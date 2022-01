Pasaje Seguro califica de “irresponsable y preocupante” la postura del PRC sobre las concertinas

Pasaje Seguro ha salido al paso de las afirmaciones vertidas por el PRC y de la Proposición No de Ley presentada por su grupo parlamentario en relación a las concertinas en el Puerto de Santander. El colectivo ciudadano, a través de un comunicado, ha criticado la postura de este partido calificándola de "irresponsable y preocupante".

Y es que este martes, los regionalistas, en rueda de prensa, han solicitado más seguridad al Estado, en concreto más Guardia Civil, antes de retirar unas concertinas en el perímetro del Puerto que, sin ellas, a su juicio, "sería inseguro". Al respecto, Pasaje Seguro entiende que la posición del PRC "pretende blanquear la utilización de un instrumento violento y de desgarre, como son las concertinas, atribuyéndole características disuasorias que no tiene", tal y como "demuestran las lesiones sangrientas y las muertes que han provocado en fronteras como las de Ceuta y Melilla, sin haber evitado los intentos de cruzar las vallas".

Así, este grupo ciudadano encuentra las argumentaciones del PRC "contradictorias entre sí, a la vez que banalizan la conculcación de derechos humanos fundamentales". "Para todo el mundo, al parecer, las medidas de seguridad en el Puerto son abundantes y eficaces; están consiguiendo, de hecho, la localización de la práctica totalidad de las personas migrantes que intentan acceder de manera irregular. ¿Son necesarias más? ¿O es más necesario seguir utilizando ese mantra para mantener una medida que solo se explica cómo amenaza violenta? ¿O para justificar la acción injustificable y unilateral del Presidente de la Autoridad Portuaria?", subraya el comunicado.

En este sentido, Pasaje Seguro recalca que el hecho de que los resultados económicos del Puerto sean buenos "es una satisfacción para toda la ciudadanía". "¿Eso no demuestra que ha habido un intento inaceptable de utilizar como chivos expiatorios a las personas migrantes que intentan acceder irregularmente al Puerto? ¿Por qué pretende mantenerse la imagen de un Puerto asediado al que hay que defender con cuchillas carniceras? Si manteniendo las concertinas sigue habiendo intentos de acceso irregular, ¿cuál será la opción del PRC entonces? ¿Electrificarlas? ¿Qué imagen da de la región esta medida y las sinrazones que se utilizan para justificarla?", se preguntan los integrantes de este colectivo.

Finalmente, Pasaje Seguro pide "al PRC, y a los demás partidos que dicen defender la democracia y la Constitución, que apliquen la humanidad y el buen sentido, y faciliten la retirada de las concertinas instaladas en el Puerto sin más dilación". "No tiene justificación acogerse al principio de 'sostenella y no enmendalla', no tiene sentido mantener una medida peligrosa, inhumana y ineficaz, una medida que nos empeora como sociedad", concluye.