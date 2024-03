Un cartel del Ayuntamiento de Santander conmemorativo del Día Internacional de la Mujer (8-M) que contiene la expresión 'igual dad' ha provocado el reproche de la oposición municipal por el “juego de palabras” con el apellido de la alcaldesa, Gema Igual (PP), que, por su parte, ha asegurado que “no conocía” previamente la campaña y ve estas críticas una “pataleta” y una “reacción ridícula” y “de patio de colegio”.

“¿La oposición en Santander no tendrá otras cosas de las que preocuparse?”, se ha preguntado la regidora al ser preguntada este viernes por la prensa por este asunto después de que varios de los portavoces de la oposición se quejaran en el Pleno de este jueves y también en las redes sociales de lo que consideran una “campaña personal” de la alcaldesa y una “utilización política de un tema tan sensible como la lucha por la igualdad” pagada “con el dinero de todos”.

La alcaldesa, tanto en el Pleno del jueves como en sus declaraciones de este viernes, ha salido al paso de estas críticas y ha anunciado que los carteles no se van a retirar. “Me parece totalmente absurdo el que una palabra, que es la palabra 'igual' -que también es mi apellido pero muchas otras cosas más- puedan decir que es porque yo necesito mi minuto de gloria o afianzarme. Yo no necesito estar en ninguna marquesina de ningún autobús municipal. Es más, no conocía la campaña”, ha aseverado.

El 8M igual le da, porque se define como una mujer de derechas "feminista a su manera". Y no le gustaban los juegos de palabras con su apellido. Pero ya que se haga una campaña personal con el día contra la violencia de género y con el dinero de todos es demasiado. #8M #Santander pic.twitter.com/00tDgVN9CS — Daniel Fernández (@fergodani) 29 de febrero de 2024

Igual ha explicado que la campaña ha sido diseñada por la única empresa que se presentó para realizarla y fue decisión de los técnicos colocar los carteles, “como todos los años”, en las marquesinas de los autobuses.

Ante la polémica, y “para que no haya intoxicación política”, los técnicos municipales elaborarán un informe en el que detallarán y explicarán a la oposición esta campaña. Así, explicarán qué quería decir la empresa al usar 'igualdad', una palabra que para la alcaldesa es “oportuna” y que cree que “no hay que cuestionar” en una conmemoración como la del 8-M.

“Si gráficamente lo han querido repartir o poner un espacio... De verdad, es una pura coincidencia que sea mi mismo apellido. Si yo ya sé que tengo un apellido que puede generar eso, pero no lo he utilizado”, ha insistido Igual, que en cambio ha añadido que es un recurso que la oposición “sí ha utilizado en campaña electoral”, en referencia a que el PSOE hizo una campaña con el lema 'Un Santander sinigual' para las elecciones municipales del pasado año).