El candidato de Vox en Baza (Granada) mantiene una deuda con Hacienda de más de 100.000 euros

Rafael Azor Rodríguez, candidato a la alcaldía de Baza (Granada) por Vox, tiene cuentas pendientes con Hacienda y la Seguridad Social. Según ha podido contrastar eldiario.es/andalucia, el político debe más de 100.000 euros a través de una empresa de su propiedad. Se trata de una cafetería abierta en el municipio bastetano desde 1997. Esta circunstancia ha provocado que se hayan repartido panfletos por la localidad alertando de la deuda y de otras cuestiones supuestamente reprobables del candidato.

Nacido en 1967, Rafael Azor no es nuevo en política ni en el entorno empresarial. Ya estuvo ligado al Ayuntamiento de Baza en 1995 cuando fue concejal de fiestas por el Partido Popular y posee varias empresas, como él mismo reconoce, en toda la comarca bastetana. Sin embargo, es una de ellas, Roluson S.L., la que le ha llevado a mantener la citada deuda con la Agencia Tributaria y otra con la Seguridad Social.

Hacienda detectó en 2016 los problemas económicos de la empresa de Rafael Azor y abrió un expediente para solicitar el pago de las cantidades adeudadas. Según fuentes consultadas, la empresa debía en ese año una cantidad ligeramente superior a los 85.000 euros que ha ido incrementándose por intereses de demora hasta los 103.000 euros actuales. Un incremento que, al no haber sido pagada aún la deuda, ha provocado el embargo de inmuebles de la empresa.

Por otro lado, Azor también debe más de 7.000 euros a la Seguridad Social por un conflicto laboral que mantuvo con uno de los empleados de su cafetería. El político sostiene que esa deuda no es tal y que ya se encuentra abonada. En cualquier caso, tal y como ha podido comprobar eldiario.es/andalucia mediante una nota simple del 10 de mayo, el candidato de Vox aún adeuda tales cantidades que aumentan la deuda total por encima de los 110.000 euros. Además, su empresa, Roluson S.L., lleva desde 2009 sin depositar las cuentas en el Registro Mercantil.

"Es una campaña contra mí"

Este medio se ha puesto en contacto con Rafael Azor para contrastar la información. El político de Vox asegura que todo lo que se está diciendo es fruto de "una campaña contra mí llevada a cabo por parte de dos personajes". Explica Azor que en Baza "todo el mundo les conoce y les llaman Quijote y Sancho Panza". El candidato de Vox asegura que la filtración de su deuda con Hacienda se debe a que "estos dos personajes se quedaron sin su puesto en el partido cuando querían dirigirlo".

Azor argumenta que los más de 100.000 euros que debe a Hacienda son en realidad una deuda que se le imputa a él por culpa de uno de los proveedores con los que trabajaba su cafetería. "Mi proveedor debía dinero y Hacienda me lo reclama a mí, pero no es mi deuda", aclara el político. Sin embargo, fuentes de Hacienda consultadas por este medio aclaran que lo que sucede en este caso es que Azor tiene una deuda con su proveedor que no ha satisfecho y que, por ese motivo, la Agencia Tributaria le solicita el dinero para asegurarse de que satisface las cantidades que debe.

Rafael Azor explica que el proceso abierto para abonar la deuda es "difícil de explicar" y por eso emplaza a hablar con su gestor financiero. Algo que este medio ha intentado sin éxito. Además, sobre el hecho de que su empresa no haya depositado las cuentas en el Registro Mercantil desde hace una década, el candidato de Vox no tiene respuesta, "soy un simple agricultor", señala mientras emplaza a hablar de nuevo con su asesor de finanzas.

El político sí ha aportado a eldiario.es/andalucia la copia de una petición de aplazamiento de la deuda que mantiene con la Seguridad Social. El documento la reduce de 7.000 a 4.500 euros eliminando los intereses de demora. Aún así, Azor deberá abonar casi 260 euros mensuales en los próximos 18 meses y según la resolución, a finales de este año aún deberá casi 2.300 euros.

Vox evita pronunciarse

Este medio también se ha puesto en contacto con la dirección de Vox Granada a nivel provincial para conocer su postura al respecto de este candidato. La formación de extrema derecha evita pronunciarse alegando que "no hacemos declaraciones de ningún tema de la vida privada de ningún candidato". Algo que no aclara si el partido tenía conocimiento de la deuda de Rafael Azor y si tiene previsto llevar a cabo alguna acción sobre él.

Cabe recordar que los dos últimos expresidentes de Vox Granada fueron apartados del partido por haber sido condenados a sendos delitos continuados de estafa al adeudar cantidades sensiblemente inferiores a las que debe el alcadable por Vox en Baza. Eso sí, en estos casos el dinero que se debía provocó la apertura de un procedimiento judicial por no quedar claro de dónde procedían los fondos y si su uso era ilícito.