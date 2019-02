La mitad de la ciudadanía cree que las manifestaciones del 8M sirven para fortalecer los derechos de las mujeres

Casi la mitad de la ciudadanía considera que las movilizaciones del 8M, Día Internacional de la Mujer, sirven mucho o bastante de cara a fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres. Así lo demuestra el CIS, que a una semana de la huelga feminista ha preguntado por este asunto en su último barómetro. El 17,6% considera que el 8M "está sirviendo mucho" y el 31,5% que "está sirviendo bastante" para fortalecer las reivindicaciones sobre las libertades y derechos de igualdad de las mujeres", es decir, un 49,1% da una respuesta más o menos positiva. No obstante, las respuestas están repartidas. De hecho, el 22,6% cree que sirve "poco", el 11,6% "regular" y el 11,5% "nada".





El CIS pregunta también en esta ocasión por el grado de igualdad efectiva entre hombres y mujeres en España, a lo que una inmensa mayoría estima que no está lograda. Así, el 57,7% cree que aún queda mucho por hacer, seguido del 31,2%, que asume que quedan "bastantes cosas" por lograr. Los ciudadanos que han respondido que quedan pocas cosas, nada o regular son un 11% –incluidos los "no sabe", "no contesta" y "no le interesa"–.





También el barómetro de febrero se ha interesado por qué partidos considera la ciudadanía que más defienden los derechos de las mujeres y cuáles ponen más trabas a los avances. Así, la mayoría valora que es el PSOE la formación política "que está haciendo más por la igualdad de las mujeres en estos momentos" con un 27,9% de encuestados que han marcado esta opción en primer lugar. Le sigue en segunda posición Podemos, con un 12,6%.





En este sentido, a la pregunta "¿Cuál cree Usted que se está oponiendo o retrasando más las iniciativas y medidas favorables a la igualdad de la mujer?" el 24,9% sitúa el Partido Popular como primera respuesta. Es significativo que el 17,8% marca la opción "otro partido" en primer lugar, teniendo en cuenta que Vox no aparece entre las opciones. La formación de extrema derecha defiende públicamente un discurso contra lo que llama "la ideología de género" y se presentó a las elecciones andaluzas con un programa que pedía la derogación de las leyes de violencia de género.





Justo este jueves, el grupo ultracatólico HazteOir ha puesto en circulación un nuevo autobús en Madrid contra las "leyes de género" y con el mensaje #StopFeminazis y la cara de Hitler con los labios pintados de lila y el símbolo feminista en su gorra. El vehículo está enmarcado en la puesta en marcha de una campaña en la que la organización pide a Casado, Abascal y Rivera que deroguen las leyes de violencia de género y LGTBI.

Al mismo tiempo, queda una semana para las movilizaciones del 8M, en las que el movimiento feminista ha vuelto a convocar una huelga en cuatro ejes: laboral, cuidados, estudiantil y de consumo. En lo que respecta al respaldo legal de la convocatoria, sindicatos minoritarios como CGT, CNT o Intersindical han registrado huelga de 24 horas mientras que CCOO y UGT apoyan los paros parciales de dos horas por turno.