Reyes Maroto: “La privatización está en el ADN del PP”

En tiempo de descuento como ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto (Medina del Campo, Valladolid, 1973) llega a Madrid dispuesta a arrebatar la Alcaldía de la ciudad a la derecha. Que lo consiga, es otra cosa. Otros, bajo las siglas del PSOE y mandatados también desde la Moncloa o Ferraz, lo intentaron antes y fracasaron. Uno tras otro: Miguel Sebastián, Trinidad Jiménez, Pepu Hernández. Todos desfilaron por donde llegaron, ya que ninguno aguantó el sillón de la oposición los cuatro años de mandato ni sobrevivió a las procelosas aguas del socialismo madrileño y su tendencia al canibalismo orgánico.

Maroto asegura que, gane o pierda, se quedará y no sólo para consolidar un proyecto de ciudad, sino también para lograr que su partido “trabaje más para fuera que para dentro”, que es lo que ha hecho en los últimos 32 años. De momento, ha logrado romper con las dinámicas de los equilibrios internos para la confección de su candidatura, rebelarse a la propuesta de la dirección local del partido e imponer algunos nombres que, a su parecer, ofrecen solvencia, ambición y capacidad de gestión. La última sorpresa: Soledad Murillo, exsecretaria de Igualdad y referente indiscutible del feminismo. “La M de Mujer está en mi proyecto para un Madrid feminista”, afirma satisfecha de que por primera vez en la historia de su partido tres mujeres ocupen los tres primeros puestos de una lista electoral.

Conversadora infatigable, de trato exquisito y una vida laboral antes de la política, quienes la conocen dicen de ella que su capacidad de trabajo no es apta para quienes acostumbran a vegetar en las organizaciones políticas y tampoco para los que pasan de puntillas por los asuntos públicos. Cualidades que ella misma cree imprescindibles para acabar “con el conformismo” que destila una ciudad que la derecha ha convertido en trinchera desde la que “enfrentar a los madrileños con el resto de España”.

¿Madrid no vale una misa, pero sí una ministra?

Madrid se merece a los mejores y yo me pongo a disposición de Madrid para hacer un Madrid del que estemos orgullosos.

¿Cuándo va a dejar el ministerio para dedicarse plenamente a la candidatura?

Es cuestión de días. El presidente ya dijo que en marzo. Así que ya estamos preparando la salida.

¿Qué tiene Reyes Maroto que no tuviera Pepu Hernández para que le vote el electorado progresista?

No me quiero comparar con otros candidatos. Yo tengo ilusión, supongo que todos los candidatos la tenían, pero luego tengo una visión de Madrid que creo que es la que necesita por mi experiencia no sólo en política sino también profesional y de 18 años en la universidad. Creo que poner esa experiencia al servicio de Madrid, como la he puesto al servicio de España, puede conseguir que Madrid no quede estancado. Hoy lo peor que tiene Madrid es que las personas de Madrid pensamos que no se pueden cambiar las cosas, y yo vengo a cambiarlas.

Deja el Gobierno en un momento complicado para la coalición por la polémica salida de Ferrovial de España, las diferencias entre los socios, el desgaste acumulado por las consecuencias de la ley del 'sólo sí es sí' y la inflación que no termina de bajar. ¿Es un alivio salir en este momento del gabinete?

No. Creo que si hubiera seguido en el Gobierno hubiera estado muy contenta de las cosas que está haciendo, claramente con problemas que está afrontando como el de la inflación. Pero también estamos en un momento en el que vemos muchísimas oportunidades. Es un año en el que ya los fondos europeos empiezan a notarse y también las inversiones de la mano de los PERTE. Es un año en el que afrontamos la Presidencia de España de la UE y es también un momento para trasladar a Europa y al mundo lo mejor que somos.

¿El Gobierno tiene dudas sobre la legalidad del traslado de Ferrovial a Países Bajos?

