El PRC de Guriezo pedirá depurar “un posible fraude” de la alcaldesa en el Plan de Aprovechamiento Forestal

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) de Guriezo ha anunciado que votará a favor del Plan de Aprovechamientos Forestales para 2023, si bien pedirá en el próximo pleno que se depure “un posible fraude” por parte de la alcaldesa, María Dolores Rivero, tras detectar una “irregularidad” en el mismo que asciende a 98.000 euros.

El portavoz del PRC, Ángel Llano, ha explicado en nota de prensa que la regidora “no ha querido justificar” con documentación oficial dos parcelas que dice tener “consorciadas” y que “ha camuflado” en una sola “con el afán de vender varias hectáreas de arbolado que carecen de un documento oficial a su favor y cuyo valor ascendería a 98.000 euros”.

En la última Comisión Informativa de Montes, celebrada el 18 de julio, los regionalistas preguntaron por esta circunstancia e instaron a la regidora a buscar los contratos que prueban que se trata de dos consorcios que tiene adjudicados, pero esta, según Llano, “se negó contundentemente” y prohibió la palabra a todos los presentes en la sala.

“Más allá de informarnos de la situación, ha asegurado que si se sacaba su parcela del plan revisaría las del resto de vecinos”. Ante esta afirmación, se ha podido comprobar el “chantaje al que la alcaldesa nos quiere someter” con la “absoluta certeza” de que la “trampa” es un hecho para “lucrarse”, dejando a un lado la legalidad del acto que estaba proponiendo tras realizar la amenaza, añade.

Para el PRC, “lo grave del asunto” es que Rivero “está incumpliendo ”su propio pliego de condiciones“, documento que ella misma ha redactado y en el que se indica que cada lote que sale a subasta debe ir marcado con un número diferente para poder ser identificado. ”En este caso ha identificado con un único número más de cinco hectáreas de terreno que se autoadjudica“, ha subrayado Llano.

Ante esta situación, el PRC ya ha pedido a la alcaldesa que retire del Plan de Aprovechamientos la propuesta de “autoincluir en su beneficio esta parcela hasta que todo se aclare”, y ha solicitado que aporte los documentos correspondientes y contratos con el Ayuntamiento, así como que identifique en el monte las medidas de cada una de las parcelas ya que, según el pliego, no puede incluirlas como una única.

“Lo que no entendemos es que el resto de concejales mire hacia otro lado”, ha criticado Llano, quien ha asegurado que el portavoz del Partido Popular, Adolfo Izaguirre, “dio su apoyo a la alcaldesa apelando a un acto de fe”. Una justificación “inverosímil”, a su juicio, ya que lo que tendría que hacer es “apelar y justificar si el acto es legal o no, votando en consecuencia y dejando la fe para los domingos”.

“Él, como ex concejal de Montes, debe saber y sabe que esto es una irregularidad de libro que solo puede tener un objetivo”, ha sentenciado el portavoz regionalista, quien ha recordado que “hace un año el 'popular' dijo que no podía dar su apoyo a la alcaldesa porque faltaba información y carecía de legitimidad suficiente para gobernar”.

En su opinión, “lo que está claro” es que Izaguirre “quiere complacer a la alcadesa”, ya que el Ayuntamiento de Guriezo tiene pendiente el pago de 40.000 euros “sin contrato y sin adjudicación” de su etapa como concejal. Unas facturas que “acabarán en el juzgado”, ya que han sido rechazadas por el pleno en dos ocasiones, motivo por el que Izaguirre “suplica constantemente” para que la regidora “levante los reparos y las pague”, un hecho por el que estaría cometiendo “una presunta prevaricación”.

Los regionalistas opinan que el resto de concejales “sabe lo que la alcaldesa quiere hacer”, motivo por el que les instarán a “ser responsables” y “mirar por el pueblo y sus vecinos y no por la alcaldesa, a no ser que les tenga bien apretados y no quieran dar un paso al frente”.

Así, pedirán las explicaciones oportunas en el próximo pleno y, como ha ocurrido en otras ocasiones, si se solucionan las cuestiones planteadas votarán a favor para que siga la tramitación. “Hay un problema con un lote que debe ser aclarado y que deberá ser excluido del plan. Si la alcaldesa y el resto de concejales no quieren perjudicar a los guriezanos votaremos a favor del resto de parcelas para que siga la tramitación oportuna”, ha remarcado Llano.

“Nadie a sabiendas puede dar su visto bueno a la trampa de esta alcaldesa que pretende quedarse sin justificación con un lote del Plan de Aprovechamientos que asciende a 98.000 euros, sin poder delimitar claramente y con documentación las parcelas que lo engloban. De ser así, será denunciable en el acto”, ha concluido.