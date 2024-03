Un juzgado de Jaén investiga a un diputado nacional de Vox por construir su vivienda en una zona verde protegida

El Juzgado de Instrucción de Martos (Jaén) ha abierto una investigación contra Francisco José Alcaraz, diputado nacional de Vox y ex presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Los hechos que se investigan, según avanzó El País y de acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, es que el político habría construido su vivienda en una zona verde protegida del municipio de Torredonjimeno. Algo que, a través de su letrada, niega tajantemente, alegando que desconoce que se hayan abierto diligencias de investigación.

El proceso judicial parte de una denuncia realizada ante la Fiscalía por un particular el pasado mes de abril, hace casi un año. En ella, el denunciante afirmaba que Alcaraz cuenta con una vivienda “habitual” con “una gran piscina” y “una barbacoa” en suelo catalogado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torredonjimeno como zona verde, de especial protección, y por lo tanto ilegal. Según este particular, él no era el primero que denunciaba los hechos ante el ayuntamiento sin que este hubiese incoado ningún expediente para investigarlos.

Apertura de investigación por la Fiscalía de Medio Ambiente

Tras la demanda, la Fiscal de Medio Ambiente de Jaén procedió a abrir diligencias contra el diputado Alcaraz argumentando que podría estar cometiéndose una infracción penal sobre la ordenación del territorio y el urbanismo recogida en el artículo 319 del Código Penal. Una apertura de diligencias que motivó que la Guardia Civil, a través del Seprona, realizase un informe para aclarar los hechos. En este documento, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, el instituto armado se basa en ortofotos de un periodo comprendido entre 2004 y 2022.

En esas imágenes la propia Guardia Civil constata que a partir de 2007 se aprecia una edificación en una zona que aparece calificada como parque urbano, pero en el que, sin embargo, se construye una piscina de 20 metros cuadrados. Dos años después, en 2009, se construye una vivienda prefabricada que en 2019 se amplía con un porche cubierto y un almacén.

Según la Guardia Civil, y de acuerdo con la información del catastro, estas edificaciones corresponden a familiares del propio Alcaraz y de él mismo. Por ello, los agentes piden al Ayuntamiento de Torredonjimeno que redacte su propio informe en el que se confirma la titularidad de las construcciones como parte de la familia Alcaraz.

Construcciones sin licencia

Por otro lado, existe un informe de la Arquitectura Municipal en el que se indica que las edificaciones e instalaciones de la parcela se han hecho sin contar con licencia urbanística, tal y como señala la Fiscalía en uno de sus escritos.

Dada la gravedad de los hechos para el Ministerio Fiscal, se le solicitó al Ayuntamiento de Torredonjimeno que informase sobre los expedientes que se hubiesen abierto para sancionar a la familia Alcaraz por levantar estas construcciones. Algo que llegó a pedir hasta en tres ocasiones, entre julio y octubre de 2023, sin que el Consistorio haya respondido a la petición de la Fiscalía, según la documentación con la que cuenta este medio.

Tras concluir si investigación en noviembre, la fiscal de Medio Ambiente solicitó la apertura de diligencias previas al Juzgado de Instrucción 1 de Martos que es el que está llevando a cabo las pesquisas actualmente. De hecho, el pasado 8 de marzo se le comunicó a Francisco José Alcaraz que tenía que aportar una serie de documentos en el plazo máximo de quince días y el pasado día 14 se le volvió a informar de la apertura de la investigación contra él por la presunta construcción ilegal de su vivienda habitual.

Alcaraz niega los hechos

Por su parte, Alcaraz niega los hechos y dice que es mentira que se haya cometido ninguna ilegalidad. A través de su abogada, dice saber quién es la persona que le ha denunciado y afirma que se trata de una disputa por “motivos personales” por el pasado que el denunciante y Alcaraz tuvieron en Vox, por lo que el primero acabó expulsado del partido, según el argumento de su defensa.

En todo caso, la letrada del diputado recuerda que es aforado y que la investigación se debe llevar a cabo en Madrid y no en Martos, aunque dicen no tener constancia de que se hayan abierto diligencias ni de que se estén realizando pesquisas, pese a que hay varios documentos que obran en poder de este medio en el que diferentes instancias se comunican directamente con el político. Por otra parte, este medio se ha puesto en contacto con el alcalde de Torredonjimeno que ha declinado hacer declaraciones afirmando que se les ha puesto en mitad “de una disputa entre dos particulares”.

Francisco José Alcaraz es diputado de Vox por Jaén en el Congreso desde hace un lustro. Fue presidente de la AVT después de que su hermano y sus dos sobrinas fuese asesinadas por ETA en 1987 en Zaragoza. Abandonó el cargo después de enfrentarse con la mujer de una de las últimas víctimas de ETA y durante los años siguientes protagonizó varias polémicas en las que la propia AVT le desautorizó por romper la unidad de las víctimas utilizando la política antiterrorista del Gobierno central.

Años después, tras afiliarse a Vox, en 2019 sería elegido como el primer senador de la historia de la formación de extrema derecha a la que ahora representa en la Cámara Baja.