Bueno, se está analizando el procedimiento. Más que dudas, lo que hemos reprochado son las formas. En un momento en el que, como bien dices, estamos afrontando incertidumbres, el reproche es que se trata de una conducta irresponsable. Estamos atrayendo muchas inversiones. El año pasado aumentó la inversión un 53% y, en un momento en el que España necesita lo mejor de España, Ferrovial no ayuda, no al Gobierno, sino a construir una marca país.

¿Es usted partidaria de que la multinacional devuelva las ayudas públicas que ha recibido del Estado, como propone Podemos?

Sería difícil exigirle que devuelva las ayudas. Nosotros en algunos proyectos que estamos tutelando con los fondos europeos exigimos en la propia orden de bases, por ejemplo, el mantenimiento de los puestos de trabajo. Hay una apuesta por mantener y crear empleos. No se trata tanto de que le podamos exigir que devuelva ayudas como de que mantenga sus puestos de trabajo, que es algo que entendemos va a hacer.

¿En Madrid, usted sale a ganar o sólo a conquistar la segunda o la tercera posición en el tablero político de la capital?

Salgo a ganar. De hecho, los que me conocen por mi trayectoria saben que he sido una mujer muy luchadora. Lo fui cuando quise estudiar porque soy de una familia muy humilde y por lo tanto tuve que esforzarme mucho para poder tener becas, esas que ahora el Gobierno refuerza con más de 2.500 millones de euros y un millón de beneficiarios. Lo fui cuando llegué al mundo de la empresa porque era mujer y las mujeres no lo tenemos todavía fácil para llegar a puestos de responsabilidad. Y lo fui luego en la política porque me he tenido también que curtir ya que no procedía de ella. Entré en política en 2015, ayer como quien dice, y he tenido que aprender también a hacer política. Política útil, que es la que yo practico, y siempre tratando poner lo que sé a disposición de mi país.

¿Qué ha hecho mal el PSOE de Madrid en los últimos 32 años, que son los que lleva en la oposición en la capital de España?

Vengo a cambiar también el partido porque creo que tiene que trabajar hacia fuera y quizá durante estos años ha trabajado más para dentro, y así no se ganan elecciones. Las elecciones se ganan trabajando para fuera y construyendo un proyecto de ciudad en el que se sientan identificados los madrileños. Por eso yo estoy trabajando en este reto con personas de las que me quiero rodear, que traen mucha experiencia acumulada y también con una serie de elementos que para mí van a ser prioritarios. Por supuesto, un Madrid feminista. Es la primera vez que salimos con una lista de tres mujeres y la segunda de ellas siendo además un referente feminista en Madrid y en España. Y esa M de mujer está en mi proyecto político, un Madrid que sea también más habitable. Y claramente aquí tenemos retos como el acceso a la vivienda, la emancipación de nuestros jóvenes y la construcción de un Madrid donde tengamos mayor calidad de vida, lo que pasa por abordar la contaminación de una manera seria.

¿Su compromiso con los madrileños y con el PSOE de Madrid es para cuatro años o sólo hasta el 28 de mayo?

Mi compromiso con el PSOE es el de un proyecto de vida. Me afilié en el año 2017 y asumí un compromiso con mi partido, pero también con Madrid, porque yo estoy afiliada en Madrid y por lo tanto eso no solo son palabras, son hechos. El compromiso, insisto, es con mi partido y con Madrid. Vengo para quedarme y no solo cuatro años. Espero ganar. Y si los madrileños me dan su confianza les voy a devolver con creces ese apoyo que me den en las urnas el día 28 de mayo.

¿Y si no se lo dan, se quedará los cuatro años en la corporación local?

Me quedaré y, además, como todo el mundo me conoce, haré una oposición constructiva. A la política tenemos que venir a solucionar los problemas de la gente. Ahora mismo el Partido Popular se ha convertido aquí en un partido que enfrenta a los madrileños con el resto de España, que hace política de barricadas. Yo vengo a hacer una política útil, como he hecho siempre, en la empresa y en la universidad, donde formaba talento.

