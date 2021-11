Manel Monteagudo reconoce que no estuvo 35 años en coma: "Debí cortarlo antes, se salió de madre"

"Yo no estuve en coma en ningún momento. En ningún momento estuve en coma". Así de tajante ha confesado Manel Monteagudo ante la prensa que realmente no fue eso lo que ocurrió, como había dicho en diversas entrevistas los últimos días. El poeta ha subrayado, no obstante, que "cierto es" que cayó de una altura de seis metros en 1979 y que estuvo hospitalizado en Irak.

Aunque no estuvo en coma durante 35 años, ha insistido en que en ese tiempo tenía "de 14 a 16" desmayos cada día: "Ojalá estuviese en coma y no le diese ese trabajo que le di a mi mujer", ha dicho.

Manel Monteagudo reconoce que no estuvo 35 años en coma y pide disculpas



"Debí de cortarlo antes porque esto se salió de madre, en ningún momento mi pretensión era semejante cosa. Asumo toda la culpabilidad y acepto lo que me digan"



La historia de Manel Monteagudo –José Manuel Blanco Castro en realidad– ha ocupado las tendencias y memes de las redes sociales y se ha difundido en agencias y medios nacionales, locales y regionales durante los últimos días. El poeta gallego ha reconocido que la situación "se salió de madre": "En ningún momento mi pretensión era semejante cosa". Además, ha asumido "toda la culpabilidad": "Acepto todo lo que ustedes me digan", ha dicho, al tiempo que ha insistido que "el que lo dijo mal" fue él.

En 2019, 'La Voz de Galicia' se hizo eco de esta noticia y fue de los primeros medios en hacerlo, aunque cinco años más tarde de que Monteagudo despertara de un supuesto coma de 35 años. En la información se dice que estuvo 64 días en coma, pero se titula afirmando que fueron 35 años "en estado vegetativo" y en el texto se habla de "una amnesia".

En las últimas horas, después de haberse hecho eco y haber lanzado la historia sin pararse a contrastarla ni a revisar los datos que no cuadran de ella —como su paternidad o el hecho de que no haya hecho ningún tipo de rehabilitación ni tratamiento—, los medios han publicado rectificaciones, despublicado la noticia, editado párrafos o borrado firmas o tuits.