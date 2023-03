Tan triste como un octogenario trabajando de cajero de supermercado

Hola, ¿qué tal tu semana?

La mía regular. Llevo un par de días enfermo con otro constipado, el tercero en pocos meses (un poco como el sector financiero, con el último susto del Deutsche Bank). Si notas que esta carta me queda algo peor que otras veces, ya sabes la razón: tengo más mocos que un colegio, me duele la cabeza y no paro de toser.

He hablado con un amigo que es médico y me explica la razón. “Después de tanto tiempo con mascarilla, esta temporada los catarros están siendo más fuertes. Y tú que tienes hijos pequeños, aún peor”.

He salido de la cama un rato, a ver si escribirte me ayuda a encontrarme algo mejor. Me daba también pena interrumpir esta carta semanal, que quiero convertir en una tradición.

Feijóo también se ausenta del debate de las pensiones

Hacerse el sueco. Literalmente. Esa es la técnica que aplicó el líder del Partido Popular, que se programó una visita a la embajada de Suecia el día de la moción de censura de Vox. Más tarde su partido, ante el circo de Tamames en el Congreso, le regaló a la extrema derecha una abstención.

Después de abstenerse, Feijóo calificó la moción como “esperpento” y “antipolítica”. Así que parece que en la temporada de primavera en el PP se ponen de moda los tonos pastel y los desmarques un tanto hipócritas de Vox. Isabel Díaz Ayuso también estrena esa misma colección.

Con la reforma de las pensiones, Alberto Núñez Feijóo ha decidido apostar por una estrategia similar: la de escaparse del debate; ponerse de perfil. Como era de esperar, el PP ha criticado el modelo que el Gobierno ha pactado con Europa. Pero no ha propuesto ninguna alternativa: Feijóo no quiere explicar cómo lo arreglaría él.

En su viaje por Europa, a Feijóo se le ha escapado una pista de su verdadera intención: que presumiblemente pasa por recortar las pensiones, en vez de aumentar los ingresos de la Seguridad Social. Desde Bruselas, Feijóo elogió la reforma que ha puesto en marcha Macron con la oposición de media Francia, que contrapuso a la de España. “Nos estamos equivocando al aplazar un debate que es imprescindible para crear empleo”, aseguró.

Feijóo también puso en valor la “tensión social” de Francia. Como si le fastidiara que esta reforma de las pensiones no haya provocado un estallido en la calle contra el Gobierno de coalición.

Pero, ¿es comparable el problema francés con el español? ¿Vale la misma receta para ambos países? Los datos lo explican bien.

Macron está planteando elevar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. En España esa edad ya subió de 65 y avanza hacia los 67.

En Francia, las pensiones hoy ya suponen el 15,9% del PIB, de toda la riqueza que produce el país (y cada año sigue creciendo).

En España, hoy estamos en el 13,7% del PIB. Hablo del gasto total: incluyendo también las pensiones no contributivas o las de viudedad, orfandad, incapacidad…

Ni siquiera en 2047, el momento más difícil para las pensiones españolas por la pirámide de población, el gasto español llegará a acercarse al que tiene Francia hoy. Con la reforma, los cálculos del Gobierno es que para ese año el gasto total en pensiones alcance el 14,8% del PIB español –la AIREF es un poco más pesimista–. Y que a partir de 2047, ese porcentaje empiece a bajar.

La pensión media en Francia es de 1.509 euros brutos mensuales. La de España, de 1.189 euros.

¿Destinar una séptima parte de la riqueza del país a las pensiones es mucho o es poco? ¿Es sostenible o no lo es?

No sé cómo lo ves tú, pero a mí lo que realmente me parece insostenible es lo que ocurre en los países donde el sistema público de pensiones es más débil, como Estados Unidos, Australia o Corea del Sur.

El porcentaje de personas mayores de 65 años en situación de pobreza en España es del 6,8%. En Reino Unido un 97% superior, en Japón un 185%, en EEUU un 216% y en Corea del Sur un 629%.



Hay que defender con uñas y dientes el sistema de pensiones público. pic.twitter.com/va877PVCJr — Julen Bollain (@JulenBollain) 28 de mayo de 2022

En Estados Unidos, se han puesto de moda las colectas a través de TikTok para que ancianos de más de 80 años en trabajos penosos se puedan jubilar.

Veo la imagen de uno de ellos, un cajero de supermercado de 82 años, y todo me parece triste: que alguien de esa edad siguiera trabajando; que solo pueda descansar por la ayuda de la caridad.

Esas cotizaciones “inadmisibles”

Sigo con lo insostenible. Para la CEOE, lo realmente imposible de asumir es la subida de las cotizaciones sociales de esta reforma de las pensiones. Una propuesta que la patronal ha calificado como “inadmisible”, augurando que disparará los costes laborales y que solo servirá para aumentar el desempleo.

