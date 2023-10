Un juzgado obliga al Ayuntamiento de Santander a readmitir a una interina despedida

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander ha obligado al Ayuntamiento de la capital a readmitir a una trabajadora del área de Servicios Sociales, Igualdad y Familia que fue cesada como funcionaria interina del puesto que ocupaba de auxiliar de Administración General en agosto de 2022.

El fallo, que ya es firme, estima un recurso presentado por el sindicato CSIF y declara el derecho de la trabajadora a continuar desempeñando su puesto de trabajo, con los efectos retroactivos a la fecha del cese, hasta que el puesto sea cubierto en propiedad.

La trabajadora --que tomó posesión en abrir de 2021-- alegaba que, tanto cuando fue nombrada interina como en sus sucesivas prórrogas, su nombramiento no fue “para la ejecución de un programa de carácter temporal con cometidos no permanentes, sino para el desempeño de las funciones propias del puesto auxiliar de administración general”, y que, por tanto, responde a una “necesidad estructural y no temporal”.

De hecho, según ha indicado CSIF, que ha dado a conocer la sentencia, de las pruebas practicadas en el juicio se infiere que desde el año 2016 se ha ido constatando, a través de informes, la necesidad “permanente y estructural de puestos de auxiliar de administración general en ese servicio”.

Además, las pruebas apuntan a que “ha venido desempeñando funciones de auxiliar administrativo en virtud del nombramiento de funcionario interino para la ejecución de programas de carácter temporal”.