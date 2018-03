Una app falsa para hacer la declaración de la Renta 2017 se cuela en Google Play

A la primera aplicación oficial para hacer la declaración de la Renta del 2017 ya le ha salido un imitador. Se llama RENTA 2018 y se puede encontrar en la Google Play desde hace pocas semanas. ¿Por qué no hacer las paces con el fisco mientras en la parte inferior de la pantalla se nos anima a flirtear o a encontrar a Dios llamando a un número de teléfono?

Antes de poder utilizar la aplicación hay que aceptar un documento (Política de Privacidad), donde se avisa al usuario de que la app "recoge la información necesaria para el normal funcionamiento de nuestra actividad", aunque rechaza recoger información personal "con fines maliciosos". Según los creadores de RENTA 2018, "la app no recoge información como tu nombre, apellidos, etc. Por tanto, cualquier dato sensible que recoja, no se podrá asociar directamente a tu persona y será tratado de forma anónima".

El software reconoce que sí graba "una dirección de correo electrónica o un número de teléfono" y lo almacena "para poder así contactar con el usuario si fuese necesario". Para terminar el festín, la app también avisa que "en algunos casos puede que se combine esta información con otra información sobre ti obtenida de otras fuentes, como apps o sitios webs".

Ganando dinero gracias a tu datos

RENTA 2018 explica en su política de privacidad que los datos que recopile sobre sus usuarios les permitirán "compartir la información con terceras empresas" y ganar dinero a partir de ellos. "Esta aplicación puede que monetice tu información, cediéndola a terceras empresas (en algunos casos)", dicen. La app también utiliza librerías de terceros (que se conocen popularmente como APIs), así que de esta forma no solo los desarrolladores de la app tendrán acceso a los datos de tu teléfono, sino unas cuantas empresas más.

Algunos pantallazos de RENTA 2018

Llama la atención también que LiveRamp Inc, uno de ellos, "coloca una cookie en tu navegador que proporciona información no identificable, una versión indescifrable no entendible por humanos de tu dirección de email que sirve para emparejar con otra información tuya obtenida de otras fuentes y así mejorar la calidad de los anuncios que recibas, en base a tus intereses". En resumidas cuentas, RENTA 2018 usa los metadatos que el usuario genera con el uso de la aplicación para ganar dinero a su costa.

Uno de los últimos puntos de la política de privacidad de la app es el de la seguridad. "La seguridad y la confidencialidad de su información es extremadamente importante para nosotros. Por esa razón tenemos medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas en orden para proteger su información personal frente a un acceso no autorizado y fraudulento". Sin embargo, los desarrolladores no explican las vías a tomar en caso de hackeo o robo de información.

"Vamos a revisarlo"

Ante esta situación, eldiario.es se ha puesto en contacto con Google y con la Agencia Tributaria. Mientras que desde la multinacional aseguran que lo van "a revisar", Hacienda ha colgado un aviso en su web advirtiendo de las apps fraudulentas y recordando que "la Agencia Tributaria dispone de dos app desarrolladas para dispositivos móviles de tipo IOS y Android, denominadas Agencia Tributaria y Cl@ve PIN".

La app todavía no ha sido retirada de la tienda oficial de Google, pero los comentarios que pueden leerse son todos muy negativos. La mayoría de usuarios duda de la veracidad de la aplicación y se muestran molestos, sobre todo, por la presencia de anuncios a la hora de realizar la declaración.