Los datos hablan claros, una vez más.

El coste medio por una hora trabajada en España es de 23,4 euros.

Con la subida de las cotizaciones para salvaguardar las pensiones, ese coste por hora aumentará en 37 céntimos más.

Esa subida será paulatina: 10 céntimos este año, 13 el siguiente, 6 en la próxima década y otros 8 en la siguiente.

En total, después de un par de décadas, pasaremos de un coste total de 23,4 euros a otro de 23,8 euros por hora trabajada.

La medida europea es de 33,8 euros por hora. En Alemania se pagan 38. En Francia, 39.

Nuestras cotizaciones sociales también están muy por debajo de las del resto de los países de la UE. Son apenas 6 euros por hora trabajada: la media europea es de 8,7. ¿Y en Francia? Pagan 12,5 euros por cada hora: más del doble que en España.

¿Cuándo se jodió España?

Casi tan triste como un octogenario trabajando de cajero de supermercado: ¿no te pareció terrible ver a una víctima de la dictadura, como es Ramón Tamames, comprando el revisionismo histórico del franquismo? Me refiero a esa mentira de que la Guerra Civil empezó en 1934, con la revuelta minera de Asturias.

El historiador Ángel Viñas desmonta esa fabulación en este interesante artículo, que va un paso más allá. Porque también se pregunta cuándo se jodió España: en qué momento el golpe de Estado se hizo inevitable. No, no fue en Asturias. Tampoco en 1934.

No te pierdas tampoco esta crónica de Iñigo Sáenz de Ugarte sobre la moción: ¡Mujeres de España! Tamames tiene un modelo para vosotras: Isabel la Católica

Ni mi artículo sobre el discurso de la ultraderecha y sus bulos: Las mentiras de Tamames y Abascal en la moción de censura

20 años de la invasión de Irak

La joven reportera de la imagen es nuestra compañera Olga Rodríguez, dos décadas atrás. La foto fue tomada en la primavera de 2003 en Bagdad, en el Hotel Palestine, donde se alojaba gran parte de la prensa durante la guerra de Irak. Ella estaba allí, sobre el terreno, contando la guerra para la SER. Fue en ese mismo hotel, pocas semanas más tarde, donde un tanque de Estados Unidos asesinó con un cañonazo a José Couso.

Desde aquel entonces, Olga no ha parado de cubrir todo tipo de conflictos internacionales por medio mundo: Afganistán, Egipto, Kosovo, Líbano, Siria, Palestina, Yemen… Además de amiga y cofundadora de elDiario.es, Olga es una de las periodistas que más admiro. Sus crónicas tienen siempre el equilibrio perfecto entre rigor, datos, contexto y emoción. Esta semana, ha publicado en elDiario.es dos piezas estupendas que te recomiendo: Las consecuencias de la guerra de Irak que llegan hasta hoy y también Las lecciones de la guerra de Irak y el periodismo.

“No es fácil transmitir el dolor que provoca una guerra y que perdura durante generaciones. Y, sin embargo, es el dolor la unidad de medida más exacta para determinar los porqués y explicar sus consecuencias”, escribe Olga. Y tiene toda la razón.

La sequía en una imagen

Es el mismo campanario, desde 2016 hasta hoy. El pantano de Sau, en Barcelona, está ya solo al 7% de su capacidad. Cada día, una barca lo recorre para pescar peces, sacarlos del agua y sacrificarlos: para evitar que mueran por falta de oxígeno y sus cadáveres envenenen el agua. Te contamos la historia completa aquí.

Abrimos elDiario.es de Asturias

El martes que viene estaré en Gijón. Es un viaje que me apetece mucho, porque vamos a estrenar nuestra nueva edición autonómica. Ese día, por la tarde, celebraremos un encuentro con los socios y socias, así que si te pilla cerca anímate a venir. Me acompañará la periodista Bárbara A. Peri, que será la responsable de esta nueva edición de elDiario.es. Como siempre, podrás preguntarme lo que quieras.

Con la de Asturias, ya sumamos 16 ediciones autonómicas. Solo nos falta una última en La Rioja –que espero que abramos pronto– para convertirnos en el primer periódico español con una redacción en cada una de las 17 comunidades autónomas. Lo decimos siempre: España es mucho más grande que Madrid. Y no se puede contar lo que ocurre en este país si solo tienes periodistas dentro de la M-30.

Si te gusta tu edición local, y quieres que crezca, la puedes apoyar con una pequeña cuota extra desde aquí.

Lo dejo aquí por hoy. Espero que tengas un buen fin de semana, que te haya gustado mi carta y que la próxima semana te pueda escribir en mejores condiciones de salud.

Un abrazo,

Ignacio Escolar