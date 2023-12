Covadonga Tomé, diputada asturiana expulsada de Podemos: “La dirección funciona como una centrifugadora”

Covadonga Tomé recibe a elDiario.es Asturias en una sala del parlamento asturiano donde, desde su escaño en el Grupo Mixto del que forma parte, está decidida a hacer política toda la legislatura. Es una mañana ajetreada, con muchas llamadas y los tiempos tasados para las entrevistas.

Tomé es una de las políticas asturianas más cotizadas después del parón de Navidad ya que hace tan sólo 72 horas que recibió la resolución de la Comisión de Garantías de Podemos en la que le comunicaban la decisión de expulsarla del partido tras resolverse el expediente que le abrieron el pasado mes de octubre.

La primera pregunta es muy directa, ¿va a dejar el escaño?

Por supuesto que no. La respuesta a tu pregunta es también directa. No, de ninguna manera. Es un escaño que pertenece a las personas que votaron a una candidatura con una propuesta programática y vamos a seguir trabajando con esas propuestas y con la intención de hacer política en Asturias. No vamos a renunciar al escaño.

¿Y si la acusan de transfuguismo, de estar ocupando el escaño de un partido al que ya no pertenece? ¿Existe la posibilidad de que se inscriba en una formación alternativa a Podemos?

Para empezar, transfuguismo es lo que hace el que se va, y yo no me voy a ningún sitio, me expulsan. Hay una diferencia importante. Por otro lado, desde Podemos deberían de tener mucho cuidado con la utilización del término, entre otras cosas porque hay cinco diputados que acaban de abandonar la coalición con la que se presentaron a las generales para irse por su lado y sin consultar, por cierto, la militancia.

Sobre lo de hacer el movimiento de inscribirme en otras siglas, eso no es una opción. La única opción es seguir trabajando y hacerlo hasta las próximas elecciones autonómicas que serán, si todo sigue su curso, en 2027. Entonces habrá tiempo de ver cómo somos capaces de construir para mantener un espacio electoral que yo creo que merece tener a alguien que les represente.

El día que conoció la resolución de la Comisión de Garantías se dirigió a la dirección nacional para que se revocase la medida. ¿Ha tenido respuesta?

No y además volví a lanzar la petición, no sólo en los medios, sino por el cauce que yo creo que es el normal, escribiendo directamente tanto a Ione Belarra como a Lilith Vestrynge, pero no tuvimos respuesta. También es verdad que a lo largo de todo este proceso fueron tantas las veces que nos quedamos sin respuesta estatal que ya estamos acostumbradas de alguna manera. Pero no deja de sorprendernos porque parece una forma bastante pueril de comportarse el no contestar a las personas de un territorio que son de tu mismo partido o lo eran y que te están haciendo una petición concreta. Pero no, no recibimos respuesta.

Quienes sí respondieron fue Podemos Asturies que publicó un comunicado en el que calificaban su petición de revocar la expulsión de desconocimiento sobre cómo funciona el partido y de su manera “caciquil” de hacer política.

Es que todo es una ridiculez. Ellos pretenden hacer ver que la Comisión de Garantías Estatal es independiente de la dirección del partido. Evidentemente esto no es así. Para empezar, y para seguir, es la gestora de Podemos Asturies, que son quienes critican nuestras formas, los que ponen en marcha todo este proceso. Si no, no existirían ni expedientes ni ninguna decisión del Comité de Garantías.

Por otro lado no tiene nada que ver con el conocimiento o desconocimiento de los estatutos el pedir que se reflexione de una vez por todas y que se empiece a pensar en escuchar todas las voces y en ampliar, en construir y en trabajar por los asturianos y dejarse de cuestiones internas que solamente enturbian. Y la verdad es que aburren bastante en general a la ciudadanía y son la causa última de los resultados electorales pésimos del mes de mayo.

El dinero del grupo parlamentario es del grupo parlamentario. Es importante que se sepa que ese dinero público está monitorizado euro a euro. Hay una intervención que decide si el gasto es o no el adecuado. En ese sentido estamos tranquilas

También le acusan de apropiación indebida de los fondos del grupo parlamentario y de la no cesión de parte del salario al partido incumpliendo los estatutos.

