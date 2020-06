El coordinador de Vox en un pueblo de Jaén denuncia una brutal paliza propinada por un compañero de partido

El coordinador de Vox en la localidad de Aldeaquemada (Jaén) ha denunciado ante la Guardia Civil la brutal paliza que habría sufrido por parte de un compañero de partido, además de asegurar que la dirección provincial del partido no ha hecho nada por solventar la situación.

Así lo ha adelantado este viernes Radio Jaén Cadena SER, que cita que los hechos sucedieron el pasado 14 de mayo en el restaurante de la piscina municipal. El propio afectado ha rehusado hacer más declaraciones al respecto y se remite a lo publicado por la emisora jiennense sobre el suceso.

Según señala en la denuncia, la agresión se produjo "prácticamente sin mediar palabra", y sin saber los motivos, aunque ha aclarado que el presunto agresor no fue elegido en su día Jefe de Comunicación del partido por los miembros de Aldeaquemada.

Impotente y frustrado

Sostiene que está "impotente y frustrado e incapacitado para andar", con fuertes dolores. Todo lo que pasó esa noche está recogido, además de en la denuncia, en el parte de lesiones enviado por lo médicos al Juzgado de Guardia.

Ahí aparece con "arañazo en mejilla izquierda con contusión abdominal". El agredido sospecha que llevaba algo en los dedos que le provocó la herida abierta en la cara. "La contusión abdominal es por una fortísima patada que puso punto y final a la agresión".

"Al menos, y cuando menos, es una persona muy agresiva. Yo nunca en mi vida ni le había pegado a nadie ni me había pegado nadie. Yo he llevado una vida normal, me he podido enfadar más o me he podido enfadar menos pero siempre ha llegado un punto en que ahí se acabó la historia y ya está, no pasa nada. Pero jamás había visto que se echaran encima de mí con esa cara de odio y de saña, con esa cara tan violenta, tan sumamente violenta. Es que solamente pensarlo te dan hasta escalofríos", señala a Radio Jaén.

Sin dar sus datos personales en ningún momento, sí ha asegurado que el presunto agresor ha tenido episodios parecidos anteriores, y a pesar de eso dice que está desamparado por el partido a nivel provincial.

Nadie se ha interesado por su caso en Vox

Según dice, ha hablado con Salud Anguita, presidenta provincial de Vox en Jaén, "pero no se han aportado ni soluciones jurídicas, ni ningún tipo de comunicación ni algún tipo de comunicado condenando la agresión violenta". Once días después del suceso, nadie en la dirección de Vox se ha interesado por su caso "Me hubiera gustado que Vox hubiera criminalizado los hechos ocurridos, para que no vuelvan a suceder", concluye.