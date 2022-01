Reciben el alta los 17 evacuados al hospital por la mala combustión de una caldera en Sierra Nevada

Las 17 personas evacuadas al hospital por una mala combustión de una caldera localizada en un hotel en Monachil (Granada), que ha tenido que ser desalojado, ya han recibido el alta hospitalaria.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación de la Junta de Andalucía en Granada, quienes han explicado que todos han recibido el alta a lo largo de la madrugada de este domingo.

Con respecto al incidente, según ha informado Emergencias 112 Andalucía, sobre las 23,00 horas se recibió un aviso por un posible escape de gas en un hotel situado en la calle Fuente del Tesoro en Pradollano y que solicitaba asistencia sanitaria para tres huéspedes por inhalación de gas.

Rápidamente, desde el centro coordinador se movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias, a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Servicio de Protección Civil de Granada, así como se activó a la compañía suministradora de gas.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad de críticos del 061, soporte vital básico de Cruz Roja y dos ambulancias de Protección Civil.

En la intervención, 17 personas han tenido que ser evacuadas a distintos centros hospitalarios: diez al Parque Tecnológico de Salud de Granada, cinco al Hospital Universitario Virgen de las Nieves y dos al Neurotraumatológico.

Fuentes de los Bomberos han indicado que el suceso se debió a una mala combustión de la caldera de la calefacción y no a un escape de gas, lo que provocó una acumulación de monóxido de carbono. Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento trasladados al lugar ventilaron el edificio y se monitorizó todo el recinto para verificar la ausencia del tóxico.

Concentración de protesta

La Asociación de Vecinos de Sierra Nevada ha convocado para este lunes una concentración para reclamar a la Diputación de Granada un retén de bomberos en Pradollano, pedanía de Monachil (Granada) donde se ubica la estación de esquí y los negocios y hoteles que existen por su actividad, después de que en una semana se hayan producido tres incendios.

El presidente de la asociación, Javier Lucas, ha explicado en declaraciones a Europa Press que llevan reclamando este retén de bomberos desde 2014, cuando ardió "todo un hotel", pero que tres incendios esta semana les han llevado a convocar esta movilización y reavivar la reivindicación.

Concretamente, el presidente ha apuntado que en diciembre hubo un incendio en un apartamento, y que esta semana ha habido uno en un restaurante, un segundo en otro apartamento y un tercero en un hostal, que se saldó de hecho con 17 evacuados al hospital.

Aunque por ahora no ha habido muertos en ningún suceso, "vamos a tener la mala suerte de que sí", avisa Javier Lucas. "Los bomberos de Granada tardan como mínimo una hora, teniendo en cuenta que esté limpia la carretera. Cuando nieva esto no es así y pueden tardar hasta el doble o no poder ni llegar", ha apuntado.

La movilización será a las 12,30 horas en la Plaza de Andalucía de Pradollano.