El dinero del grupo parlamentario está exactamente en donde tiene que estar, que es en el grupo parlamentario. Es decir, estamos hablando de dinero público que se pone en los grupos para desarrollar una labor, para hacer política de acuerdo con las propuestas programáticas de cada uno. Es importante que se sepa que ese dinero además está monitorizado euro a euro. Hay una intervención que es la que decide si el gasto que se hace de ese dinero público es o no la adecuada. En ese sentido estamos tranquilas e invitamos, a todo aquel que quiera, que pida información sobre sobre cómo se gasta ese dinero.

En cuanto a la cesión de parte del salario. ¿A quién? ¿A la gestora que está obstaculizando nuestra labor, Invisibilizando nuestro trabajo, poniéndonos trabas desde el primer momento y haciéndonos la vida imposible?. De verdad. Lo incoherente sería que donáramos una parte de nuestro salario a alimentar esa maquinaria destructiva dentro de Podemos. Yo creo que eso no es ni una opción. Otra cuestión es que se destine parte del sueldo a fines sociales, eso es otro tema y en él estamos trabajando, por cierto.

Hoy se abren las primarias para renovar la dirección de Podemos en ocho comunidades autónomas, entre ellas Asturias. ¿Si no le hubieran comunicado la expulsión ¿se hubiese presentado?

Sí, sí. Y de hecho, en este momento de cierta incertidumbre, porque se abre un plazo de alegaciones de 15 días hasta que la resolución de la Comisión de Garantías se haga efectiva, vamos a explorar la posibilidad de hacerlo. Sabemos que muy probablemente sea una candidatura que no se acepte pero para que se sepa que hay más voces con capacidad de organizar una candidatura y de presentarse.

¿Hay alguien de su entorno que no haya sido sancionado y esté dispuesto a presentarse al proceso de primarias?

Sí, sí, hay personas que habitualmente aportan y participan, están en las reuniones y respaldan todo nuestro trabajo, el que llevamos haciendo desde que llegamos a la Junta General, y que no están expulsadas ni sancionadas. Sobre si darían el paso para presentarse a la dirección es una pregunta que debería hacérsela a ellos. La cuestión sí se valoró en alguna reunión en la que hay gente que se pensó dar el paso pero..., no sé qué pasará.

El proceso de primarias también se abre en Podemos para las candidaturas a las europeas ¿Estará el equipo de Covadonga Tomé en una candidatura a estas elecciones dentro de Sumar?

No puedo contestar a eso. En este momento no es algo que estemos valorando porque tenemos verdadero interés en recomponer esta situación e incluso en, como te decía, valorar la posibilidad de presentar una candidatura con Podemos.

La tendencia es tener una dirección que cada vez es más un núcleo cerrado, duro y reducido, que pretende además gestionar todos los territorios. Aquí la gestora es su fiel reflejo y no ha puesto en ningún momento ninguna voluntad de diálogo

¿Cuál ha sido la barrera insalvable que ha acabado con la única diputada de Podemos en el parlamento autonómico expulsada del partido? ¿Por qué no se han conseguido cerrar las heridas?

Detrás de todo esto hay una cuestión que es la gestión que se está haciendo desde la dirección estatal del partido. La tendencia es tener una dirección que cada vez es más un núcleo cerrado, duro y reducido, que pretende además gestionar todos los territorios, entre ellos Asturias. Aquí la gestora es el fiel reflejo de la dirección estatal y no ha puesto en ningún momento ninguna voluntad en absoluto de iniciar ni siquiera un diálogo para intentar recomponer y reconstruir y que las cosas fuesen de otra manera.

Se están poniendo por delante los egos y las personas, en lugar de poner por delante los proyectos y las propuestas de programa y las políticas. Y yo creo que eso es un error que nos ha conducido a los resultados electorales de mayo y a la situación en Asturias, que verdaderamente es bastante..., no sé cuál es la palabra,... bastante peculiar y bastante grave, pero muy representativa de lo que se está consiguiendo desde estatal.

