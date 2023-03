¿El ridículo de Tamames será la Murcia de Vox?

Hola, ¿qué tal tu semana?

En Vox no andan muy contentos con elDiario.es (lo cual nos llena de orgullo y satisfacción, para qué negarlo). Nuestra compañera Carmen Moraga consiguió una exclusiva que ha marcado el debate político estos días: el discurso de la moción de censura de Ramón Tamames. Todos los folios del último borrador, que hemos publicado íntegro.

Nunca antes en una moción de censura de España se había destapado el discurso del candidato antes de que lo pronunciara. Son cosas que no suelen pasar porque los partidos guardan este tipo de papeles como oro en paño: nadie quiere dar pistas al resto de los parlamentarios, ni tampoco restarle novedad al estreno. Así que Carmen Moraga se ha llevado cientos de merecidas felicitaciones por la exclusiva (de la redacción de elDiario.es y también de otras, porque además de buena periodista es una persona estupenda).

Te confieso que tuvimos nuestras dudas con esta historia. Cuando Carmen llegó con el papel nos entró un poco de vértigo. ¿Y si era un engaño? ¿Y si era una trampa para desacreditarnos? En nuestra paranoia, llegamos a valorar que pudiera ser una falsificación elaborada con Chat GPT o alguna otra herramienta de inteligencia artificial.

Salimos de dudas por varios motivos. El principal, por la credibilidad de la fuente que le había pasado el papel a Carmen (un secreto que los periodistas implicados en esta historia nos llevaremos a la tumba). Y también por el propio texto. Allí estaban condensadas todas las obsesiones, discursos e ideas de Tamames en sus últimos años. Era demasiado real para poder ser falso. Era demasiado laborioso falsificarlo.

Antes de publicar, hicimos muchas comprobaciones. Las hacemos siempre. Nuestro subdirector Andrés Gil repasó el discurso y encontró entre los párrafos algunos pasajes que Tamames había repetido en otras ocasiones. Además el candidato revelaba las fechas de cuándo se había puesto a escribirlo: coincidían con los días de febrero en que decidió aceptar el encargo de Santiago Abascal.

Después intentamos preguntar a Tamames. Le llamamos. No cogió el teléfono. Le escribimos. Leyó nuestros mensajes, pero no dio respuesta. También preguntamos a Vox. Tampoco dijeron nada. Solo recibimos silencio. ¿Quien calla otorga? ¿O estaban esperando a que nos estrelláramos?

El miércoles por la noche publicamos la noticia. Para entonces, ya teníamos la certeza de que el documento era auténtico, y no una falsificación. Habíamos chequeado todas las pistas disponibles: hasta miramos los metadatos del documento, a través de un peritaje informático.

Sabíamos que era bueno. Que era el discurso completo o al menos uno de los últimos borradores. Pero nos empezó a preocupar otra cosa. ¿Y si Vox nos acusaba falsamente de que nos lo habíamos inventado?

¿Publicar exclusivas está penado?

Respiramos ya más aliviados cuando esa misma noche escuchamos una entrevista a Tamames en una radio ultra que apenas conocía (¿cuántos medios de derechas hay en España y por qué siguen saliendo más cada día?).

–¿Cuántas páginas son?–, pregunta Tamames al enterarse de la noticia.

–31–, le responden

–Joder, es la versión de hoy.

Aquí puedes ver el vídeo completo del momentazo en que el candidato de Vox descubre que hemos publicado su discurso íntegro. “¿Esto estará penado?”, se pregunta Tamames, que por un rato amaga con llevarnos a los tribunales por los “derechos de autor”. Parece que hasta ese día no sabía mucho de nosotros.

–¿elDiario.es? ¿Quién es?– pregunta Tamames

–elDiario.es, sí, los podemitas–, responde el presentador.

Le quiero agradecer a ese señor de esa radio, al que no conozco de nada, que al menos esta vez no nos llamara golpistas o filoetarras. Eso lo hizo Federico Jiménez Losantos, al día siguiente por la mañana, aún más enfadado. También me llamó “preEscolar”. Ya sabes cómo es esta derecha: hasta con los motes, actúan como matones de patio de colegio.

La Murcia de Vox

Que en elDiario.es hayamos publicado este discurso ha terminado de transformar la moción de censura es un completo esperpento. Iñigo Sáenz de Ugarte, en una de sus crónicas, lo resume con una de sus metáforas salvajes: para Vox, esto se está convirtiendo en un “ejercicio tan molesto como sufrir una colonoscopia con público asistente que comenta la jugada con grandes aspavientos”.

Esther Palomera, en este estupendo artículo, recuerda algunos episodios del pasado de Tamames que hoy conviene repasar. Como su papel de tránsfuga en la moción de censura de la derecha en el Ayuntamiento de Madrid de 1987: la apoyó dos años después de haber sido el candidato a la alcaldía por Izquierda Unida.

Sanchez Dragó sobre la elección de Tamames, en el Confidencial: "Fue una ocurrencia típica entre amigos y al calor de una copa de vino". FIN DE LA CITA — Esther Palomera (@estherpalomera) 17 de marzo de 2023

Hoy es evidente algo: el tremendo desgaste que está suponiendo para Vox esta moción de censura. Que cada día es un ridículo mayor, que puede acabar saliendo muy caro a este partido.

Una pregunta, a la que no dejo de darle vueltas estos últimos días. ¿Y si esta grotesca moción de censura se acaba convirtiendo en la Murcia de Vox? ¿Y si deja un enorme boquete en este partido, como aquella fracasada moción de censura en Murcia que destrozó para siempre a Ciudadanos?

