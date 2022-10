Eléctrica de Cádiz pierde su guerra en el mercado energético: “Muchos gaditanos buscamos otra compañía”

La factura de la luz no era un motivo de preocupación en Cádiz en los últimos años. La empresa pública Eléctrica de Cádiz se había comprometido a frenar las subidas de las grandes compañías dentro de sus posibilidades y cuando empezaron los picos altos del mercado mayorista mandó el mensaje a sus usuarios de que ellos pagaban un precio fijo por la electricidad y que no se aplicaban las subidas de manera directa.

La mayor parte de los clientes de Eléctrica de Cádiz han tenido tradicionalmente sus contratos asociados a precios estables, en tanto el mercado lo permitiera, revisándose trimestralmente su evolución. El precio de la energía no variaba por movimientos puntuales del mercado. Era una política de la empresa, creada en el año 2000, que avisaba en cualquier caso en febrero de 2021 de que si los precios del mercado mayorista se mantenían anormalmente altos, la compañía sí que se vería obligada a revisar precios.

La situación en la que se encuentra el mercado energético, con incesantes aumentos en el precio de la energía, ha obligado a la empresa a aplicar a toda su clientela la tarifa indexada. Es decir, a partir de ahora, el coste de la energía en el mercado mayorista será el encargado de dictar el precio final del consumidor. Y aquí es donde viene el problema. La medida fue tomada debido a las pérdidas de más de 15 millones de euros en el último ejercicio de 2021.

David contra Goliath

“Cuando el precio de la luz marcaba cifras históricas, batía récords de la vergüenza, la clientela de Eléctrica de Cádiz ni se enteraba. Para ello Eléctrica de Cádiz asumió las pérdidas, aguantó el tirón y peleamos con lo que teníamos para intentar pararle los pies a la avaricia de las cuatro grandes empresas de siempre. Queremos seguir siendo David contra Goliath”, decía el alcalde, José María González, Kichi, el pasado verano, después de que la compañía anunciara tres subidas de precios durante 2022. Llegó a decir que las familias gaditanas se ahorraron 300 euros por las medidas del Ayuntamiento.

Sí, es cierto, aquí dejo toda la explicación y enlace de la noticia.https://t.co/iFU5v6VXLx pic.twitter.com/JTWv5OesFg — José María González ۞ (@JM_Kichi) 8 de febrero de 2022

Ahora, Eléctrica de Cádiz repercute en sus clientes desde septiembre el coste del bono eléctrico social puesto en marcha por el Estado. Además, desde esa fecha deben pagar una actualización del valor del coste operativo de la gestión de compra en el mercado mayorista y garantías, que se traduce en pagar un 25% más de lo que se venía pagando por el concepto kilowatio/hora.

El presidente de Eléctrica de Cádiz, José Ramón Páez, se ha reunido con algunas asociaciones de vecinos para concretar los detalles de la colaboración establecida en el marco de las medidas acordadas para amortiguar el impacto de la subida de los precios de la energía. Ya existe un protocolo para el fraccionamiento y aplazamiento de las facturas de aquellos usuarios que acumulen varios recibos. Según ha concretado Páez, podrán acogerse aquellos clientes que en el plazo de 60 días acumulen dos facturas o más.

Además, está previsto destinar 2,5 millones de euros a incrementar la bolsa de ayudas al pago de la luz. Páez ha explicado que un millón se tramitará desde Asuntos Sociales para ampliar su alcance y que puedan acogerse también aquellas familias con rentas medias que pasan apuros para abonar sus facturas.

Una concentración pidiendo dimisiones

Pero las buenas intenciones del Ayuntamiento de Cádiz no son suficientes para los usuarios de la compañía. Un buen ejemplo es la concentración organizada por la plataforma Ahora Cádiz, que ha congregado esta semana a unas 300 personas en la puerta de la empresa pública para protestar por lo que viene sucediendo. “Estamos pagando la luz más cara por culpa del alcalde con menos luces”, decía una de las pancartas en el acto, donde se pidió la dimisión del regidor gaditano y la del presidente de la empresa.

Y es que algunos clientes se sienten traicionados y esperan soluciones. Es el caso de Carmen: “Hasta mayo los recibos que me venían rondaban los 70 euros y ha llegado el punto de recibir una factura de 182 euros. Mis ingresos, 900 euros, son más bien cortos para una familia de cuatro integrantes. Ya solo de casa pagamos una cantidad importante, como le pasa a mucha gente en Cádiz. Y como otros muchos gaditanos estoy buscando otra compañía porque lo de la Eléctrica es insufrible. El barrio de Santa María, que es donde vivo, está deprimido y esto colma el vaso de la paciencia de cualquiera. Espero que se tomen medidas importantes al respecto porque yo no puedo seguir pagando esas facturas”.

Inma, del barrio de La Viña, ironiza sobre su situación: “Este mes en casa comemos luz porque entre que he pagado 340 y después me llega otro recibo de 236,20 ya no sé qué quitarme. No me voy a poder ni duchar porque no tendré ni para champú. Me voy a tener que acostar sin comer y no sé de dónde sacar el dinero y ya se están pasando bastante de robarnos a los ciudadanos. Esto es horroroso”.