Granada anuncia acciones legales para impugnar la elección de la sede nacional de Inteligencia Artificial

Granada va a impugnar la decisión del Gobierno central de elegir A Coruña como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). No por la ciudad gallega, sino por el proceso de elección que se ha llevado a cabo por parte del Ejecutivo central. El alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca (PSOE), ya advertía la pasada semana de que iban a pedir “transparencia” para aclarar cómo se ha gestado esta resolución y que, de lo contrario, se tomarían acciones que irían encaminadas a una posible impugnación que ahora se va a realizar por vía judicial.

Lo cierto es que desde que el pasado 5 de diciembre se eligiese a A Coruña y no a Granada como el lugar que albergará la AESIA, la noticia generó polémica y controversia a los pies de la Alhambra. Desde la capital granadina se contaba con la baza de tener una de las mejores candidaturas, sobre todo porque la Universidad de Granada lleva más de 30 años investigando en inteligencia artificial (IA) y algunos de los mejores científicos del mundo en este campo son precisamente granadinos. De hecho, el propio alcalde integró en su equipo de Gobierno a un Francisco Herrera, catedrático experto en IA, para impulsar la candidatura.

Por ello, la ciudad ha celebrado una reunión del conocido como Pacto por Granada, del que participan administraciones y empresas relevantes de la provincia, para impugnar la elección gallega al entender que no se han dado las condiciones de justicia y objetividad que debían llevarse a cabo. Como no hay ninguna valoración técnica que avale el nombramiento de A Coruña, desde Granada se entiende que se ha adoptado una resolución “discreccional”.

El alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca (PSOE), que ha recibido avisos de su propio partido para que adopte una cierta “mesura” a la hora de valorar lo que está ocurriendo con la AESIA, no ha rebajado su tono y ha seguido haciéndole un pulso al Gobierno central. Por eso, defiende que la impugnación, a través de acciones judiciales, “se hace con un solo objetivo y es la defensa de Granada”. “Estamos cargados de razones para tomar determinaciones y ser muy contundentes en las decisiones”, ha añadido el regidor granadino. Resaltando de paso el “consenso” con el que han acordado paralizar la elección gallega como sede de la AESIA.

Lo integrantes del Pacto por Granada, reunidos en el Carmen de los Mártires, han emitido un comunicado explicando su decisión: “Después de la decisión conocida del pasado 5 de diciembre por parte del Consejo de Ministros en el que dictaminaba que la ciudad de A Coruña será la sede de la futura Agencia Estatal para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), y una vez conocido ese fallo, los integrantes de este Pacto por Granada tomamos la determinación de iniciar acciones judiciales que los diferentes ámbitos jurídicos entiendan oportunas. Esta determinación la tomamos después de trasladar solicitud, con carácter oficial, al Gobierno de España y no haber tenido respuesta sobre las calificaciones que esa resolución del 5 de diciembre le llevó a tomar la decisión de que la AESIA estuviese en Galicia”.

La clave de la baremación

“Hemos solicitado, por activa y por pasiva, esa baremación”, se justifica el alcalde. Como no han obtenido una respuesta, desde el Pacto por Granada creen que el Ejecutivo ha llevado a cabo una acción “injusta” con la ciudad. “Con claridad y contundencia hemos decidido, de forma unánime, iniciar acciones judiciales”. Dichas acciones quedan supeditadas a lo que determinen los diferentes servicios jurídicos de las diferentes administraciones que integran esta unión institucional y empresarial. Administraciones entre las que se incluye la propia Junta de Andalucía que ya la pasada semana ofreció sus resortes legales para este caso.

Se va a poner en marcha un grupo de trabajo jurídico con el asesoramiento y participación de todos los integrantes del Pacto por Granada. “Lo hacemos por responsabilidad, convicción y evidentemente en defensa de los intereses de esta provincia y de la ciudad”. Francisco Cuenca afirma que han sido capaces de “definir un proyecto por Granada que tenemos muchas razones de seguir avanzando de forma decidida y unánime en esa visión”. Por el contrario, la elección de A Coruña en detrimento de Granada no va a suponer un freno en la “defensa firme” y “unánime” en todo lo que tiene que ver con la IA y el desarrollo de un modelo productivo “que esté basado sobre todo en la ciencia y en el conocimiento”.

Un pulso regional

Antonio Granados, delegado de la Junta de Andalucía en Granada, ha hecho buenas las palabras del presidente regional, Juan Manuel Moreno Bonilla, cuando este jueves aseguraba que el sistema de elección de la sede de la AESIA ha sido un “fraude”. Granados, tras participar en la reunión del Pacto por Granada, afirma que ha faltado “transparencia y objetividad” por parte del Gobierno central. “Ha costado trabajo comprender la decisión sobre todo porque no se nos ha mandado una resolución más que por una publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)”.

El representante del Ejecutivo regional en Granada recuerda que fue el Gobierno el que decidió abrir el proceso de elección “a toda España” y que desde ese momento dejó de ser “discrecional” y pasó a estar “reglado”. “Nos encontramos que ha pasado a ser un proceso arbitrario, al menos a juicio de los que hemos leído la resolución, ya que no tenemos ningún tipo de contestación para entender por qué se ha dado o no se ha dado”. Desde la Junta de Andalucía dejan claro que van a posicionarse del lado de Granada en todo el procedimiento judicial que se decida llevar a cabo a partir de ahora.

No obstante, la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española también ha sido considerada como una de las cuestiones que ha alejado a la AESIA de la ciudad de la Alhambra. Aunque públicamente no se reconoce, en los pasillos del Ayuntamiento de Granada se habla abiertamente de que el Ejecutivo central ha querido equilibrar geográficamente la distribución de las agencias ubicando una en Galicia y otra en Andalucía y no dándole dos al sur de España como habría ocurrido en el caso de que Granada albergase la AESIA.