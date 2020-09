Una encuesta pone cifras al malestar de los médicos de familia de Andalucía: el 70% cree que la situación es "caótica"

La situación en la atención primaria es "caótica". Este es el diagnóstico de cerca del 70% de los médicos de familia que han participado en encuesta a nivel andaluz coordinada por el Sindicato Médico de Málaga y la asociación Basta Ya de médicos de atención primaria, que se ha presentado este viernes en el Colegio de Médicos. Según esta encuesta, una mayoría de médicos apoyaría y secundaría una huelga, en caso de ser convocada. El resultado, obtenido a partir de 728 encuestas individuales entre médicos de toda Andalucía, confirma una situación palpable entre los profesionales. Hay hastío y cansancio.

El muestreo arroja los siguientes datos: el 69,2% de los encuestados valora la actual situación de la atención primaria como caótica, el 25,3% como mala, el 4,5% como regular y sólo el 1% cree que es buena. Además, los profesionales que han participado en la encuesta vuelven a sentirse desprotegidos: el 51,2% cree que los medios de protección ("EPIS, organización de los circuitos y filtraje adecuados, tiempo para hacerlo bien y no cometer errores peligrosos...") son insuficientes porque "escasean frecuentemente", mientras que el 34,2% advierte de que "escasean por norma". El 14,6% cree que sí dispone de medios de protección suficientes.

Ante esta situación, un 63,2% de los participantes en la encuesta han contestado que secundarían una huelga si se convocase, mientras que el 24% la apoyaría, pero no la secundaría. Sólo el 12,8% de los encuestados no ve motivos para la huelga.

"Desburocratizar el trabajo"

Uno de los principales problemas en los centros de salud está siendo la acumulación de trabajo administrativo. Los médicos de primaria realizan los partes de alta y baja por coronavirus, emiten certificados o gestionan los resultados de la PCR. Consultas que antes tramitaban los padres con el pediatra requieren ahora de la activación del coordinador Covid, aumentando los trámites, según lamenta el director de un centro de salud de Málaga. Tampoco la atención telefónica, que debería aliviar la carga de trabajo, está funcionando, según el Sindicato Médico de Málaga: "Está mal diseñada porque ha convertido a los médicos en el filtro exclusivo de ellos mismos y, por tanto, en telefonistas".

La tarea burocrática se suma estas semanas al cupo habitual de cada médico (35 consultas), la cobertura de los cupos no cubiertos de compañeros de vacaciones y el rastreo, que están realizando los propios médicos de familia a falta de suficientes rastreadores.

La encuesta ha preguntado a los profesionales qué tareas habituales están dispuestos a "no hacer o redirigir al profesional que proceda": se muestran contrarios a emitir certificados inapropiados (91,3%), recetas y pruebas diagnósticas (78,7%) o a prorrogar el trabajo fuera de jornada (84,2%).

Para el Sindicato Médico y Basta Ya, es necesario "desburocratizar" el trabajo para que puedan disponer de más tiempo para la atención. "Tener a un médico haciendo este tipo de trabajo es un despilfarro en dinero y una pérdida irreparable del recurso necesario".

En este sentido, el plan anunciado por la Junta de Andalucía, consistente en reforzar la consulta presencial o la atención telefónica en jornadas de tarde no parece despertar consenso. El 46,8% no quiere prorrogar su jornada laboral para reducir las demoras, bajo ninguna de las fórmulas posibles.

Médicos de familia "exhaustos" y "minusvalorados"

Según el Sindicato Médico, el malestar que refleja la encuesta es consecuencia de tener unos médicos "exhaustos y postergados, minusvalorados y sin medios". Igual diagnóstico hace Carmen González, que cree que se mantiene una concepción del médico de familia como el antiguo "dispensador de recetas": "Piensan que lo que hacemos no vale nada, no se me ocurre otra explicación". "Estamos atendiendo a casi 60 pacientes por día entre atención telefónica y presencial", ha explicado Ángel García Arjona, vocal de atención primaria en el Colegio de Médicos de Málaga.

En opinión de Carmen González, el trato de la administración a los médicos de familia es "humillante": "Para un médico, que te citen pacientes en tiempo miserable y que tengas que hacer un acto médico que es imposible, y así durante años, es un trato humillante. Trabajamos contrarreloj, tratando de hacerlo bien, que no se escape nada. A nadie se le ocurre citarle al cardiólogo cada cinco minutos".

La conclusión de los organizadores de la encuesta es que "el panorama actual es insostenible", y piden que se creen las plazas necesarias "urgentemente". También piden prorrogar los contratos de eventuales ante la previsión de un empeoramiento de la situación durante el otoño. Si se finalizan sus contratos, muchos se marcharán y será difícil encontrar personal, advierten.

La encuesta, que ha estado abierta durante diez días, presenta una desigual distribución provincial. El 35,7% de los encuestados son profesionales de Málaga, por el 17,6% de Sevilla o tan solo el 1% de Jaén. El colectivo Basta Ya está especialmente arraigado en Málaga, y de él fue miembro destacado Carlos Bautista, actual delegado de Salud. Su presidenta, Carmen González, está decepcionada con el actual gobierno de la Junta de Andalucía: "Cuando llega el momento de la verdad están actuando igual. Seguimos estando como estamos, siempre recortan de la primaria".