Seis meses esperando a que la Alhambra cumpla una sentencia para actualizar la bolsa de sustituciones de empleados públicos

Uno de los monumentos más visitados de España como lo es la Alhambra, lo sigue siendo a pesar de los problemas judiciales que le amenazan. Además del conocido 'Caso Alhambra', la gestión de la ciudad palatina tiene más aristas que afectan también a sus empleados públicos. Una de ellas es la que hace referencia a una bolsa de sustituciones creada en el año 2000, que entró en vigor en 2007 y que desde entonces no ha sido modificada. Lo que provoca un conflicto de intereses que ha acabado en el juzgado con una sentencia que obliga al Patronato a actualizarla.

Algunos de los sindicatos que integran el comité de empresa del Patronato de la Alhambra consideran que la bolsa de trabajo en cuestión debe ser actualizada después de once años sin cambios. Creen que al no haber habido ninguna actualización en los baremos de los trabajadores que les permite acumular puntos que les hagan optar a mejores condiciones laborales, muchos de los 1.500 empleados llevan once años sin que su trabajo haya contado. Pues hay que tener en cuenta que a mejor baremo, mejor puesto en la bolsa que se traduce en trabajar más al estar entre los primeros que se solicitan para sustituciones. Pero si no hay modo alguno de sumar puntos mediante la realización de cursos o de horas trabajadas, el tiempo empleado en los últimos años no se tiene en cuenta.

Por ese motivo, Unión de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras en Andalucía (USTEA) y Confederación General de Trabajo (CGT) presentaron en 2016 un escrito ante el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de la Junta de Andalucía (SERCLA) en el que pedían que se llevara a cabo la rebaremación de la bolsa vigente desde 2007. Como no se llegó a ningún acuerdo y el escrito acabó en papel mojado, los mismos sindicatos denunciaron ya a finales de 2017 la situación ante el Juzgado de lo Social número 3 de Granada pidiendo exactamente lo mismo.

Una bolsa controvertida

Lo cierto es que la bolsa de sustituciones de la Alhambra es una bolsa que ha provocado diferentes conflictos en los últimos años. No en vano, es la misma que permite a trabajadores públicos acceder a puestos de trabajo temporales en el monumento nazarí. Unos puestos a los que pueden optar muchas personas. En vigor desde 2007, ya entonces se firmó un acuerdo que dejaba claro que la bolsa debía actualizarse cada dos años. Algo que no ha sucedido y que ha ido prorrogándose hasta que el juzgado ha dictado una sentencia que obliga a que se haga.

Sin embargo, el cruce de acusaciones entre los sindicatos mayoritarios y los minoritarios ha desvelado un conflicto de intereses en el que los últimos aparecen como los perjudicados. Pues fuentes de Ustea (uno de los sindicatos minoritarios) señalan que el sindicato principal, Comisiones Obreras (CCOO), mantiene la bolsa bloqueada con su poder dentro del comité de empresa para que acaben siendo sus afiliados los que tengan beneficios a la hora de acceder a los trabajos temporales que se derivan de la bolsa.

Un extremo que su portavoz, Elías Berbel, niega rotundamente alegando que son "mentiras de los sindicatos minoritarios". Aunque desde Ustea se acusa directamente a CCOO de actuar con el respaldo del Patronato de la Alhambra para que la situación no cambie y poder mantener su estatus dentro del comité de empresa, Berbel asegura que eso no es cierto porque ellos no pueden hacer nada sin el visto bueno de la Dirección General de la Función Pública dependiente del Ministerio de Hacienda.

Un caballo de batalla

La urgencia para los sindicatos minoritarios y con la decisión del juez que dicta sentencia y les da la razón, es que la bolsa de sustituciones se actualice. Sin embargo, eso no quiere decir que estos sindicatos se nieguen a la apertura de la bolsa para que cualquier trabajador público externo tenga derecho a entrar en la misma, sino que lo que pretenden es que primero se actualice la baremación de quienes llevan once años esperando para que no se puedan ver perjudicados por personal externo que les haga igualmente difícil acceder a puestos más altos en la bolsa. Fuentes de los sindicatos minoritarios sostienen que los mayoritarios tienen más posibilidades de ofrecer cursos de formación a sus afiliados lo que se traduce en que estos tienen más puntos que otros trabajadores para acceder a la lista si esta se abriese ya.

La sentencia, que es firme desde febrero, permanece sin cumplirse por parte del Patronato de la Alhambra al haber presentado ante el juzgado una instancia. Lo que plantea el Patronato es una petición para que se le aclare en qué términos y con qué procedimiento debía actualizarse la bolsa. Para Carmina Rodríguez, representante de USTEA, ese recurso no tiene sentido cuando durante el juicio "no plantearon ninguna duda".

Además, Rodríguez sostiene que lo que hace el Patronato de la Alhambra con esa instancia es una estrategia "para ganar tiempo y no tener que ejecutar la sentencia". Porque, como explica, las sustituciones de verano se han llevado a cabo antes de cumplir lo que dicta el juez por lo que algunos trabajadores que podían haber sido llamados por cumplir con los puntos y méritos necesarios, no lo han sido al no haberse actualizado la bolsa. Una situación que lleva repitiéndose más de once años.

La posición del patronato

El director del Patronato, Reynaldo Fernández, en declaraciones a este medio, aclara que la petición al juzgado tiene lugar porque "no está claro si hay que hacerlo con los criterios de cuando se hizo la bolsa o con los criterios actuales que han cambiado mucho". Por lo que asume que hasta que el juez no se pronuncie al respecto, no llevarán a cabo la sentencia. "Si nos pide que rebarememos pero que no abramos la bolsa acataremos la sentencia aunque a nosotros y a la mayoría del comité de empresa -CCOO- nos parece que habría que abrirla porque creemos que es justo que cualquier empleado de la administración tenga también derecho a entrar" asume Fernández.

Además, el propio director apunta a que la Junta de Andalucía prevé poner en marcha una bolsa de trabajadores públicos única para todos los departamentos que "va a estar muy bien porque estará abierta y se podrá rebaremar todos los años". Reynaldo Fernández niega también las acusaciones de que su patronato y CCOO estén bloqueando la actualización de la bolsa: "En absoluto, mayor transparencia no se puede tener porque lo que queremos el comité de empresa y nosotros es abrirla y rebaremarla".

El responsable del Patronato de la Alhambra insiste en primero abrir y luego rebaremar. Algo a lo que no se niegan los sindicatos denunciantes pero cambiando el orden de los factores que en este caso sí altera el producto: primero rebaremar y luego abrir. En ese sentido, Reynaldo Fernández concluye asegurando que esa propuesta no es justa porque: "No puede ser que haya personas que por estar muchos años en una bolsa estén por encima de todo el mundo".