Las muertes diarias con coronavirus registran un ligero incremento hasta las 185 y España suma 867 nuevos contagios

Los fallecimientos de personas con coronavirus en España han experimentado un ligero incremento con 185 decesos en las últimas 24 horas. Este domingo y este lunes se registraron 164 muertes, la cifra más baja en mes y medio. Los martes es habitual que se produzca un repunte por el efecto 'fin de semana': se comunican más casos por los retrasos en las comunicaciones durante el sábado y el domingo, a lo que en esta ocasión se suma el festivo del 1 de mayo.

La pandemia se ha cobrado ya la vida de 25.613 personas. En el último día se han confirmado 867 positivos con pruebas PCR y la cifra total ha ascendido a 219.329. Si se suman los positivos en test de anticuerpos, los casos en España son 250.561, incluidos los individuos sin síntomas en el momento de la prueba.

Las personas que han superado la infección se han elevado a 123.486, con 2.143 nuevas recuperaciones en el último día. Sanidad ha aclarado que se incluyen los casos con la COVID-19 dados de alta y casos a los que se les ha realizado una prueba serológica y no se ha podido evidenciar un momento de enfermedad.

Cómo ha evolucionado el brote en cada comunidad autónoma

Evolución del número de casos confirmados de COVID-19 desde el día en el que se contabilizaron más de 100 casos y más de 10 muertes en cada comunidad autónoma. Eje en escala logarítimica.

Muertes Casos

Los nuevos ingresos en UCI son 37, frente a los 21 del lunes. Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Ceuta y Melilla no tienen ningún nuevo ingreso en UCI, mientras Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra han informado de solo uno. Desde el inicio de la pandemia, 11.031 pacientes han requerido pasar por unidades de cuidados intensivos.

En cuanto a los casos que han requerido hospitalización, se han producido 720 más con respecto a ayer, de los cuales 424 se han registrado en Catalunya. Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla han informado de 10 o menos ingresos.

La Comunidad de Madrid ha notificado 143 positivos por PCR en las últimas 24 horas, después de haber comunicado ayer uno solo, un dato que sorprendía, en palabras del técnico de Sanidad Fernando Simón ayer. Han contabilizado, además, 44 fallecidos en hospitales -la misma cifra que el lunes- y 194 altas. Simón ha reiterado en la rueda de prensa de este martes que son variaciones por las correcciones de las series por retrasos "más largos de lo habitual". "No debemos darle mayor importancia. La Comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo importante por tener una serie lo más limpia y sólida posible", ha señalado.

Eliminar contactos de riesgo

Fernando Simón ha defendido este martes que "lo fundamental" para evitar los contagios de coronavirus en esta fase de la pandemia "no son los test, es eliminar los contactos de riesgo". El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha incidido en la necesidad de mantener la distancia física, lavarse las manos habitualmente y evitar cualquier contacto que pueda suponer una transmisión.

En este sentido, Simón ha explicado que el objetivo de mantener en cuarentena a los contactos de infectados con Covid-19 es evitar que puedan transmitir el virus porque "algunos de ellos también pueden transmitir durante dos o tres días antes de cualquier síntoma". Así, ha explicado que "hacerles una prueba que va a salir negativa no quiere decir que no vayan a ser infecciosos al día siguiente".

Simón ha indicado, eso sí, la "necesidad de hacer pruebas a las personas que tienen síntomas ante el primer síntoma". "Hacer pruebas sin garantizar que las prueba se les hace a quien se les debe de hacer, en el momento que se les debe de hacer, no es garantía para nadie", ha recalcado antes de recordar que "todos somos conscientes de la dificultad que se ha tenido en el mercado para adquirir las PCR, por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos en a quién se las hacemos".

Prórroga del estado de alarma

Este miércoles el Congreso debatirá la nueva prórroga del estado de alarma sin que el Gobierno tenga garantizados los apoyos para sacarla adelante. El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que la renovación del estado de alarma "no tiene sentido" y ha avanzado que, "a día de hoy", su partido "no puede apoyarla". Tras esas declaraciones, Casado mantuvo una conversación de cerca de una hora con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ERC ha anunciado que votará no y el PNV todavía no ha definido el sentido de su voto.

Sin la prórroga del estado de alarma, expertos constitucionalistas consultados por eldiario.es advierten de que el Gobierno se quedaría sin la facultad para limitar los movimientos en toda España o para mantener el cierre de comercios, aunque el rechazo del Parlamento no implicaría la derogación de los decretos económicos para paliar las consecuencias de la pandemia del coronavirus aprobados en las últimas semanas por los sucesivos Consejos de Ministros, según los analistas.