Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:44 h

Aquí Pablo Iglesias (Madrid, 1978) en su versión 3.0. Secretario general de Unidas Podemos, ex vicepresidente del Gobierno de España y, ahora, candidato a las elecciones madrileñas, una nueva responsabilidad que nadie sabe aún con certeza si será la última que asuma en la esfera pública. Todo depende de lo que pase el 4M. Unos dicen que está de salida. Otros, que aún falta mucho para ese día. Él por lo pronto sostiene que en la política está de paso y que su tiempo en el liderazgo "no es indefinido". Y que cuando toque, dentro de dos años, hablar del futuro, Podemos "tiene que tener un equipo de cinco, seis, siete mujeres que asuman las grandes responsabilidades de dirección" y él "tendrá que dedicarse a otra cosa". Se deshace en elogios hacia Yolanda Díaz, a quien ya ha señalado como posible sucesora del liderazgo morado. Y no sólo eso, sino que en ella ve a una líder estatal "con una proyección mucho más larga y mucho más fuerte en términos electorales" de la que él mismo pudo tener nunca.

Unidas Podemos no tiene hoy la fuerza que tuvo hace cuatro años. Es consciente y no lo oculta, pero está seguro de que, esta vez, la izquierda está siendo impecable y que, aunque la gente ve que son diferentes, también percibe "una campaña elegante entre nosotros" que puede ser definitiva para borrar la sonrisa a Ayuso la noche del 4M. Veremos. Hasta entonces, Iglesias arremete contra Vox, contra los medios de comunicación que amparan y replican el discurso del odio y hasta con un PP que compite en agresividad y uso de la mentira con "su escisión fascista", a la que, dice, necesita para mantener el poder en Madrid.

¿Las amenazas de muerte a dos ministros, a la directora de la Guardia Civil y a usted mismo (la entrevista está realizada antes de conocerse la carta con balas dirigida a Isabel Díaz Ayuso) han marcado un punto de inflexión en esta campaña electoral?

Así es. Y además, no solamente a cuatro dirigentes políticos. También a mi padre y a mi madre. Y eso no es menor. Creo que es muy peligrosa la situación que estamos viviendo y que de alguna manera se ha permitido que cada semana, que cada mes, se vayan atravesando límites muy peligrosos. No es normal que pueda haber carteles copiados de la Alemania nazi y que un juez los permita. No es normal que un ex legionario, que fue además miembro de la seguridad privada de Vox, aparezca en un vídeo disparando fuego real a las fotos de algunos de nosotros y que el juez lo archive en un país en el que han ido a la cárcel raperos o titiriteros. No es normal que un funcionario de las unidades de antidisturbios se haga una fotografía posando con un ultraderechista que tiene una orden de alejamiento por acosar a mi familia. Creo que en la medida en que se han permitido y normalizado determinadas cosas o que se hayan normalizado los bulos en ciertos medios de comunicación, genera un ambiente en el que primero es el insulto, después es la deshumanización, después el acoso domiciliario y después es la amenaza de muerte. Y si esto no lo paramos, podemos llegar a situaciones enormemente peligrosas.

Escribe Esther Palomera.