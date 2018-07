El Colegio de Abogados de Málaga cesa a la responsable de bienestar animal en plena polémica por una "capea jurídica"

Rosario Monter era hasta la semana pasada la coordinadora de la sección de Derecho y Bienestar Animal del Colegio de Abogados de Málaga. El 27 de junio, el Colegio le comunicó que la sustituía por otro compañero, sin más explicaciones. Según Monter se trata de una represalia por haberse posicionado contra una capea organizada por la delegación del colegio en Ronda; el decano, Francisco Javier Lara, asegura que la decisión estaba tomada desde mayo y que ella la conocía. Dani Rovira, presidente de honor de la sección, publicó un tuit criticando la decisión del decano. #huevazostoreros, decía.

El 15 de junio la delegación del Colegio de Abogados de Málaga en Ronda organizó una capea. Era la decimotercera edición, por lo que le dieron por nombre "XII+I Capea Jurídica". Lara participó en ella, tal y como pudo comprobarse en unas fotos que se publicaron en las redes sociales. Cuando las fotos de la capea se difundieron y la noticia se publicó en El Observador, Monter, coordinadora de la sección de Derecho y Bienestar Animal y colaboradora del blog Animales con Derechos, publicado en eldiario.es/Andalucía, empezó a recibir llamadas, entre otras la de la representante de Dani Rovira. El actor es presidente honorífico de la sección, creada en 2016 y pionera en España.

En conversación con eldiario.es/Andalucía, Monter explica que el 19 de junio envió al decano la foto de la capea y le dijo que quería hablar sobre el tema. "No hubo manera de que me explicaran nada. Me voy a Sevilla a un Congreso, el diputado me llama y yo no lo oigo y cuando vuelvo a Málaga me encuentro un correo electrónico donde me dicen que la Junta nombra un nuevo coordinador", relata.

La Junta de Gobierno decidió su cese el 20 de junio, pero no se lo comunicó hasta el 27 de junio. Sin embargo, el decano asegura a este medio que la destitución no tiene nada que ver con la capea, sino que se había fraguado meses atrás y por una presunta incompatibilidad entre la coordinación de la sección y la presidencia de la Fundación Nacional a Salvo, centrada en la defensa de los derechos de los animales y que ejerce también Monter. Según Lara, la abogada no habría realizado algunos encargos del colegio, como la puesta en marcha de un proyecto para extender las normas zoosanitarias en los pueblos de la provincia.

Ante esta situación, el decano le habría planteado la incompatibilidad en una reunión el 9 de mayo. "El 16 de mayo consta en el acta de la reunión de la Junta de Gobierno planteó que hay que localizar a otro coordinador porque hay un conflicto de intereses. Está en las actas". Este medio no ha podido comprobarlo porque están sujetas al secreto de deliberación. El 31 de mayo habría aceptado el cargo el nuevo coordinador, Manuel Gatell. Sin embargo, Lara admite que a Monter finalmente no se le comunicó el cese por correo electrónico hasta el 27 de junio.

La intervención de Dani Rovira

La polémica provocó incluso la intervención de Dani Rovira, presidente de honor de la sección. Primero se dirigió al decano a través de Instagram el 25 de junio, mostrando su decepción por la capea y anunciando que no renunciaría a la Presidencia "aunque me parezcan abominables las capeas, las becerradas, las corridas de toros y todo acto que consista en el disfrute de "ciertos seres humanos" a costa del sufrimiento de los animales, ya sea a través de su muerte, su tortura, su miedo o su mofa".

La segunda vez que Rovira se ha pronunciado fue este jueves, tras conocer el cese de Monter. "El Sr. Decano del colegio de abogados de Málaga, quien asistió y participó en una capea "representándolo", soluciona la polémica cesando, sin dar explicaciones, a la coordinadora animalista de la sección de Derecho y Bienestar Animal. #HuevazosToreros", dijo Rovira en Twitter.

Lara argumenta que la capea "se ha hecho de toda la vida, porque Ronda es una ciudad taurina, e igual que en Torremolinos se hace una paella, en Ronda se hace una capea jurídica en la que se reúnen abogados, procuradores, jueces, funcionarios y la gente que quiere ir y echan un día de compañeros".

Monter opina que un colegio donde hay una sección que promueve el derecho y el bienestar animal no puede a la vez promover actos de tauromaquia. Para el decano, en cambio, no hay contradicción porque se trata de un colectivo "plural" que debe acoger todos los puntos de vista. "Hay animalistas y taurinos. Igual que hay abogados de víctimas de violencia de género y abogados de maltratadores". La sección, según Lara, tiene una función meramente formadora, y no supone una toma de partido institucional: "El colegio no adopta una postura ni a favor ni en contra".