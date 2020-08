El PSOE andaluz lleva a Fiscalía a la Junta por "dejación de funciones" al no hacer PCR a migrantes en patera

El PSOE-A ha anunciado que va a denunciar de forma inmediata ante la Fiscalía la "dejación de funciones" del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y su Gobierno "al negarse a realizar pruebas PCR a todos los inmigrantes que están llegando a la comunidad en patera para detectar casos de coronavirus y evitar su expansión por contagios, dejando desprotegidas a estas personas sin poder acceder a recursos de acogida oficiales y poniendo en riesgo la salud pública del conjunto de la ciudadanía".

La negativa del Gobierno de Andalucía a hacer PCR a todo el que llegue en patera deja en la calle a grupos de migrantes

Así lo ha denunciado desde Almería la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Aguilar, quien ha advertido de "la grave irresponsabilidad e insolidaridad" del Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs) en este asunto.

Aguilar se ha referido a "las denuncias públicas por personas inmigrantes que están llegando en patera a Andalucía por la provincia almeriense y no pueden contar con acogida humanitaria garantizada por las autoridades, llegando incluso a pernoctar en calles y plazas", y todo porque Moreno y su Gobierno "han decidido que no se les hacen los PCR".

Ha lamentado la "incompetencia" y la "indolencia" del presidente de la Junta y la "dejación de su deber" en el cumplimiento de los protocolos establecidos, subrayando que "es competencia de Junta" la realización de las pruebas PCR.

"Legalidad" y "humanidad"

La dirigente regional del PSOE-A ha demandado "que la Consejería de Salud y Familias no pongan más excusas" y ha reclamado que la Junta haga PCR "a todos los inmigrantes que llegan" a las costas andaluzas. Ha insistido en que la negativa del Gobierno de Moreno "está poniendo en peligro la salud pública de los andaluces" y ha considerado que la Administración autonómica "debe actuar por humanidad y también por cumplir la legalidad".

En este sentido, ha explicado que el PSOE-A presentará una denuncia ante la Fiscalía de manera inmediata ante el "incumplimiento inconstitucional y la actitud del Gobierno de Moreno de no cumplir la legalidad y hacer PCR a quienes llegan en patera, para que puedan tener una acogida humanitaria" y también para controlar posibles contagios y problemas de salud pública.

"Esta situación es insoportable para Andalucía, los andaluces merecen que su Gobierno actúe en el marco de la legalidad y de la humanidad, y que haga PCR a todas las personas que lleguen, que están en la comunidad y no tienen dónde ir", ha recalcado Aguilar.

La Junta se niega a hacer los PCR a inmigrantes

La negativa de la Junta de Andalucía a realizar PCR a todas las personas que llegan en patera a sus costas, como establece el protocolo del Gobierno central, está dejando en la calle a decenas de migrantes que no pueden entrar en el sistema de atención humanitaria, según varias quejas recibidas por el Defensor del Pueblo. A pesar de las nuevas líneas de actuación marcadas por el Ministerio de Inclusión a finales de julio, el Ejecutivo regional solo realiza la prueba diagnóstica más fiable a quienes presentan síntomas, mientras que el resto es sometido a test rápidos, con un mayor margen de error. Los migrantes que no hayan pasado por una PCR, no cumplen los requisitos para acceder a una plaza de acogida, y se ven empujados a dormir en la intemperie, según ha adelantado El País y ha confirmado elDiario.es.