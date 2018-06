El plástico no espera a Ghana

El próximo 4 de julio se cumplirán 3 años de las palabras del expresidente ghanes John Mahama en contra del plástico: “Los plásticos se han convertido en un contaminante tan grande para nuestro medio ambiente que si los productores de plástico no hacen algo al respecto, entonces tendremos que seguir el camino de Ruanda”.

En 2007, Ruanda fue el primer país africano en prohibir el uso y fabricación de plásticos de manera inminente: hoy en día no es extraño ver registros policiales buscando plástico en sus fronteras. Y es que este modelo contra los plásticos que inició Bangladesh en 2002 funciona, y tal es así, que el expresidente de Ghana se planteaba seguir los mismos pasos: “En Ruanda los plásticos están prohibidos, nadie utiliza plásticos y sin embargo, viven de forma normal. Del mismo modo, nosotros tenemos que encontrar una solución para el tema del plástico. Si no somos capaces de gestionar los residuos de plástico, entonces, tendremos que prohibirlos.”

Estas medidas pueden parecer muy drásticas, pero el problema necesita de una solución urgente. Ghana, como muchos países africanos, carece de alcantarillado y de una política de residuos, por lo que sus calles y campos están repletas de plásticos de usar y tirar. Nuestra cultura del plástico innecesario se ha extendido por todo el mundo. La idea de utilizar un material tan duradero como el plástico, para bolsas utilizadas durante minutos, es devastadora con estos países. Un elemento tan útil para la fabricación de coches o envoltorio de medicamentos, ahora campará a sus anchas por los campos y las calles de Ghana, donde corren los niños, comen los animales y picotean los mosquitos, que más tarde transmitirán la malaria.

De estas declaraciones han pasado ya unos años, y John Mahama no llegó ha prohibir los plásticos en el país. El nuevo gobierno parece ver en los plásticos un problema menor, ya que no es tan contundente en sus declaraciones. El actual Ministro de Medio Ambiente, Frimpong-Boateng, trataba el tema el pasado 5 de junio: “ A veces nos dicen que el plástico ha sido prohibido en algunos países africanos y por lo tanto deberíamos hacer lo mismo en Ghana, pero tenemos que estudiar nuestra situación. No queremos prohibir cosas que no podemos cumplir. Conozco algunos países que han prohibido el uso de plásticos, pero si ahora vas allí hay contrabando activo en el país donde dicen haberlo prohibido.”

Mientras la esfera política del país africano debate, el pueblo se ahoga entre el plástico, a expensas de que una gran catástrofe termine por hacer la decisión obligatoria. Es difícil encontrar un solo culpable. Nuestro sistema de consumo ha impuesto un uso del plástico sin medida y sin sentido; los fabricantes de plástico no son obligados a pagar el coste ambiental de sus productos, por lo que continúan siendo más económicos que las alternativas sostenibles; y los dirigentes africanos siguen posponiendo el problema. Más fácil es encontrar a las victimas, que a diferencia de nuestra habilidad para ocultar el problema en el océano, ellos caminan a diario sobre él.