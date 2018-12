Juncker alborota, a modo de saludo, el pelo de una funcionaria a su llegada a la cumbre de la Comisión Europea

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha saludado de una forma poco ortodoxa a una funcionaria a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas.

Después de estrechar la mano a varios hombres, el luxemburgués ha agitado durante varios segundos la melena de la mujer a modo de saludo antes de darle un beso en la mejilla.

Tras el particular gesto, el mandatario se ha acercado a otra de las asistentes a la cumbre, que ha intentado evitar el beso tendiéndole la mano para estrechársela. Juncker la ha aceptado, aunque ella no ha podido evitar que el presidente de la Comisión le diera un sonoro beso en la mejilla.

#Juncker flips woman’s hair as leaders arrive for EC summit in #Brussels #EUCO pic.twitter.com/DzWTYABWZW