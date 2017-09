El PRC exige mayor financiación para sus consejerías a cambio de cesar a Ramón Ruiz

El dinero no asegura la victoria en las elecciones, pero ayuda. Algo así han debido de pensar los regionalistas de Miguel Ángel Revilla, que han aprovechado la reestructuración emprendida por la nueva dirección del PSOE en el Ejecutivo cántabro para exigir a sus socios de Gobierno mayor financiación para sus consejerías.

En concreto, el PRC quiere dejar por escrito las "líneas programáticas" de los próximos presupuestos, cuya elaboración acaba de comenzar, y que los mismos incluyan las partidas suficientes para cumplir los compromisos que los consejeros y los alcaldes de su partido han adquirido con los ayuntamientos y los vecinos de la comunidad autónoma.

Esta ha sido la principal cuestión que los representantes de PRC y PSOE han abordado en la tarde noche de este martes en un encuentro que ha tenido lugar en el Parlamento de Cantabria y que se ha prolongado durante unas dos horas. El bipartito se había citado para analizar la situación del pacto de Gobierno tras el cambio en la cúpula socialista y los relevos del titular de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, y de los responsables de Sodercan, Salvador Blanco, y MARE, Rosa Inés García.

Según han explicado al término de la reunión, el PRC no pondrá impedimento alguno a estas sustituciones, de las que no tiene "nada que decir", pero sí se ha descolgado exigiendo a los socialistas pactar un "documento básico" que fije las prioridades de las cuentas de 2018 y que establezca los criterios a la hora de repartir los fondos. Los regionalistas consideran que en estos dos primeros años de legislatura han sido generosos y en el Gobierno han priorizado la recuperación de los derechos sociales recortados durante la anterior etapa del PP frente a las inversiones.

Ahora, entienden, ha llegado el turno de ajustar cuentas y acelerar la obra pública. La Consejería del ramo, en manos del regionalista José María Mazón, ha sido una de las más castigadas durante la crisis, y a ninguno se le escapa que las elecciones están a la vuelta de la esquina y que tras dos años de limitaciones presupuestarias, es necesario un impulso en este sentido antes de afrontar una nueva cita con las urnas.

Para los regionalistas, los presupuestos están por encima de "las personas". O lo que es lo mismo: hasta que no se garanticen sus objetivos, no darán el 'ok' a los relevos deseados por sus socios. En este punto, hay que recordar que la responsabilidad de cesar a un consejero recae en manos del presidente de Cantabria, única persona que pueda firmar una destitución de este rango.

Sodecan se queda

El otro escollo que debe aclarar la coalición es el futuro de Sodercan. Además de las tres personas cesadas, la Ejecutiva que encabeza Pablo Zuloaga también ha aprobado devolver las áreas de Universidades e Investigación a la Consejería de Educación y la empresa pública Sodercan a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. En cuanto a la primera mudanza "no habrá problema" pero no así en cuanto a la segunda. Los regionalistas, conscientes de la debilidad interna de los socialistas, hacen un guiño a la vicepresidencia y se muestran tajantes: si Sodercan se mueve será para cambiar de manos y volver a la Consejería de Industria -gestionada por el PRC-, algo a lo que desde el PSOE se niegan en rotundo.

"Por ahí no vamos a pasar. O lo dejamos como está o pasa a Economía, pero desde luego el Partido Socialista no va a permitir que quedemos con alguna competencia menos. Va a quedar en manos del PSOE", ha dicho la secretaria de Política Institucional, Isabel Fernández, representante de los 'zuloaguistas' en este encuentro junto a la secretaria de Organización, Noelia Cobo, y el secretario de Política Municipal, Agustín Molleda.

Así, en caso de que el PRC se cierre en banda, "se valorará" que la empresa pública quede en manos de la vicepresidenta y exlíder del PSOE, Eva Díaz Tezanos. Los regionalistas han justificado su postura en que el paso de Sodercan a Vicepresidencia fue un compromiso de Revilla con Díaz Tezanos.

Nuevo equipo en Educación

La otra piedra angular de la reunión ha sido el relevo en Educación, una de las materias más sensibles para la ciudadanía y que ha ocasionado el malestar entre los agentes de la comunidad educativa. A este respecto, los regionalistas, representados por el vicesecretario de Organización, Rafael de la Sierra, y por el portavoz parlamentario, Pedro Hernando, han pedido que no haya "vacío de poder" y que cuando se cese a Ruiz y tome posesión Francisco Fernández Mañanes, que será su sustituto, éste ya tenga cubierto todo su equipo.

Por su parte, desde el PSOE, Fernández ha expresado que le preocupa que la destitución de Ruiz se "alargue en el tiempo" y ha lamentado que el PRC "supedite" su relevo a que se avance en la negociación de los presupuestos.

Todas estas cuestiones han quedado sobre la mesa a la espera de que la Ejecutiva del PSOE vuelva a reunirse para estudiar las demandas de Revilla y su equipo. Ambos partidos han manifestado su deseo de que todo "esté solucionado" con prontitud y "a la mayor brevedad posible" y, aunque no han querido fijar unos plazos, De la Sierra ha confiado en que quede finiquitado en una semana o diez días.