La capacidad de la prensa de derechas para hundir los barcos que ya no le sirven está sobradamente demostrada. Más aún cuando son esos propios partidos quienes ponen la munición necesaria.

El hombre de negro que avala la reforma de las pensiones

El señor de la foto se llama Declan Costello, hoy contamos su historia. Muy pocos le conocen. Nadie le ha votado. Es un técnico: un economista. Pero manda más que la mayoría de los políticos.

Este irlandés es el número dos de la dirección general de Economía de la Comisión Europea. Trabaja allí desde siempre: empezó en 1991. Y hace una década encabezó la misión de la troika en Grecia. Era el jefe de los ‘hombres de negro’, los técnicos que aplicaron a los griegos los recortes más salvajes durante la crisis del euro.

Hoy sigue siendo una persona tan desconocida como poderosa. Ha sido el negociador principal con el que se ha tenido que fajar el ministro José Luis Escrivá para que Bruselas aprobara la reforma de las pensiones de España. Declan Costello era quien tenía que decir si la propuesta española era o no era sostenible: si los números cuadraban.

El hombre de negro ha dicho que sí: que el plan español es viable. ¿Y la derecha española? Pues ya la ves: acusando de “parche” y de “chapuza con datos falsos” a una reforma cuyos números validan hasta los técnicos más partidarios de los recortes.

¿Para qué sirve el periodismo?

Un ejemplo de esta semana. El martes, nuestro compañero Pol Pareja destapó que un catedrático de la Universitat Autònoma de Barcelona condenado por acosar sexualmente a una estudiante de doctorado seguía dando clases en la facultad. Como si nada.

El acoso que sufrió esta víctima duró dos años. Tocamientos, chantaje emocional, abuso de poder… Durante el juicio, otra de sus alumnas denunció comportamientos previos similares. El profesor, según la sentencia, se aprovechaba de su ascendencia académica y del poder que tenía sobre la tesis doctoral de su víctima, que acabó con crisis de ansiedad.

Tras publicar la noticia, la universidad salió a acusarnos de “sensacionalistas”. Pero otros profesores empezaron a movilizarse ante este escándalo y los estudiantes salieron a protestar al patio, acusando a la UAB de “encubrir” a este catedrático.

Por la tarde, a las pocas horas de publicarse nuestra noticia, la universidad anunció que lo apartaba de las clases.

La responsable de Igualdad de la facultad de Ciencias de la UAB, donde trabajaba este profesor, dimitió al día siguiente. Su carta de renuncia es bastante clara:

“No puedo sino demostrar mi incomprensión y mi rabia por no haber sido capaz de ser tan convincente como un artículo en el periódico de la necesidad de erradicar a este profesor de nuestra Facultad” (...) “Este equipo ha demostrado que le falta valor para tomar decisiones importantes cuando toca”.

Otro ejemplo de la utilidad del periodismo. El lunes, publicamos una investigación de nuestro compañero Daniel Cela: destapamos que el Gobierno andaluz había adjudicado a dedo 117 millones de euros a clínicas privadas, acogiéndose a un decreto para contratos covid que ya estaba derogado.

Al día siguiente, el Gobierno andaluz tuvo que cancelar estos contratos a dedo. Así que una sola noticia de elDiario.es le ha costado a estos centros privados una millonada (como siempre, haciendo amigos). Puedes apuntarte tú también la medalla, porque es también mérito de todas las personas que apoyáis nuestro trabajo y hacéis posible que ocurran estas cosas.

Un aplauso para Rafa

Yo veo poco la tele, pero me entero por mis compañeros de quién es Rafa Castaño: el ganador del último rosco del famoso concurso ‘Pasapalabra’. Se ha llevado 2,2 millones de euros, el bote más alto de la historia del programa. Pero ojo, la cifra es antes de impuestos. Al ser una cantidad tan alta, un buen pellizco se lo queda Hacienda.

“A mí me parece bien que, siendo un gran beneficiado de la educación y de la sanidad pública, yo también aporte con lo mío”, explica Rafa a nuestros compañeros de Vertele, que le han entrevistado. “Que la gente no sufra por mí, porque voy a quedarme con 1.200.000 euros. O sea, que no tengo ningún problema”.

Pues eso, Rafa. Que enhorabuena por el premio. Y también mi aplauso por explicar de forma tan sencilla para qué sirven los impuestos. ¿Pagar un millón de euros? No suele ser un problema. Sino la agradable consecuencia de que te van muy bien las cosas.

Ayer estuve en Huesca, en la clausura del Congreso de Periodismo al que llevo asistiendo más de veinte años (la primera vez fue en 2001, y solo he faltado desde entonces en tres ocasiones). Estuve charlando en la clausura con Aimar Bretos, el director de Hora 25 en la Cadena SER. Hablamos de periodismo, de los jóvenes y de las nuevas y viejas redacciones. Creo que fue una conversación interesante. Si tienes curiosidad, la puedes escuchar aquí.

¡Ah, y una última recomendación! Estrenamos un podcast sobre Julio Anguita, que han liderado nuestros compañeros de Cordópolis. Los autores son Marta Jiménez Zafra y José María Martín, que han hecho un trabajo excepcional, hablando con un montón de personas que le conocieron de primera mano: Iñaki Gabilondo, Yayo Herrero, Yolanda Díaz, Carmen Calvo, Felipe Alcaraz, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Javier Arenas… Yo ya lo he escuchado y seguro que te interesa.

Lo dejo aquí por hoy. No sé cómo lo hago, que cada día me quedan estas cartas más largas. Espero que te haya gustado y que tengas un buen fin de semana. ¡Y gracias por leerme!

Un abrazo,

Ignacio Escolar