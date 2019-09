La red social de vídeos TikTok censura contenidos sobre Tiananmen o las protestas de Hong Kong

TikTok, la popular red social de vídeos y participada en parte por el gobierno China, instruye a sus moderadores de contenido para que censuren los vídeos en los que aparezca la Plaza de Tiananmen, se mencione a la independencia tibetana o al grupo religioso prohibido Falun Gong. Así aparece reflejado en varios documentos oficiales de la compañía a los que ha tenido acceso el periódico The Guardian.

Las revelaciones se producen en medio de la creciente sospecha de que debatir sobre las protestas de Hong Kong en TikTok está siendo censurado por razones políticas: un informe del Washington Post a principios de este mes señalaba que buscar a la ciudad en la app daba como resultado "apenas un indicio de malestar a la vista".

Las directrices dividen el material prohibido en dos categorías: algunos contenidos están marcados como "violación", lo que significa que se eliminan por completo del sitio y puede dar lugar a que un usuario sea expulsado del servicio. Pero las infracciones menores se marcan como "visibles para uno mismo", lo que deja el contenido pero limita su distribución a través del feed de TikTok.

Así, los usuarios no tienen certeza total de si lo que están publicando viola las normas o no. También podría ser que el propio algoritmo, impredecible, haya marcado un contenido como una infracción menor y el usuario no sepa que su vídeo no está siendo ampliamente difundido por este. Según The Guardian, "la mayor parte de las directrices relativas a China están contenidas en una sección que rige la 'incitación al odio y la religión'".

TikTok

TikTok no es un buen lugar para hablar de política

En todos los casos, las normas se sitúan en un contexto diseñado para hacer que las reglas parezcan de propósito general en lugar de excepciones específicas. La prohibición de criticar al sistema chino, por ejemplo, está sujeta a la prohibición general de "criticar/atacar las políticas, las normas sociales de cualquier país, como la monarquía constitucional, la monarquía, el sistema parlamentario, la separación de poderes, el sistema socialista, etc.", según The Guardian.

El periódico también señala otra prohibición que se refiere a la "demonización o distorsión de la historia local o de otros países, como los disturbios de mayo de 1998 en Indonesia, el genocidio camboyano o los incidentes en la Plaza de Tiananmen".

Además, otra norma más general prohíbe "temas muy controvertidos, como el separatismo, los conflictos entre sectas religiosas, los conflictos entre grupos étnicos, por ejemplo, la exageración de los conflictos entre sectas islámicas, la incitación a la independencia de Irlanda del Norte, la República de Chechenia, el Tíbet y Taiwán y la exageración del conflicto étnico entre blancos y negros".

Todo estos ejemplos serían marcados como "visibles para mí mismo" por los censores de la red social. Sin embargo, hablar de Falun Gong se considera una "violación", ya que la organización está categorizada como un "grupo que promueve el suicidio". El mismo criterio se usaría para la secta Aum Shinrikyo, que en 1995 mató a 13 personas en el metro de Tokio en 1995 usando gas sarín o para Momo, la broma viral.

The Guardian también menciona la inclusión de "reglas extrañas", como las contenidas dentro de las políticas del servicio respecto a lo que es "pornografía infantil" o no. Tik Tok detalla explícitamente cuatro categorías de usuarios menores de edad: un niño pequeño menor de un año; un niño, de 1 a 8 años; un adolescente; y un menor, cualquier persona menor de 18 años. Sin embargo, si "no está claro" si un usuario es menor de 18 años, las directrices recomiendan que los moderadores "traten [al sujeto] como un adulto".

TikTok

Los 20 líderes extranjeros "delicados"

TikTok también prohíbe una lista específica de 20 "líderes extranjeros o figuras delicadas", entre los que se encuentran Kim Jong-il, Kim Il-sung, Mahatma Gandhi, Vladimir Putin, Donald Trump, Barack Obama, Kim Jong-un, Shinzo Abe, Park Geun-Hee, Joko Widodo y Narendra Modi. Pero Xi Jinping, el primer ministro chino, no está.

Según ByteDance, la compañía propietaria de TikTok, la versión de los documentos a los que The Guardian ha accedido está anticuada y fue actualizada en mayo de este año, antes de las protestas de Hong Kong. "Las viejas directrices en cuestión están anticuadas y ya no se utilizan. Hoy en día tenemos enfoques locales, incluyendo moderadores locales, contenido local y políticas de moderación, refinamiento local de las políticas globales, y más", explica la compañía al diario británico.

"También entendemos la necesidad de ser más transparentes a la hora de comunicar las políticas que desarrollamos y aplicamos para mantener un entorno de aplicaciones seguro y positivo. Los usuarios se interesan por TikTok porque proporciona una experiencia de aplicación que fomenta su creatividad, y estamos comprometidos a apoyarla a través de nuestros equipos, productos, políticas y la forma en que nos comunicamos abiertamente con nuestra comunidad", concluye la red social.