¿Madrid es una ciudad de derechas?

No lo creo. Hay un elemento que estoy viendo en la campaña, que es el conformismo. Hay muchas personas que se conforman con lo que es la ciudad y eso es lo que hay que movilizar. ¿Es posible el cambio? Hay otras maneras de gobernar la ciudad, hay otra manera de vivir la ciudad donde lo colectivo esté por encima de lo individual. Tenemos que volver un poco al espíritu de la pandemia, el de la solidaridad. Eso es la política. La política no es algo individual. Es pensar en la colectividad. El señor Almeida y la señora Ayuso son justo la antítesis de la política que a mí me gusta, que es una política que trabaje para la gente, por la gente y donde la gente participe de la política. Se han cargado totalmente la participación ciudadana. Esta semana estuve en Carabanchel, en un pleno donde apenas se les da voz a los vecinos y esto es la política del Partido Popular en Madrid, una política en la que prima lo individual y el conformismo. Y eso es lo que vengo a cambiar. Creo que lo puedo hacer como lo hago siempre, siendo franca y no engañando. No estamos aquí los políticos para engañar, al contrario, tenemos que ponernos al servicio de la gente.

¿Y con qué mecanismos tiene pensado devolver la voz a la ciudadanía para la construcción de un proyecto colectivo?

Tenemos muchos espacios de colaboración público privada en la ciudad. Por ejemplo, en el ámbito del comercio, que conozco muy bien, hay un Consejo de Comercio de la Ciudad que hace año y medio que no se reúne. Esto es crear cosas que no sirven para nada. Por lo tanto, yo vengo a devolver esos espacios a la ciudadanía. Que haya colaboración público privada para mí es fundamental. Lo he hecho como ministra y lo voy a hacer como alcaldesa. Y luego establecer redes. Es muy importante que podamos crear entornos de red, donde todo el mundo que quiera decir algo lo pueda decir y forme parte del proyecto de la ciudad. Y hay algo en lo que también estoy empeñada, que es en devolver competencias a las juntas de distrito. Lo que ha hecho el señor Almeida ha sido centralizar todas las decisiones. Todo pasa por Cibeles a través de un modelo que para mí aboca al fracaso porque no se están prestando buenos servicios. Hoy las juntas de distrito no pueden tomar decisiones que afectan a los vecinos y vecinas de los 21 distritos que hay en la ciudad. Y esto lo voy a hacer en los 100 primeros días.

¿De qué competencias estamos hablando?

Sobre todo la toma de decisiones. Ahora mismo todo pasa por Cibeles. Cualquier cosa, desde las fechas en las que se tienen que celebrar los festejos de los barrios, dónde se ponen las casetas, si tiene que haber zonas verdes o cómo se tiene que urbanizar una plaza. La centralización paraliza la ciudad. Lo que falta, efectivamente, es entender el modelo de ciudad. Madrid son sus barrios y sus distritos. Es como una pequeña España.

Antes hablaba de un socialismo madrileño que ha trabajado más para dentro que para fuera en los últimos años y que probablemente ahí ha estado el motivo de sus sucesivas derrotas electorales. ¿Cuáles fueron realmente las razones que le llevaron a modificar la lista electoral que la dirección local del partido le había preparado para que le acompañara el 28M?

