Revilla vuelve a chocar con su consejera de Economía a cuenta de la financiación: “Con el Gobierno de España negocia el presidente, no ella”

Miguel Ángel Revilla (PRC) ha protagonizado un segundo desencuentro en público con su consejera de Economía, la socialista María Sánchez. Y como ocurrió la primera vez, el objeto del rifirrafe es la financiación de sus proyectos 'estrella', que han quedado fuera de los fondos europeos y ahora dependen de la voluntad del Estado para salir adelante.

Y es que el líder del Ejecutivo autonómico pretende suscribir convenios plurianuales con el Gobierno central para que el polígono de La Pasiega y el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) vean la luz, pero según la titular de Economía eso no es viable.

Así, según explicó Sánchez en el Parlamento este lunes, la Ley General Presupuestaria indica que no podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para proyectos que ya tengan en los presupuestos subvenciones nominativas, como ocurre con La Pasiega y el MUPAC, que tienen en las cuentas del Estado de este año una consignación de 11 millones cada una.

Por lo visto, estas palabras no han sentado bien al presidente cántabro quien cuestionado por la prensa este martes al respecto ha querido hacer valer su posición de líder frente a la consejera para abordar estos asuntos: “La financiación por parte del Gobierno de España la negocia el presidente, no ella”, ha manifestado.

No es la primera vez que Revilla choca con la titular de Economía. Recientemente lo hizo tras unas declaraciones realizadas por Sánchez en las que puso en duda la viabilidad del proyecto de protonterapia del Hospital Valdecilla de Santander y su financiación con cargo a los fondos europeos. El presidente calificó de “error” sus palabras y aseguró que “no existe ningún riesgo” de que Cantabria se quede sin los fondos que espera de Europa.

Posteriormente, la consejera precisó sus afirmaciones detallando que la “preocupación” que había expuesto se debía a la ausencia de candidatos de la primera licitación del proyecto: “¿Eso significa que se va a perder la financiación del proyecto? Rotundamente le digo que no. Yo jamás he dicho ni he insinuado algo parecido”, sentenció.

Tras el último Consejo de Gobierno, el Ejecutivo cántabro anunció que prevé volver a licitar la máquina de protonterapia entre finales de marzo y principios de abril por 27,5 millones de euros con dos pliegos separados -el de la adquisición de la máquina y el de la obra para su instalación- para tratar de evitar que quede desierto como el primero en el que fue conjunto.