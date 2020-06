La crisis de EEUU enfrenta a dos modelos de regulación de las redes sociales: ¿deben poner límites al discurso político?

Donald Trump por fin ha conseguido llevar su guerra contra las plataformas digitales a un nuevo nivel. Si bien las críticas y las acusaciones de "censura" contra ellas han sido un eje de su discurso político desde que dio el primer paso en su carrera a la presidencia de EEUU en 2016, no ha sido hasta la recta final de su mandato cuando la situación le ha dado la oportunidad de actuar contra ellas, dando el primer paso para cambiar su estatus legal y hacerlas responsables de todo lo que se publica en ellas, se llamen Google, Facebook, YouTube o Twitter.

La ocasión para hacerlo se la brindó Twitter. La red social incluyó un aviso en una de las publicaciones del mandatario, alertando al resto de usuarios de que esta incluía datos falsos sobre el voto por correo e incluyendo un enlace a la información verificada. Trump no perdió tiempo en responder: al día siguiente firmó la "Orden Ejecutiva para Prevenir la Censura Online". Esta habilita a sus dos administraciones a, por un lado, perseguir a las plataformas por lo que sus usuarios comparten en ellas y, por otro, investigar casos en los que "maltraten" a sus usuarios.

Twitter, lejos de recular en su decisión de intervenir en los mensajes del presidente, lo volvió a hacer al día siguiente. La red social tapó otra de sus publicaciones por violar sus reglas de uso, al considerar que "glorificaba la violencia". Los usuarios que desearan verla debían hacer click para ello tras leer el "aviso de interés público" de la compañía. "Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el ejército está con él todo el tiempo. Cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo. ¡Gracias!", rezaba el mensaje de Trump, amenazando a los manifestantes en el contexto de las protestas raciales.

We have placed a public interest notice on this Tweet from @realDonaldTrump . https://t.co/jau9J2edX7

El intercambio de acciones entre Trump y Twitter elevó a debate internacional la capacidad de las redes sociales para poner límites al discurso político. La orden ejecutiva de Trump podría ser tumbada por los tribunales. "Twitter ejercía su derecho a la libertad de expresión protegido en la Primera Enmienda de EEUU cuando decidió limitar la visibilidad de un tuit de Donald Trump", expone Joan Barata, jurista experto en libertad de expresión miembro del Stanford Center for Internet and Society y asesor de diversos organismos internacionales.

En un debate sobre la regulación de las plataformas y su impacto en la libertad de expresión organizado por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Barata ha explicado que "la Primera Enmienda siempre ha sido interpretada por parte de los tribunales como protección de la libertad de expresión de las plataformas". "Los usuarios no tienen un derecho de primera enmienda susceptible de ser opuesto al de las plataformas, porque el derecho a la libertad de expresión solo es oponible frente a abusos que puedan venir de los poderes del Estado", ha detallado.

Es decir: no es Trump como ciudadano contra la "censura" de Twitter. Es la libertad de Twitter para a no ser forzado por el presidente de EEUU a "mostrar el tuit de Trump de una manera distinta a la que Twitter quiere hacerlo", ha seguido Barata.

En el lado opuesto a Twitter se ha situado Facebook, que defiende el no intervencionismo. Esta semana trabajadores y extrabajadores de alto nivel de esta red social han llevado a cabo protestas públicas contra esta política, organizando paros y enviando cartas públicas a los medios de comunicación. "Estoy profundamente decepcionada y avergonzada por la forma en que la compañía se está mostrando al mundo", afirmó Katie Zhu, ejecutiva de Instagram (propiedad de Facebook).

i'm taking PTO from @instagram by @facebook today for #BlackLivesMatter. i'm deeply disappointed & ashamed in how the company is showing up the world rn. fb fam - if u feel similarly, join me & let's organize. put your ~$~zuck bucks~$ where ur tweets are. support Black-led orgs!! pic.twitter.com/TXnD5qPNer