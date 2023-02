Revilla aclara que habrá ceses si el sumario de la trama corrupta en los contratos de carreteras alude a algún político

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no descarta tener que depurar responsabilidades políticas por las presuntas adjudicaciones irregulares dentro de la Consejería de Obras Públicas cuando conozca el sumario del caso, por lo que, tras leerlo, anunciará esta semana si toma alguna medida.

La trama de fraude en la contratación de obra pública en Cantabria desvió varios millones de euros a cuentas particulares

Más

“Pudiera haber, pudiera no haber”, ha respondido este martes a preguntas de los medios acerca de si existen responsabilidades políticas, reiterando que está a la espera de leer el sumario completo para ver si hay alusiones a algún político, “aunque no lo creo”, ha apostillado. En concreto, espera a conocer si la investigación apunta a que algún político ha cometido “negligencias en el control” de las actuaciones que desarrollaba es el principal encausado en la trama, el jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, que ya está en prisión provisional.

“Nos vamos a leer todo el sumario completo y, a la vista de lo que diga, esta misma semana yo daré respuesta respecto a las medidas que se van a tomar”, ha indicado el Revilla, que ha incidido en que, “como presidente de Cantabria, tiene que actuar con serenidad”. Es por ello que no quiere avanzar si habrá que tomar decisiones hasta que no lea “muy detenidamente” el sumario que aún no tiene, aunque espera que se lo remitan hoy. “Lo que nos dicen es que tienen mucho trabajo, pero nos lo tienen que dar”, ha defendido, ya que el Gobierno es “parte interesada”, personada en la causa como “perjudicados”.

“La leeremos muy detenidamente y a la vista de lo que diga ese sumario yo tomaré decisiones”, ha zanjado el jefe del Ejecutivo cántabro en declaraciones a los medios que ha realizado en el Palacio de Festivales, donde ha acudido esta mañana a la I Gala de Internacionalización de la FP Erasmus+ 2023.