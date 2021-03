Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

09:38 h

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha avisado a Pedro Sánchez de que los viajes de extranjeros por motivos de ocio a España que se suceden cada fin de semana generan “perplejidad” por cómo se está gestionando.

“La forma en que se está gestionando causa perplejidad y sentimientos de discriminación en la ciudadanía que puede derivar en frustración. Las autoridades sanitarias nos están pidiendo un último esfuerzo de cara a Semana Santa. Se apela a no viajar. Hay cierre perimetral, pero mientras tanto, franceses, alemanes e italianos campan a sus anchas en Madrid, Barcelona y Donosti por ocio, para disfrutar de la libertad que no tienen en sus países de origen”, ha reprochado Esteban.

“Pídale coherencia sus socios europeos. Hay preocupación por esto, pero ningún país toma decisiones”, ha insistido en su crítica.

El presidente del Gobierno ha asegurado que “España ha seguido las recomendaciones de la Comisión Europea”. “Las recomendaciones han sido por ejemplo mantener abiertas las fronteras para viajes intracomunitarios, evitando los viajes no esenciales. De hecho, la Comisión Europea ya dijo que el cierre de fronteras no evitaba la no propagación del virus. Lo que tenemos que hacer es aplicar los controles para que no haya importaciones de casos y eso es lo que está haciendo España”, ha respondido Sánchez.