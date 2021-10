Cercanías de Málaga: al tren de la Costa del Sol le siguen faltando maquinistas

Es jueves 30 de septiembre, aún no ha comenzado la huelga de Renfe en toda España, y un hombre rellena con un largo párrafo una hoja de reclamaciones en la taquilla de la estación de cercanías Málaga-María Zambrano. “Estoy harto. Dicen que son problemas técnicos, pero pasa continuamente”, protesta. La causa, en realidad, es que no hay quien pilote ese tren. Cristian quiere llegar a Fuengirola, pero han cancelado el tren de las 19.30, igual que el de las 20.20. Seis ese día. No son excepciones en las dos líneas de cercanías de Málaga: el sábado 2 de octubre se cancelaron 18 trenes, el domingo 12 y el miércoles otros 12. Además, cada día de los restantes se cancelaron en torno a la treintena como consecuencia de las huelgas sindicales. Terminada la huelga, la situación no mejoró: las supresiones fueron de doce trenes el 11 de octubre y de otros 12 al día siguiente.

Caos en el Cercanías más rentable: al tren de la Costa del Sol le faltan maquinistas

El motivo de que falten servicios aunque no haya huelga es que el Cercanías de Málaga, uno de los más rentables de España, no cuenta con maquinistas de reserva para cubrir cualquier eventualidad de los titulares, según denuncia CGT. Este mismo lunes, un maquinista se encontró mal: como no hay reservas, su servicio se ha suprimido. Por eso, aunque la huelga nacional convocada por SEMAF se desactivó este viernes, CGT mantiene una nueva jornada de paro para el próximo viernes 22 de octubre en el Cercanías de Málaga. Será la 15ª desde el mes de julio. En Málaga se maltrata al tren, denuncian.

2.500 servicios cancelados en 2021

El sindicato ha echado cuentas. Según sus cálculos, en lo que va de 2021 se han cancelado unos 2.500 servicios de los 35.000 programados para las dos líneas de cercanías de Málaga. En esa cifra entran causas diversas: unos dos mil corresponden a los ocho trenes diarios suprimidos de la línea C2 (Málaga-Álora) hasta el pasado 13 de septiembre, más de un año después del restablecimiento en el resto de Andalucía, sin que Renfe explicara por qué. Pero también entran los que se suprimieron por fallos mecánicos o por arrollamientos.

“Otras veces, los trenes no van al taller porque no hay maquinistas para llevarlos”, explica Jesús Luque, maquinista y portavoz de CGT Ferroviarios en Andalucía Oriental. La falta de maquinistas de reserva habría causado directamente unas 500 cancelaciones, según el sindicato.

Renfe cifra el número total de servicios cancelados en 369 de 29.177 programados entre enero y agosto, pero no contesta a la pregunta de cuántas cancelaciones obedecen a la falta de reserva. En esa cifra no incluye la supresión de ocho trenes diarios en la C2 hasta hace menos de un mes.

Además de la falta de maquinistas, el sindicato denuncia también la falta de interventores, a pesar de que hay 18 adscritos al servicio de Cercanías. “Nunca hay ninguno, porque se los llevan a media distancia o AVE”, protesta Luque. La falta de interventores facilita el fraude: “Algunos no compran y van hasta los apeaderos o piden que abran el torno. La empresa todo esto lo sabe, pero no le preocupa”. Renfe no ha respondido a la pregunta: “¿Cuántos interventores prestan servicio en el Cercanías de Málaga?”.

Tampoco es infrecuente ver taquillas cerradas, algunas como Victoria Kent de forma habitual, o que las máquinas expendedoras no funcionen, como este medio ha podido comprobar.

La falta de maquinistas: "Llegan a llamar con seis horas de antelación"

La falta de maquinistas es una carencia crónica en los Cercanías de Málaga. En mayo 2017 este medio ya informó del problema, idéntico al actual: no había y sigue sin haber maquinistas suficientes para cubrir con garantías los 102 trayectos de la línea C1 (Málaga – Fuengirola) y los 28 de la C2 (Málaga – Álora). De los 48 maquinistas, hay dos liberados y dos bajas de larga duración, de modo que los activos son 44, de los que unos cuatro suelen estar de vacaciones. Cuando están en activo, trabajan cinco días y descansan tres, de modo que cada día se programa el trabajo de 25 turnos. Aunque la mayoría cubren seis trayectos, otros cubren cuatro y hay que añadir turnos para transportar materiales o llevar los trenes al taller. El resultado es que el cuadrante está tan ajustado que cualquier eventualidad obliga a suspender un servicio.

“El pasado domingo nos encontramos que había que trabajar media hora más en algunos turnos para asegurar un servicio básico. Si no, no hubiese habido trenes a Álora entre las 9.30 y las 15.30”, comenta Luque. Para cubrir a cualquier baja diaria de última hora Renfe recurre a la buena voluntad de sus trabajadores. Les llama de un día para otro (“han llegado a llamar con seis horas de antelación”) y les propone sustituir de urgencia a un compañero. Durante años, el sistema ha servido para salir del paso: “Muchas veces encontraban a alguien, pero se llegaban a acumular 20 o 25 días que no te devolvían hasta que te ibas a jubilar”. Hasta que muchos se cansaron, y ejercieron su derecho a no trabajar sin un preaviso mínimo que, según su convenio, debe ser de cinco días. “No nos gusta que se supriman los trenes y vayan los trenes llenos. Pero tenemos nuestra vida”.

