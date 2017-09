Las gasolineras de autoservicio ponen en pie de guerra a las estaciones de servicio

Las conocidas como gasolineras fantasma o aquellas que están desatendidas y que el cliente se autoabastece, llevan tiempo generando discrepancias y detractores dentro del sector de las estaciones de servicio en España. La última iniciativa llevada a cabo para tratar de acabar con ellas, impulsada por la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio junto con otros colectivos, es una recogida de firmas para instar al Gobierno a que apruebe una ley que las prohíba.

Según su presidente, Jorge de Benito Garrastazu, la campaña 'Atendidas y seguras' impulsada recientemente en colaboración con Adecar, COCEMFE y los sindicatos UGT y CCOO, tiene como objetivo "alcanzar 500.000 firmas" y, hasta la fecha, únicamente la Confederación, lleva 250.000.

"No hay una fecha límite, sino un objetivo límite que es el de convertir una Proposición No de Ley (PNL) aprobada en el Congreso hace un año en una ley de forma definitiva", subraya de Benito a eldiario.es.

En España, tal y como señala el presidente de esta asociación, "ya hay muchas comunidades que tienen implantada esta ley". La última ha sido Extremadura a principios del pasado mes de agosto.

Según apunta el máximo responsable de la Confederación, "15 de las 17 comunidades autónomas que hay en España han legislado o están legislando en contra de las gasolineras desatendidas, de una manera más rápida o más lenta". Las únicas que no se han manifestado sobre este asunto son Galicia y Cataluña y, en esta última, es donde la situación "está peor".

Tal y como resalta de Benito, si en España hay 500 gasolineras fantasma, 400 de ellas se encuentran en la citada región. Una de las principales consecuencias negativas que acarrea la proliferación de las estaciones desatendidas es la pérdida de puestos de trabajo.

El pasado año, según datos del INE, el sector perdió 2.200 empleos, de los cuales 1.100 fueron en Cataluña. "Es muy significativo que la mitad se produzcan allí", incide el presidente, puesto que es donde se encuentran la mayor parte de las gasolineras que no disponen de personal para repostar.

Así pues, de Benito pone de manifiesto que según un ratio que manejan en la Confederación, "por cada gasolinera desatendida que se abre en España se pierden seis empleos de media".

La razón es que muchas de las estaciones de servicio no disponen únicamente de repostaje de combustible, sino que llevan adheridos otros servicios como cafetería, hotel, lavadero o taller. "A las gasolineras 'fantasma' no las llamamos estaciones de servicio, porque no hay ni servicios (WC)", resalta.

Por otro lado, tal y como asegura el presidente de este colectivo, las estaciones de servicio deben cumplir una serie de leyes y requisitos para lo que se requiere personal, puesto que "si no es imposible".

Como ejemplo ilustrativo de ello señala el cumplimiento de la normativa ADR, el acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, que limita la cantidad de combustible que puede llevar un vehículo en recipientes que no sean su depósito. "Para controlar esa cantidad y que los recipientes sean homologados es necesario un empleado".

Además, pone sobre la mesa otra posible situación en la que el conductor del vehículo "tiene otras intenciones distintas de suministrarse carburante", tal y como hemos visto recientemente con los atentados de Cataluña. "Nosotros podremos controlar que no haya una bomba rodante en nuestras carreteras", afirma.

Entre otras normativas a destacar, exclusivamente verificadas por trabajadores, se encuentran el uso del teléfono móvil durante el repostaje o la utilización de una manguera rota que pierda combustible y que pueda provocar un incendio.

"A pesar de que se dice que las gasolineras desatendidas afectan de manera positiva al precio del combustible, la bajada de precios no se ve, es un espejismo a corto plazo y está demostrado en las estadísticas", sostiene de Benito. "Cataluña nunca aparece como referente entre las zonas más baratas de España", argumenta.

Jorge de Benito también es el presidente de la Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio de Cantabria y asegura que esta comunidad tiene una situación similar a la del resto de España.

El Parlamento cántabro también aprobó una PNL el pasado 10 de abril presentada por el Partido Popular, en la que se instaba a todas las gasolineras a que contasen con personal en su horario de funcionamiento.

La propuesta fue aprobada con el apoyo de todos los grupos de la Cámara y el objetivo actual es, al igual que a nivel nacional, que la iniciativa se convierta en ley. "Aquí hemos avanzado un poco más, hay un borrador, pero el proceso va bastante lento", reconoce el máximo responsable de la asociación.

Diversidad funcional

Precisamente sobre este asunto, el PSOE ha registrado este miércoles una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que todas las gasolineras cuenten permanentemente con personal presente que garantice atención a personas con diversidad funcional.

La iniciativa, registrada por el diputado Joan Ruiz, afirma que "se hace necesario adoptar medidas urgentes que garanticen el ejercicio de los derechos de todos los usuarios de las gasolineras".