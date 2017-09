VÍDEO | Gamonal defiende su 'No' a las macrogranjas porcinas versionando el 'Despacito'

Un vídeo de casi cinco minutos para rechazar la instalación de dos macrogranjas porcinas con 14.000 cerdos en Gamonal, una pedanía de Talavera de la Reina que lleva semanas mostrando su negativa a este tipo de negocios intensivos de producción de carne.

Los vecinos no solo han organizado concentraciones o han buscado el apoyo del ayuntamiento talaverano, ahora se apoyan en un vídeo a ritmo del ya famoso 'Despacito' de Luis Fonsi y que quieren convertir en viral. "¡Ay Gamonal! Ya sabes que una granja quieren instalar. No me gusta, empieza a apestar". Así arranca el vídeo que pide la ayuda de la ciudadanía. "Tú eres el que más nos puede ayudar, haciendo poco a poco esta canción viral y haciendo que los cerditos descansen en paz".

La Plataforma Cívica de Gamonal ironiza en el vídeo con el proyecto. "Deeeespacito... Voy a ponerte 7.000 cerditos pero tranquilo que es un beneficio para todos los gamoninos. Oooolorcito. A respirar su mierda despacito...", dice el estribillo.

El vídeo hace un recorrido por las manifestaciones ya celebradas pero también muestra la riqueza natural y patrimonial de la zona. "Quiero ver crecer el pueblo, quiero el aire puro. Quiero pasear por todos los caminos respirando el aire puro". Y anuncian que continuarán hasta parar el proyecto. "Somos gamoninos, nunca nos rendimos" porque consideran estas granjas como "una condena"para el pueblo.