La alternativa a la improvisación es dotar de maquinistas de reserva a la plantilla. “Este es el único sitio de España donde se trabaja sin reservas”, protesta Luque, que cree que se necesitan al menos 51 maquinistas para garantizar que se prestan todos los servicios. En Sevilla, por ejemplo, hay tres reservas, uno por turno.

Renfe, por su parte, asegura que la falta de maquinistas es “puntual” y la relaciona con las vacaciones del verano y con la pandemia, que ha aumentado las bajas. La empresa pública no ha respondido a las preguntas sobre los motivos por los que en Málaga no hay reservas ni cómo suple las bajas.

Esta misma semana, Renfe anunció que incorporará 924 nuevos maquinistas en toda España para cubrir 454 jubilaciones (de una plantilla actual de 5.250, que aumentaría 5720). La promesa ha sido clave para desactivar la huelga a nivel estatal, pero no en Málaga. “En Málaga hay concedidos nueve, pero aún no ha llegado ninguno”, dice Luque, que no cree que se haya completado su formación y asignado el puesto antes de diez meses. De las diez jubilaciones previstas en Málaga, nueve se habrán completado en un par de meses. “En diciembre, si no han venido, puede haber 40 o 50 supresiones diarias”, vaticina.

Una demanda creciente: 12 millones de usuarios y el 29,2% más en una década

El Cercanías de Málaga es, por número de pasajeros, el cuarto más usado de España, tras la red de Madrid, Barcelona y Valencia, según el último informe del Observatorio del Ferrocarril del Ministerio de Transportes.

En los últimos años su uso no ha dejado de crecer. En 2019 (último año con datos disponibles) lo utilizaron 11.848.000 viajeros, por 9.168.000 en 2009. Es un crecimiento del 29,2% en una década, superior al 9,7% de Madrid y el 12,6% de Barcelona. El resto de Cercanías del país (Valencia, Bilbao, Sevilla, San Sebastián, Alicante, Asturias, Cádiz, Cantabria, Zaragoza) ha perdido viajeros.

Málaga bordea los 12 millones de usuarios anuales con la red más pequeña de Cercanías, solo por detrás de la gaditana: apenas 70 kilómetros y 26 estaciones, muy por detrás de los 323 kilómetros y 72 estaciones de Valencia, el Cercanías más parecido en número de usuarios. La línea C1, que integra 17 paradas, apenas tiene 32 kilómetros y acumula la inmensa mayoría de los usuarios, que se desplazan a lo largo de la Costa del Sol hasta Fuengirola. El número de viajeros por kilómetro está entre los más altos de España, si no es el mayor, aunque Renfe no confirma el dato. Tampoco el Observatorio del Ferrocarril desglosa por núcleos la cifra de ingresos por kilómetro de vía.

El intenso uso de la línea existente y la falta de inversiones provoca que desde hace décadas se reivindique la ampliación de la C1 hasta, al menos, Marbella. Por ahora, sin éxito. La ampliación permitiría aumentar la población con acceso en más de 220.000 habitantes (Marbella tiene 141.000 y Mijas 80.000) y 13 millones de turistas (con cifras de 2019) y vertebrar localidades que, de Málaga a Marbella, superan el millón de habitantes censados, más una importante población flotante.

Esta demanda ha vuelto a ser ignorada en el proyecto de Presupuestos Generales, presentados este lunes. Sin embargo, las cuentas sí contemplan una inversión para el "Cercanías y Regionales" de 26,15 millones de euros en Málaga para 2022, sin especificar para qué. En 2021, la inversión en el mismo capítulo es de apenas 1,3 millones.

Las demandas de ampliación

Sin embargo, la ampliación del Cercanías de Málaga sin ser una prioridad, a pesar de que Marbella es la ciudad más poblada sin tren en toda España, y en la lista aparezcan también Mijas (sexta más poblada sin tren), Vélez-Málaga (80.000 habitantes, séptima), Estepona (67.000, 11ª) o Rincón de la Victoria (46.000, 14ª).

Los alcaldes del interior también han reclamado al Gobierno una ampliación de la C2 hasta la estación, ya construida, de El Chorro, lo que permitiría canalizar un importante flujo de turistas hasta El Caminito de El Rey. Ahora, el recorrido finaliza en Álora, donde los trenes aguardan 30 minutos antes de emprender el regreso a Málaga. Se tardarían 14 en llegar a El Chorro, con lo que sería sencillo, gratis y muy provechoso extender la línea, razonan.

En realidad, la red viaria se extiende hasta Fuente de Piedra, La Roda o Bobadilla. Pueblos a donde siempre llegó el tren. La Plataforma en Defensa del Tren Rural de Andalucía ha convocado una manifestación para el 16 de octubre en Antequera para reclamar que vuelva el ferrocarril a estos pueblos, a los que falta el tren que llegue a sus estaciones ahora cerradas.