El Ministerio de Fomento calcula que el AVE llegará a Granada en el verano de 2019

Granada tendrá que esperar hasta el verano de 2019 para subirse al tren de la Alta Velocidad. Así lo ha asegurado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una visita a la ciudad de la Alhambra en la que ha comprobado el estado de la infraestructura ferroviaria antes de reunirse con todos los representantes políticos y asociaciones en la Mesa del Ferrocarril.

Desde noviembre de 2017 con la visita de Íñigo de la Serna no se producía una estampa similar. Un ministro de Fomento en Granada para hablar de los avances en materia ferroviaria y para dar una fecha en el horizonte que en todas las ocasiones anteriores ha acabado incumpliéndose haciendo que Granada haya cumplido más de tres años sin tren -salvo uno diario con Almería que se considera insuficiente por pasajeros e infraestructura-. En esta ocasión, ha sido José Luis Ábalos como nuevo ministro, tras el cambio de Gobierno del PP al PSOE, quien ha ofrecido datos que sirven para hablar de una nueva fecha tanto para la reconexión tanto por AVE como por tren convencional.

Asegurando que "tenemos que ser tremendamente celosos en seguridad", Ábalos ha confirmado que, de seguir el cronograma tal y como está previsto, el AVE podrá circular a partir de junio del año que viene. Un horizonte que sobrepasa al de las elecciones municipales y que le sirve a Ábalos para sostener que Fomento está preocupado en ofrecer un buen servicio que sea seguro para el usuario antes que propiciar la llegada cuando antes de la Alta Velocidad para ganar rédito electoral.

El ministro de Fomento también ha asegurado que "lo único que puedo ofrecer a los granadinos es un ejercicio de transparencia" por lo que el calendario que se ha entregado a los medios y que permite hablar del verano de 2019 como fecha se ha hecho ajustado "a lo que los técnicos nos han pedido”. De hecho, Ábalos ha recordado que las obras acabaron a principios de este 2018 pero que no será hasta enero cuando las pruebas finalicen.

Después del final de las pruebas que quieren comprobar la seguridad de la vía, se procederá a la formación de los maquinistas que operarán esta línea desde Antequera y que debe llevar la Alta Velocidad hasta Granada. No obstante, pese a que la formación debe durar alrededor de 14 semanas según estima Renfe, el ministro ha asegurado que "vamos a intentar que no sean 14 semanas”. En todo caso, con las pruebas no acaba el procedimiento para que el tren llegue sino que habrá que esperar a algunos procedimientos burocráticos que, si no se dilatan, harán que el AVE llegue en junio.

El fin del aislamiento de Granada por tren

Después de décadas de retraso para que la Alta Velocidad llegue a Granada y sobre todo después de que desde abril de 2015 no haya servicio de trenes en la capital granadina, al fin habrá reconexión ferroviaria. Será, tal y como adelantó este medio, en la primera quincena de noviembre según ha aclarado el ministro de Fomento. Lo que no ha dicho ha sido una fecha concreta.

Sí ha querido poner en valor que en agosto se comprometió a reconectar Granada por Moreda -una reivindicación histórica que desde el Gobierno del PP siempre se dijo que era imposible-. Lo ha hecho para recordar que ya entonces se hablaba de que el plazo mínimo posible para la reconexión era de cuatro meses y que finalmente ha conseguido acortarse en un mes.

Eso sí, los trenes estarán en principio en marcha hasta que el AVE llegue en el verano de 2019. Esta reconexión temporal se hará con un viaje diario de ida y vuelta que durará 5 horas y media -una hora más que en autobús- que tendrá una parada con recogida de pasajeros en Linares. Y después, cuando la Alta Velocidad ya esté disponible, se estudiará si esta solución sigue activa según el volumen de pasajeros que logre conseguir en estos meses.

Soterramiento y variante de Loja

Ábalos ha aprovechado su visita para hablar de otros dos asuntos que siguen encima de la mesa. Se trata del posible soterramiento del tren a su entrada en Granada capital y de soterrar el cuello de botella que hay en Loja para la circulación del AVE. Sobre lo primero, a principios de septiembre se formalizó el inicio del estudio informativo para la integración del ferrocarril en Granada. Una solución que no descarta incluso la construcción de una nueva estación diferente a la actual. "Vamos a estudiar todas las opciones".

Sobre la variante de Loja, que parecía aparcada, el Ministerio quiere iniciar obras en esta antes de 2019, que es cuando acaba la vigencia del informe de impacto medioambiental concedido por la Junta de Andalucía para ese viaducto inacabado. Ábalos reconoce que él mismo ha podido comprobar que hace falta que el viaducto se acabe porque el tren tiene que bajar mucho su velocidad al pasar por esa zona pero aclara que "hay que hacer el proyecto y licitar las obras y hacerlo antes de que acabe el informe de impacto". Esas obras podrían hacerse a "principios de 2019" pues, según el ministro "se trata de anticiparse a la declaración de impacto medioambiental y no poner en valor el viaducto que está ahí y alargarlo un poco más".

Otro de los problemas de Loja es el del túnel de San Francisco que parece demasiado pequeño para un tren de estas características. El propio Ábalos aclara que según le han trasladado los técnicos de Adif, "en el túnel hay espacio para que pasen personas pero la longitud del túnel es tal que el tren es más largo que el propio túnel". No obstante, deja claro que se seguirá "estudiando todos los detalles que pudieran plantearse, aunque aparentemente el túnel es así, no tiene riesgo".

Por último ha querido mandar un mensaje a la ciudadanía de Granada y pedirle disculpas por los retrasos que se han producido en materia ferroviaria: "Lamento que le haya costado tanto a Granada tener un horizonte cierto".

Satisfacción comedida del alcalde

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), también ha querido valorar la reunión entre Fomento y la Mesa del Ferrocarril tras la salida de la misma asegurando que se muestra satisfecho por los compromisos adquiridos pero que no estará tranquilo hasta que "no vea al tren entrando en la ciudad". Pese a todo, Cuenca sostiene que el diálogo con el nuevo ministro está siendo mucho más fluido que con el anterior equipo de Gobierno y que eso les ha permitido llegar a acuerdos como el de la reconexión con Moreda.