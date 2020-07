Sindicato avisa que temporeros llegan a Lleida atraídos por mensajes en redes

Barcelona, 5 jul (EFE).- El dirigente del sindicato agrario Unió de Pagesos Jaume Pedrós ha vinculado la llegada de personas que ahora no tienen empleo ni alojamiento en Lleida a multitud de mensajes en redes sociales, sobre todo en WhatsApp, que aseguran que "todo el mundo" encuentra trabajo en la campaña de la fruta.

La Generalitat acordó ayer sábado confinar a Lleida y su comarca, que suman unas 210.000 personas en 38 municipios, ante un aumento del número de contagios coincidiendo con la campaña de recogida de fruta en la zona, la primera de España en el sector durante el verano.

Pedrós, responsable del área de temporeros en la Unió de Pagesos de Lleida, ha explicado en declaraciones a EFE que en las redes sociales "corren mensajes" que dicen que todo el mundo que acuda a la campaña de la fruta tendrá trabajo, cuando "no es así".

"Siempre hemos dicho que, sin papeles, no habría trabajo. Pero ahora ha corrido que todo el mundo lo tendría, pero no es verdad. Además, -ha agregado- llegan a un colectivo de gente que cree más lo que dice un 'wasap' que lo que lo que dice la autoridad. Y encima no se ha hecho el control de su llegada".

Pedrós ha asegurado que el rebrote del virus "no es culpa del payés", quien tiene interés en que sus temporeros tengan su documentación en regla y en que estén bien alojados porque, si no es así, "al día siguiente no rinden".

El dirigente agrario ha informado de que el verano pasado, en la provincia de Lleida, se realizaron mil inspecciones de trabajo, de las que únicamente tres acabaron en denuncia, y de éstas, solo una con "una baja sanción". "Sólo un uno por mil lo hizo mal", incide.

Pedrós ha señalado que los agricultores "no quieren arriesgarse a que los multen con entre 3.000 y 6.000 euros", al tiempo que ha hecho un llamamiento a que no acudan a la zona más personas para trabajar "porque no tendrán trabajo".

El dirigente de Unió de Pagesos ha reconocido que hay personas que están durmiendo en sitios poco acondicionados, pero ha remarcado que no son trabajadores contratados. "El agricultor no es responsable de lo que está pasando", ha insistido.

Pedrós ha lamentado que, en las últimas semanas, "cuando llegaba esta gente a la estación de tren o de bus, muchos sin papeles, nadie les pidiera la documentación o se les preguntara". "Eso no se ha hecho y ahora lo estamos pagando", ha dicho.

"Invitamos siempre a todos a que vengan a ver dónde están alojados los temporeros -ha agregado-. Sí hay gente de otros lugares que no viven bajo techo, pero no es gente contratada".

Ha destacado también que en las explotaciones agrarias se cumplen las medidas de higiene impuestas para combatir la pandemia, pero ha puntualizado que "no sabemos lo que se hace cuando se deja de trabajar", en el ámbito social.

Pedrós ha afirmado que nadie les comunicó con antelación que se confinaría a la comarca del Segrià, una medida que, ha dicho, espera que no afecte a la segunda parte de la campaña de la fruta, ya que este es un sector considerado esencial.