directamente a reactivar la economía en la medida en que los hogares se van a animar un poco más en el consumo de servicios básicos como alimentos o ropa", ha aseverado.

Abascal: "Iglesias quiere una guerra civil"

De nuevo ha sido Abascal el que ha salido al ataque contra la renta mínima, que ha considerado como "una cartilla de racionamiento". "Los españoles tienen dignidad, no quieren limosnas. Una renta mínima permanente y universal no es más que un augurio de pobreza", ha continuado. A pesar de los llamamientos a abandonar la crispación, el líder de Vox ha dedicado buena parte de su intervención a atacar al Gobierno: "Los españoles han visto peligrar su salud y su vida a manos de un gobierno negligente y su libertad económica a manos de un Gobierno sectario, extremista y guerracivilista".

Abascal ha cargado especialmente contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, tras el rifirrafe que protagonizó con Vox la semana pasada, cuando afirmó que quieren dar un golpe de estado. "Yo creo que Iglesias quiere una guerra civil. En su vanidad y fanatismo es capaz de provocar cualquier drama en España. No vamos a caer en sus provocaciones", ha dicho el líder de la extrema derecha.

Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 9 de junio un decreto ley a través del que se regulará la nueva normalidad. El objetivo es que no desaparezcan algunas medidas excepcionales que se han aprobado a través de órdenes ministeriales durante la vigencia del estado de alarma. "Recopilará medidas de recuperación, prevención y contención", ha asegurado. La idea es consensuar en un consejo interterritorial ese paquete de medidas. El objetivo es "aunar en una sola norma las medidas sanitarias" que se tendrán que mantener para "evitar el riesgo de un rebrote de la pandemia".