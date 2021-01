Inés Arrimadas pidió el lunes que el proceso de vacunación no se convierta en un capítulo más de la guerra partidista del coronavirus. "No vamos a tirarnos las vacunas a la cabeza", dijo. El comentario habrá causado perplejidad en el PP madrileño, donde cada día se rebusca en los armarios para ver qué munición hay disponible para saltar a las trincheras. Lo que no se puede negar es que trabajan con previsión. No dejes para mañana lo que puedas disparar hoy. Isabel Díaz Ayuso ya estaba metiendo viales en el cargador mucho antes de que llegara el primer cargamento a España.