Yo propongo una lista de gobierno, y creo que eso dice mucho de la persona. Enfrento este reto no como algo personal, sino pensando en a quién puedo ayudar y qué puedo poner de lo que sé a disposición en este caso de la ciudad. Y, por lo tanto, me siento muy reconocida en la lista, que espero se apruebe en estos días en el comité de listas y que vaya al Comité Regional, porque creo que es una lista de gobierno. Y si yo quiero ser creíble y que los madrileños confíen en mí, tengo que llevar a los mejores. Y los mejores son los que van en esa lista, que tienen experiencia e ilusión. Si cuando uno aborda un proceso electoral no está ilusionado es muy difícil contagiar a la gente para que vote. Yo tengo muchísima ilusión y, además, la madurez que me da estar a punto de cumplir 50 años. Creo que puedo conectar muy bien con el madrileño. Soy una persona en la que se puede confiar. Lo he demostrado en todas las etapas de mi vida y para mí es muy importante que las personas que van a trabajar conmigo en este proyecto tengan esa misma visión y ambición frente al inmovilismo absoluto del PP.

Y, además de contar con los mejores y seleccionar a gente que tenga ambición, ¿no quiso romper con las dinámicas perdedoras del PSM en las que el reparto del poder orgánico siempre fue lo que primó en la confección de las listas?

No he querido romper con nadie. Respeto mucho el proceso orgánico que hay y que pasa por las primarias. Respeto muchísimo también, por supuesto, a la secretaria general de la Agrupación de la ciudad de Madrid y a todos los secretarios generales con los que yo estoy trabajando en esta campaña. Pero quería rodearme de un equipo de gobierno que sepa gestionar a Madrid. Hay que saber gestionar. Esto no va de poner tiritas, sino de tener un proyecto de ciudad, y esto es lo que yo ofrezco. Mi lista responde a mi ambición, a mi ilusión y, sobre todo, a un Madrid que se tiene que gestionar, que es lo que claramente le falló a Manuela Carmena. Ella conectó con la ciudadanía en un momento de cambio, pero no llevaba un equipo gestor. Y Madrid tiene casi 6.000 millones de euros de presupuesto. Estamos hablando de una gran ciudad, de la capital de España. La gestión para mí va a ser muy importante y esa lista responde también a esa manera que entiendo yo de empezar a mejorar las cosas.

¿Intentó seducir a Manuela Carmena para que le acompañara en este trayecto?

Hablo mucho con Manuela. A mí me parece un referente y es una persona que trajo el cambio a Madrid y, por lo tanto, me ayuda también a entender cómo conectar con la gente. Nunca estuvo en una lista de la candidata Reyes, pero sí creo que es una persona que se tiene que visibilizar en la campaña porque puede ayudar a los partidos de la izquierda. Ella ha ganado dos veces las elecciones. Hay que recordar que el PP está gobernando, pero no ganó. No ganó en 2015 y tampoco en 2019. Es importante que ella apoye las candidaturas de izquierdas y seamos capaces de volver a empatizar con ese cambio y, sobre todo, con la abstención, porque estas elecciones van mucho también de que la gente se movilice y vaya a votar.

¿Carmena le ayuda a conectar con la gente y la secretaria general de la ciudad de Madrid del PSM y delegada del Gobierno, Mercedes González, le está poniendo palos en las ruedas?

No, al contrario. Mercedes es una mujer de partido. Ella lleva toda la vida trabajando por y para Madrid. Se afilió muy pronto, como ella recuerda, y ha trabajado siempre con mucha honestidad allí donde se la ha necesitado. Estuvo en el ayuntamiento mucho tiempo. Ahora es nuestra representante del Gobierno en la Comunidad de Madrid y yo sé que Mercedes y todo el partido se van a poner a trabajar para que el PSOE gane.

¿No estaba ella detrás de la confección de ese primer borrador de candidatura que querían que usted asumiera?

Bueno, nosotros tenemos en los estatutos definido cómo se confecciona la lista, y claramente la ciudad de Madrid la tiene que aprobar. Ella es la secretaria general. Yo entiendo perfectamente que ella me trasladara una serie de nombres que le parecían que iban a reforzar la candidatura, pero lo cierto es que yo he escuchado a todo el mundo. Por supuesto, también a la secretaria general, a la que respeto y con la que trabajo y muy bien, pero he escuchado al partido y el partido son muchas personas y militantes. También he escuchado a los madrileños y madrileñas, que me pedían que fuera más ambiciosa y trajera un proyecto renovado. He tratado de responder, como digo, a muchas voces que me pedían un poco más que la continuidad que en anteriores elecciones ofreció el Partido Socialista.

