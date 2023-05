Tomasito y Dani Quiñones le ponen compás a La Confluencia de Jerez: “Nos gusta el rollo del partido”

“Aquí venimos a mejorar la vida de la gente, esa gente que es currante y que es valiente. Nos preocupamos del planeta y no nos gustan las caretas. Hoy sumamos para ganar y transformar, derribaremos todos los muros. Somos distintos, pero queremos el mismo futuro. Somos gente de verdad, venimos para transformar, sumamos en positivo y siempre estamos activos”.

Es una parte de la letra de la canción La confluencia, de Dani Quiñones y Tomasito, creada por encargo del partido que ha nacido en Jerez de la fusión de Izquierda Unida y Ganemos Jerez. Se presentará a las elecciones del 28M con Raúl Ruiz-Berdejo como candidato y ha querido darle un toque musical a su puesta de largo apoyándose en dos artistas jerezanos con un gran bagaje profesional.

Un videoclip de campaña rompedor que lleva el sello de Dani Quiñones, autor de música y letra, y que también interviene con el bajo y voz. Reconocido bajista de Los Delinqüentes y Smiling Bulldogs, ahora lidera la banda La Tarambana y colabora con con Raule. Tomás Moreno, Tomasito, es polifacético y aunque tiene sus raíces flamencas en el barrio de Santiago, después ha protagonizado fusiones con otros estilos musicales. A caballo entre Madrid y Jerez, es una figura relevante en el panorama musical.

Los dos se ilusionaron cuando les llegó el encargo. “Nos explicaron en una reunión que se habían unido Izquierda Unida y Ganemos Jerez, que se iba a llamar La Confluencia y que querían hacer una rumba rockera con metales. Ha salido todo en tres semanas”, resume Quiñones. “Dani me llamó y me dijo si quería hacerlo, que era sin compromiso. Me moló la canción y la letra y me lancé. A nosotros nos vincula la música, no la política, pero lo hemos hecho muy a gusto y ha quedado muy bien”, explica Tomasito.

Los partidos políticos unidos en esa confluencia destacan de la canción que es “un himno que canta al feminismo, al medio ambiente, a la igualdad social y a la diversidad, a las políticas públicas, a los/as jóvenes, a los/as pensionistas, a la cultura o a la zona rural”.

“No me importa pringarme o señalarme”

Tanto Quiñones como Tomasito tienen muy claro que dieron el paso de involucrarse por ser una propuesta local. “Era a nivel de pueblo, no nacional. La política me defrauda mucho a nivel nacional, pero yo a estos los conozco mucho y se lo curran a muerte. Ellos van siempre de frente y yo les he visto cosas muy buenas. Aquí no me importa pringarme o señalarme, llámalo como quieras”, dice Quiñones. “Lo que me gusta es el rollo que lleva el partido”, apostilla Tomasito.

En el vídeo se proyectó una ciudad con arte. “Esto es como Nueva York, hay mucha competencia”, dice Tomasito entre risas. Quiñones destaca que la grabación fue muy divertida cuando acudieron simpatizantes del partido y ensalza el nivel musical. “Ha intervenido gente top, todos son bicharracos. Quien más, quien menos, aquí todos llevamos más noches que Drácula. Jerez es una mina, das una patada a una piedra y salen 40.000 artistas, gente con mucho arte”.

Los dos han trabajado juntos en muchas ocasiones y ahora se han vuelto a unir para poner voz a este proyecto. Tomasito pide un esfuerzo a los políticos en general: “En general tienen que apoyar más a la cultura y así nos damos vidilla mutuamente”.