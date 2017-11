Patronal y sindicatos llaman a la marcha por una financiación justa: "Hay que hacer visible el problema valenciano"

Arturo León, secretario general de CCOO-PV, Ismael Sáez, secretario general de UGT-PV, y Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, han convocado este lunes a la manifestación por una financiación y unas inversiones justas que el próximo sábado, 18 de noviembre, recorrerá las calles de Valencia desde las 18 horas. "Queremos hacer visible el problema valenciano y dejar claro que no sólo existe Catalunya", ha asegurado Navarro.

Los convocantes han querido dejar claro que la del próximo sábado no es una movilización "contra nadie", al contrario de lo que han venido diciendo de forma reiterada Isabel Bonig y el PP, el único partido que no se ha unido a una convocatoria que cuenta con un amplio consenso político y social. "No es cierto que sea partidista ni rupturista", ha insistido León, quien ha explicado: "Queremos que el Gobierno autonómico, sea del color que sea, tenga los recursos necesarios para poder ofrecer a los valencianos los servicios que requieren, sobre todo en Sanidad, Educación y Bienestar Social".

"No se trata de victimismo ni de insolidaridad, se trata de que somos la comunidad peor financiada, doce puntos por debajo de la media, que además aporta recursos cuando deberíamos ser receptores", ha explicado el dirigente de CCOO-PV, quien ha aclarado que no se trata de cuestionar el sistema sino los criterios de reparto. Así, en palabras de Sáez, la actual situación es fruto de haber actuado hasta ahora "con demasiada pasividad".

Hasta 170 colectivos se han adherido a la convocatoria para defender los "intereses generales" de la Comunitat Valenciana. "Quien pretenda utilizar una idea que se aparte del lema de la manifestación, no es bienvenido", han asegurado, para aclarar que no están dispuestos a que la marcha sea instrumentalizada "por parte de nadie". La Cámara de Valencia todavía no ha respondido a la invitación, que le fue remitida el pasado viernes, a participar en la marcha: "Cada uno es libre de acudir o no, esto es voluntario y el único objetivo es la defensa de los intereses de los valencianos. Quien quiera estar, estará".

Tanto los sindicatos como los empresarios coinciden en señalar que la reivindicación no acaba con la marcha del sábado: "Es sólo el principio, porque lo que hay que hacer es desde el día 20 ponerse a negociar para dar una solución al problema de financiación".

La CEV todavía espera una respuesta del Gobierno

La patronal valenciana remitió una carta el pasado 12 de septiembre a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, solicitándoles una reunión para abordar esta cuestión: "Sin embargo, a día de hoy, dos meses después, todavía no hemos recibido respuesta". Navarro considera que éste es un motivo más para sumarse a la convocatoria, "algo que decidió la junta directiva de la CEV por unanimidad, igual que hicimos al adherirnos al manifiesto por una manifestación justa".

Respecto a la reunión que mantendrán este martes la presidenta del PPCV y el ministro Montoro, los convocantes consideran que si sirve para avanzar en la reivindicación, bienvenida sea. "Esta entrevista demuestra que nuestro movimiento está surtiendo efecto", han considerado. "Es el primer éxito y espero que Bonig venga ya con propuestas", ha dicho el responsable de UGT-PV.

Llamamiento a la participación "masiva"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, también ha hecho un llamamiento a la participación "masiva" de la manifestación "unitaria" que ha asegurado será "a favor del pueblo valenciano y nuestros derechos". "Tenemos que salir unidos a la calle y reivindicar nuestro futuro", ha insistido para aclarar que "no es una cuestión política o entre partidos, sino de supervivencia del autogobierno valenciano".

El jefe del Consell ha instado al PP a que recapacite y se sume a la marcha. Por lo que respecta a la reunión de Bonig con Montoro, Puig ha recordado que "únicamente representa a los militantes y votantes de su partido".