Visto lo ocurrido con el diputado ya conocido como Tito Berni, ¿los partidos políticos no deberían de tener algún mecanismo para testar no solamente el currículum sino también la idoneidad e incluso la honorabilidad de aquellos que aparecen en una plancha electoral?

El Partido Socialista tiene un código ético que está funcionando allí donde hay un problema. Lo que se ha hecho ha sido no sólo expulsar al diputado, sino que se le ha quitado el acta. Lo digo porque en otros partidos, como en el PP, no se trabaja con esa rigurosidad. Ahora mismo el Partido Popular se ha salido también del acuerdo anti transfuguismo. Tenemos dos personas de UPN que se han incorporado a las listas del PP y tenemos, también, la salida de Casado, a quien se le expulsó por denunciar la corrupción de su partido en Madrid.

Los tres primeros nombres de su candidatura son mujeres y la segunda es un referente del socialismo. ¿Es un guiño al feminismo desencantado con el PSOE?

Es que yo soy feminista, entonces hago lo que digo. En la presentación de mi candidatura cerré de hecho ese acto hablando del Madrid feminista y dije que venía un poco a recuperar ese papel que la mujer tiene que tener en la ciudad y que ahora mismo está invisibilizado. Y lo está porque el señor Almeida está preso de las políticas de Vox. Claramente, ese es un partido que está contra las mujeres. Sí, hay que decirlo. Creo que lo que hemos vivido en Castilla y León es una señal de que a Vox claramente hay que pararle. Yo espero que se le pare en las urnas y que el 28 de mayo vuelva otra vez a estar fuera de cualquier representación. Por otro lado, para mí es un sueño tener una lista en la que por primera vez tres mujeres con experiencias tan diversas y de distintas generaciones encabezan un proyecto político. Creo que ese trío dice mucho de mi lista “M de mujer”, pero también de un Madrid de cambio, donde tres mujeres de generaciones distintas podemos liderar el cambio.

¿Podemos le ha robado la bandera del feminismo al PSOE?

No, creo que no. El PSOE nace ya con ese reto y las grandes leyes que se han aprobado en este país vienen de la mano del Partido Socialista. Tenemos que estar muy orgullosos los que somos del PSOE, pero sobre todo las mujeres, de lo que el Partido Socialista ha traído a España. Somos ejemplo en el mundo de políticas feministas y lo somos de gobiernos feministas. Yo, que soy ministra de Comercio, me veo en muchos foros internacionales donde soy la única mujer en la foto y siempre digo: ¡menos mal que el gobierno de Pedro Sánchez ha apostado por las mujeres! Es muy importante estar visibles en esas fotos de la Organización Mundial del Comercio y del G-20.

¿Y qué le parece que el movimiento y la izquierda acudan un año más divididos a los actos de 8M?

El 8 de marzo es un día muy reivindicativo en el que tenemos que estar, pero para mí todos los días son 8 de marzo. Todos los días vemos algo que nos inquieta o nos enfada. Aquí y fuera de España. Y eso nos debería mover a todas y a todos. Lamento que tengamos que salir separados, pero creo que la mejor manera de reivindicar el feminismo es hacerlo todos los días. Esto no va sólo de un día en el que nos manifestamos, sino de trabajar todos los días.

¿Ha acertado en algo el alcalde de Madrid en estos últimos cuatro años?

