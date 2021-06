El 'turismo inteligente' de Lepe, 200.000 euros de dinero público para llevar cuatro años invisible a los buscadores web

Hace justamente cuatro años, el 15 de junio de 2017, el Ayuntamiento de Lepe (Huelva) presentó el proyecto 'Smart Turismo y Gobernanza en Lepe', incluido dentro de la primera convocatoria de Ciudades Inteligentes en el marco de la Agenda Digital para España y dotado de 200.000 euros de fondos Feder europeos, de los cuales el 80% estaba financiado por Red.es, entidad pública empresarial del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. A ojos del consistorio lepero, se siguen usando "todas las herramientas que se pusieron en marcha en aquella época: web, apps, plataforma de Turismo de Lepe...)" y "sigue todo en funcionamiento", según fuentes municipales, pero, por ejemplo, el portal turismo.lepe.es, que nació en aquella fecha como 'smart turismo' (turismo inteligente), lleva desde entonces invisible a todos los buscadores web (Google, DuckDuckGo, Bing, etc.).

Y esa es solo es una de las conclusiones a las que ha llegado Jaime Gómez-Obregón, un conocido ingeniero y hacker que se apoya "en datos y tecnología para dar más transparencia al sector público", y que ha desmenuzado pormenorizadamente en esta ocasión las herramientas que se presentaron en Lepe en 2017 y su situación actual. El resultado no es tan alentador como se dijo entonces, habida cuenta de que se presentaba como el desarrollo de "instrumentos inteligentes que permiten el despliegue, en toda su capacidad, de la oferta turística del municipio". Entre otras cuestiones que advierte el ingeniero experto en la materia, la "ciudad inteligente" prometida en Lepe cuenta con una app que no se ha actualizado desde 2017 y, según Google, suma solo en torno a 100 descargas en estos cuatro años.

Como ha comprobado este periódico, al introducir las palabras "turismo" y "lepe" en Google, por ejemplo, no aparece ninguna búsqueda que lleve al 'smart turismo' de la localidad onubense. "La razón es que en el fichero robots.txt —que es el lugar donde el administrador del portal 'habla' a los robots de los buscadores como Google— están pidiendo expresamente que el buscador no aparezca en las páginas de resultados", explicaba este miércoles en un hilo en su perfil de Twitter Gómez-Obregón, quien se financia a través de crowdfunding en patreon.com.

En resumen, si un turista acude a un buscador porque quiere visitar Lepe, este no le llevará a la web específica de turismo de Lepe. Es más, y según concluye el experto, "ningún negocio turístico del municipio de Lepe aparece en Google gracias al portal municipal de turismo. Ninguno. Cero". Y añade: "No solo el portal de turismo, ¡todo el portal municipal está expresamente excluido de las páginas de los buscadores! El portal de 'Smart Turismo' de Lepe nunca ha estado ni en Google ni en ningún otro buscador" porque "lleva desde 2017 sin poder ser indexado".

Obregón, que estudia los proyectos digitales 'smart' y las apps móviles desarrolladas por las diferentes administraciones públicas, se ha detenido en el caso de Lepe y ha difundido un hilo más amplio en su perfil de Twitter este miércoles donde analiza el desarrollo de la iniciativa, adjudicada finalmente en un concurso público a una empresa por 147.372 euros, y los cinco componentes que la componen: identidad gráfica y contenidos de turismo, web de turismo, web municipal, app móvil y GeoVisor Smart, y 20 terminales ligeros. En el primer punto, el experto hace una lectura comparada del desarrollo gráfico: a la izquierda, el emblema municipal que ya existía en 2008, y a la derecha, el 'nuevo' logo de la 'smart city'.

Respecto a la web municipal, en un desarrollo con Drupal 7 indica que dejó de actualizarse hace tres años, apuntando además que "Lepe ya tenía, desde 2008, un portal web con un gestor de contenidos". "Lo que 147.372 euros de dinero público han logrado aquí es el milagro de proporcionar al Ayuntamiento de Lepe algo que ya tenía: un portal municipal con un sistema de gestión de contenidos. Seguro que el anterior podía mejorarse, pero no hay aquí nada nuevo bajo el sol", explica.

Respecto al GeoVisor Smart resume Gómez-Obregón que son "los puntos de interés turístico presentados sobre la cartografía de Google". Al hacer clic en alguno de ellos, lleva a "una ficha donde el mapa no funciona porque no están pagando la licencia para usar la API de Google Maps". De vuelta a la web de Lepe Turismo, su buscador distingue entre mayúsculas y minúsculas: "Buscas 'restaurante' y no encuentra ninguno. Hay que buscar 'Restaurante'. Y en cuatro años nadie se ha dado cuenta", dice el ingeniero.

A juicio del analista, "la foto, cuatro años después, de la transformación digital de Lepe" es "un gigantesco fraude orquestado por organismos públicos con fondos europeos para mayor gloria del cacique local y ante la impotencia de los vecinos por cuyo bienestar se dice perpetrar", y "una burbuja henchida con toda la charlatanería del moderno vendedor de crecepelo digital: ciudades smart, inteligencia artificial y audaces innovaciones que quedan instantáneamente obsoletas y olvidadas cuando se agota la subvención".