Citan para una PCR a los clientes de dos bares de Nanclares de la Oca (Álava) por un nuevo brote de COVID-19

Euskadi continúa poniendo en marcha cribados por la aparición de brotes de COVID-19 en un contexto de repunte de los contagios y con el ánimo de detectar a tiempo posibles positivos asintomáticos. Después de los casos del gimnasio Altafit de Deusto, en Bilbao, de las localidades de Elorrio y Lazkao o de tres locales de hostelería en Ataun, en Gipuzkoa, todos ellos activados en los últimos días, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha enviado una alerta este miércoles para que se hagan una prueba PCR los clientes de dos locales de Nanclares de la Oca, en Álava.

El equipo de rastreo de la COVID-19 en Euskadi pide a la ciudadanía que colabore: "Es como si se le hubiera perdido un poco el miedo al virus"

Se trata de los establecimientos Kronos y Siglos XXI y están convocados todos los clientes que hayan estado en uno de ellos entre el 17 y el 24 de marzo. La toma de muestras será en el consultorio del pueblo entre el jueves y el viernes en horario de 10.00 a 17.00 horas y no habrá que solicitar cita previa. El teléfono general de información de Osakidetza es el 900 20 30 50. Según los últimos datos epidemiológicos, en este municipio de Álava la incidencia se ha multiplicado por seis en solamente una semana y la tasa llega ya a los 668 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, un nivel rojo de alerta. Son 23 los positivos detectados desde el pasado miércoles y 16 de ellos en las últimas 72 horas.

En el Parlamento, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha insistido en que no hay un cambio de estrategia por haber retomado ahora un formato que se abandonó después de Navidad y ha insistido en que el mayor número de cribados responde a las necesidades del momento. Cuando hay más casos -ha alegado- no son eficaces porque hay transmisión comunitaria y no focos localizados. Precisamente Sagardui y el lehendakari, Iñigo Urkullu, han visitado este miércoles una de las sedes de los equipos de rastreo de casos de COVID-19 en Barakaldo. Ambos han destacado el trabajo de los 700 profesionales de estos grupos y han insistido en el mensaje de que la población colabore.