Bueno, yo soy muy crítica. Primero, porque creo que el PP y el señor Almeida no tenían un proyecto para esta ciudad. De hecho, no ganaron las elecciones. No hubo una mayoría de madrileños que los votaran. Y luego soy muy crítica porque creo que han estado más preocupados por echar la culpa de lo que pasaba en la ciudad a otros, sobre todo al Gobierno de España, en lugar de asumir en primera persona las soluciones a los problemas que la ciudad tenía. Por supuesto en la pandemia, pero luego lo vimos también en Filomena. No tiene un modelo de ciudad y, luego, ha empleado más tiempo en la confrontación y en crear trincheras que a un modelo de ciudad. Y todo, utilizando a los madrileños, que ya es lo peor de un político. También ha sido un elemento de mucho desgaste haber sido portavoz del PP de Casado. Eso le ha desgastado mucho porque él estaba más cómodo siendo portavoz del PP que siendo alcalde. Y esto los vecinos lo notan porque es la administración más cercana. El alcalde se tiene que dejar ver, no solo donde le aplauden y donde va a buscar la foto, también donde hay un problema, y ahora hay muchos.

Supongo que ya ha tenido tiempo de patearse los 21 distritos de la capital. ¿Si tuviera que destacar los dos principales problemas de la ciudad, cuáles mencionaría?

Uno, sin duda, la desigualdad. Madrid tiene unas brechas sociales y territoriales que para mi son una primera prioridad política. Por eso decía que es tan importante que funcionen las juntas de distrito porque los problemas del día a día se solucionan ahí, tomando decisiones rápidas. La segunda probablemente sea la que yo llamo el Madrid habitable –la calidad del aire, la salud y el medio ambiente–, que pasa por políticas de movilidad que no tiene esta ciudad. Yo ahí tengo propuestas muy innovadoras que ya estamos haciendo en el Gobierno de España, como por ejemplo la gratuidad de los autobuses públicos para menores de 30 años. Hay que reforzar el transporte público y que el transporte público reduzca sus tiempos de desplazamiento. Madrid no se puede improvisar, Madrid se tiene que planificar y saber gestionar. Y luego mencionaría también las basuras, la suciedad de las calles, que tiene que ver con el urbanismo.

Me sorprende que no haya mencionado el acceso a la vivienda ni los precios del alquiler. ¿Qué soluciones tiene?

Sí. Hablaba de la ciudad habitable y me he ido más por la calidad del aire porque para mí es muy importante. 300.000 personas mueren al año en la Unión Europea como consecuencia de la contaminación de partículas finas y la mitad se podrían evitar si cumplimos los umbrales que nos fija la Organización Mundial de la Salud. El alcalde está muy contento porque el año pasado se cumplieron esos umbrales, pero yo no sería tan conformista cuando dentro de dos años tenemos que reducir a la mitad estos umbrales de contaminación. Esto significa de nuevo que tienes que tener un plan que no vale con improvisar. La vivienda es fundamental y es una prioridad política. Y tengo dos propuestas. Una es cumplir con los acuerdos de la Villa, que fue un acuerdo político de todos los grupos, donde se recogió una prioridad política de construir 15.000 viviendas públicas de alquiler. Esto el señor Almeida no lo ha cumplido, está ahora entregando las viviendas que planificó Carmena en su legislatura. Y para mí es muy importante también trabajar con la vivienda vacía y dar garantías al propietario que tiene una vivienda vacía.

¿A favor o en contra de limitar o de topar los precios de los alquileres?

A corto plazo apuesto más por que haya más pisos en el mercado que por intervenir. Pero vamos a ver si funciona o no funciona. Todas las alternativas deben estar encima de la mesa y elegir las mejores sí funcionan.

Antes hablaba de un Madrid sucio. ¿La gestión de la limpieza tiene que volver a ser un servicio municipal y no una concesión administrativa a las grandes empresas?

