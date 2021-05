Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:15 h

El estruendo del helicóptero y las carreras de la gente por las calles de Castillejos inquietaron a Salima. La adolescente marroquí, de 17 años, corrió a llamar su tía, quien vive muy cerca de la valla ceutí. Le preguntó por la razón de tanto barullo: "Están saltando para España. Han dejado pasar a todo el mundo". La chica colgó el teléfono, cogió una muda y embaló con film transparente sus documentos personales. Entre ellos, había un libro de familia emitido en Ceuta, la ciudad donde nació y donde ha trabajado su madre durante décadas como empleada del hogar transfronteriza.

Su teléfono lo dejó en casa. No quería que ninguna de las personas que dejaba atrás pudiera contactarla, aunque su familia ya sabe dónde se encuentra. La voz de Salima se interrumpe al explicar qué le dijo su madre cuando supo que se había marchado. No llora por lo que le dijo, sino por lo que no le dijo.

Escribe Gabriela Sánchez.