¿Estatal se olvida de los territorios y sólo mira a Madrid?

Ni eso porque mira a Roberto Sotomayor y Carolina Alonso, se marcharon, y antes Alejandra Jacinto... La gente se marcha, la dirección estatal se está convirtiendo en una centrifugadora que expulsa. O sea, yo a veces en mi cabeza tengo la imagen de un núcleo cada vez más reducido, que está consiguiendo o que se marche la gente y a los que no nos marchamos expulsarnos para quedarse reducidos a la mínima expresión. Eso sí, sin ningún tipo de opinión mínimamente crítica ni de voz mínimamente distinta.

¿Denuncia carencia de diálogo y debate?

Absoluta, hasta el punto de que donde antes había participación ha dejado de haberla. Para ir en coalición con Sumar sí se pidió la opinión de la militancia pero para salirse del grupo, no, nadie preguntó si se quería salir. Se tomó la decisión de forma unilateral. ¿Para qué? Para despejar el camino para que Irene Montero se presente a las Europeas sin tener que ir dentro de la coalición.

¿Diálogo en los territorios? Desde luego, ninguno, pero ninguno en absoluto. ¿Es eso bueno? ¿Es el camino que inició Podemos en 2015? No, se aleja muchísimo de aquella forma de participación democrática y en la que todo el mundo tenía cabida. Yo tengo serias dudas de que esta nueva hoja de ruta pueda llevar a algún sitio.

La nueva estrategia de la que usted habla la deciden Ione Belarra, Irene Montero, pero ¿cree que hay detrás algún otro nombre propio?

Todos estamos pensando en Pablo Iglesias pero a mí hacer esa afirmación no me gusta, ya lo dije en varias ocasiones. No me gusta por la sencilla razón de que yo, que también soy mujer y que también me dedico circunstancialmente a la política, cuando oigo esas cosas, dejan entrever que hay paisanos detrás tomando decisiones por nosotras y en ese sentido no me gusta. Hombre, es evidente que Pablo Iglesias es una persona que siempre ha tenido mucho ascendente dentro de Podemos y ahora dentro de este Podemos solidificado en torno a un núcleo duro y cada vez más reducido, pues probablemente también.

Pasando a la política regional, el próximo viernes usted va a apoyar los presupuestos que ha presentado el gobierno de coalición del PSOE y Convocatoria por Asturias, ¿Cree que también su compañero del Grupo Mixto, de Foro, dará el sí?

Tengo la intuición de que sí pero por estrategia política, no porque haya conseguido incluir en las cuentas las reformas fiscales que él pedía, por suerte. Evidentemente Foro pedía unas reformas muy ambiciosas para su partido, pero yo creo que muy lesivas para las clases populares, con lo cual yo estoy contenta de que no se hayan incluido.

El sí a los presupuestos no es un sí a todo hasta 2027. Pero estamos en un momento político en el que hay que dar estabilidad a un gobierno progresista frente a lo que se viene del avance de la derecha y de la extrema derecha en todas partes

¿Este sí a los presupuestos de Covadonga Tomé es un sí a toda la legislatura?

Por supuesto que no, es un sí a los presupuestos que entendemos que son unos buenos presupuestos por su elevado porcentaje dedicado a las políticas sociales. Hay muchos avances como la escolarización 0 a 3, que es una petición clásica de Podemos, desde sus inicios, también avances en las mejoras para la atención a la salud mental...

Hay una serie de cuestiones en las que nos vemos reflejadas pero eso no quiere decir que a partir de aquí y hasta 2027 vaya a ser si a todo lo que vaya sucediendo. Estos presupuestos en su conjunto, aunque no son tan valientes como los que nosotros hubiéramos presentado, están bien, son buenos para Asturias.

Y sobre todo, nos parece que estamos en un momento político en el que hay que dar estabilidad a un gobierno progresista frente a lo que se viene del avance de la derecha y de la extrema derecha en todas partes. Pero de ahí al sí a todo hasta 2027 hay un mundo, un mundo en el que esperemos que haya mucho diálogo, mucha negociación, muchas cuestiones de las que hablar y muchas cosas que sean buenas.