A corto plazo no se puede. Yo hay cosas que sé que se pueden hacer. Por ejemplo, crear un Instituto Municipal de Mercados. Los mercados están también ahora en modo de concesión a 25 años, o sea, la herencia que nos dejan Almeida y el PP es complicada porque la privatización está en el ADN del Partido Popular y está en todo lo público: en los mercados, en la gestión de las basuras, en los espacios deportivos… Acaba ahora de anunciar que se van a hacer tres espacios deportivos nuevos con gestión privada a 27 años. Esto es una herencia que es difícil de revertir. Hay cosas que se pueden hacer y voy a ser valiente. Se lo digo a los madrileños: esta candidata va a ser valiente y hay cosas que voy a hacer ya en los primeros meses de gobierno, pero hay otras que aunque otros partidos digan que se pueden hacer, son más difíciles. En basuras hay una cosa que se puede hacer, que es de corto plazo y es la digitalización del sistema. Con el Smart City o la agenda digital de la ciudad se puede recoger la basura cuando se necesite porque esto no va de que el camión pase una vez al día, dos veces al día o dos veces cada semana. Esto va de recoger las basuras cuando toca y habrá veces que en la ciudad, porque haya un evento, el que fuere, haya mucha basura acumulada y esto no puede ser gestionado de la manera en la que se está haciendo. Estas rutas se tienen que planificar controlando efectivamente el volumen de basura que hay en la ciudad y, si hay que ir tres veces, habrá que ir tres veces. Lo he visto en Seúl, por ejemplo, donde se prestan los servicios en tiempo real.

El alcalde ha anunciado que BiciMadrid va a ser un servicio gratuito, pero sólo hasta que pasen las elecciones.

En cambio, esta candidata ha anunciado que va a ser gratuito durante un año, que creo que es lo más sensato para dar credibilidad de que efectivamente eres una alcaldesa que piensa en el medio plazo y no solo en las elecciones. Pero te decía que hay que sacar el coche individual de la ciudad. Y es muy importante ofrecer un transporte público de calidad y que reduzca los tiempos que los madrileños dedicamos a movernos para ir al cole, al trabajo, al hospital, a ver una película o a tomarnos unas cañas con nuestros amigos. Quiero también que haya una red de carriles bici que vertebren la ciudad. Esto lo están haciendo en las principales ciudades europeas.

¿Por qué un progresista madrileño tiene que elegir el 28M la papeleta de Reyes Maroto, y no de Rita Maestre?

Porque creo que tengo un proyecto mucho más moderno que el de Rita y también un elemento diferencial, que es la experiencia. Rita ha estado ya en el gobierno de la ciudad de Madrid cuatro años. Lo digo porque no nos podemos olvidar que ella, efectivamente, ha tenido que gestionar esta ciudad y no cambió nada. Lo intentaron, probablemente hubo voluntad, pero no cambiaron nada porque no tenían experiencia. Y claramente yo estoy en un momento, insisto, de mi vida profesional, política y familiar, en el que quizá por mi madurez, puedo ofrecer la cercanía que necesita el madrileño y la confianza, que es muy importante. Por eso hablo tanto de gestión. Tengo capacidad de planificación. Lo he hecho toda mi vida. Me he ganado la vida, de hecho, en la empresa privada, planificando y diciendo a otros cómo tenían que hacer las cosas. Lo he hecho en la universidad, formando a personas que es lo más bonito después de la política. Cercanía y confianza son fundamentales. El alcalde tiene que estar en la calle. Un alcalde no puede estar solo donde quiere estar, le dicen que esté o en Cibeles. Necesitamos recuperar el alma de Madrid.

Muchas gracias y mucha suerte porque pasar de cuarta a primera fuerza política es, sin duda, una labor titánica.

Bueno, yo creo que el reto está ahí y ojalá que pueda ser la próxima alcaldesa y que todo lo que digo lo pueda hacer porque creo que los madrileños van a encontrar a una amiga. Y eso es lo que traigo a la ciudad. Buena política, buena gente, cercanía y la confianza que los madrileños necesitan.

Entrevista completa a Reyes Maroto:

Vídeo: Nando Ochando y Clara Rodríguez