La globalización y sus consecuencias en las aves: “Los cambios en la naturaleza no son gratis e influyen en el bienestar humano”

La sexta gran extinción masiva en la Tierra ya está en marcha. Hemos entrado ya en una nueva era, el Antropoceno, provocada por la frenética actividad humana. Lo explica Salvador Rebollo, profesor titular de Ecología en el Departamento de Ciencias de la Vida.en la Universidad de Alcalá. Con él hablamos de las aves como bioindicadores de lo que está ocurriendo en nuestros ecosistemas en los que la acción del cambio climático es apenas "una fracción" de las perturbaciones en la biodiversidad.

¿Hay evidencias científicas claras de que el cambio climático incide en las aves?

Sí, pero he de puntualizar que esa incidencia del cambio climático se produce en combinación con otros cambios a escala planetaria que se están produciendo como consecuencia de la actividad humana de las últimas décadas. El cambio climático es una fracción de ese conjunto de cambios.

Las aves están respondiendo a todo ese paquete de cambios que estamos provocando en la biosfera. Le pongo como ejemplo el caso de la cigüeña blanca. Forma parte de ese grupo de las aves que están respondiendo, a escala mundial, al incremento de zonas urbanizadas que estamos viviendo. Se están concentrando en las ciudades.

Un fenómeno vinculado a la globalización es que, además de mover a personas y a mercancías, está moviendo especies de unos lugares del mundo a otros.

¿Eso está ocurriendo ya en España?

A Galicia ha llegado la avispa asiática que ha colonizado el norte de España depredando sobre las colmenas de abeja doméstica y destruyéndolas. Ahora estudio aves autóctonas que están consumiendo a este insecto y que podrían ayudarnos al control biológico de esta avispa.

Su llegada no se ha producido por el cambio climático sino por la globalización. Es exactamente lo mismo que ha ocurrido con el coronavirus. Forma parte del mismo proceso de movimiento de especies que estamos provocando con este modelo de desarrollo.

Aunque el cambio climático solo sea una parte de ese cambio global, ¿tiene consecuencias para las aves?

El cambio climático está provocando un aumento en las temperaturas medias, pero eso no es algo que afecta de forma directa a las aves. No es que ellas tengan frío o calor. Lo que está ocurriendo es que son sensibles a las consecuencias de la elevación de las temperaturas por su efecto en la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas.

Está produciendo una disminución de las zonas de ambiente frío al norte de Europa o en las altas montañas. Y eso reduce la superficie que necesitan muchas especies para vivir, como las alpinas. Si esas especies son menos competitivas por este motivo, serán desplazadas por otras. Es España ya está ocurriendo.

¿A qué tipo de aves les está ocurriendo?

Por ejemplo, le está ocurriendo al Urogallo cantábrico. Y no solo hay afección por el cambio climático, sino debido a los cambios en el uso del suelo.

He estudiado la trashumancia entre Extremadura y la Cordillera Cantábrica. Los pastores desplazados desde las dehesas extremeñas a pasar el verano en zonas montañosas, mantenían con sus rebaños las zonas de pastizales.

El abandono de la actividad trashumante, el fenómeno de la España vaciada y la presión de la actividad ganadera intensiva que se está ejerciendo sobre las cotas de alta montaña están provocando la desaparición de plantas que necesita la hembra del urogallo. Se están desplomando las poblaciones de esta especie de alta montaña.

¿Las aves están alertando a los humanos de alguna manera de lo que está ocurriendo?

Desde luego. Una de las especies clave en todos los ecosistemas, incluidos los acuáticos, son las aves. Ahora estudio cómo todo este fenómeno relacionado con las aves influye en las funciones y los servicios que nos proporcionan los ecosistemas. Los cambios en la naturaleza no son gratis y afectan al bienestar humano porque hay que recordar que los ecosistemas nos producen servicios.

Por ejemplo, la regulación de plagas. Es lo que le contaba sobre Galicia. Necesitamos buenas poblaciones de Abejero europeo porque es la primera barrera a la presencia de avispa asiática ya que se alimenta de ella.

Con todo este proceso de globalización, ¿se produce el fenómeno de las especies invasoras en el caso de las aves? ¿Quizás hay que hablar más de especies en peligro de extinción?

Ambas cosas. El cambio climático y el cambio global perjudica a unas y beneficia a otras especies incrementando su área de distribución.

En parte podemos hablar de especies invasoras, en parte no. Por ejemplo, es cierto que están entrando aves en la Península Ibérica que antes tenían un área de distribución más africana. España tiene una posición privilegiada entre los dos continentes y lo mismo que ocurre con el paso de personas ocurre con las aves. El avance de los ambientes áridos y semiáridos en Europa está provocando la entrada de especies como el Elanio Azul, un ave rapaz de la sabana africana que ha ocupado las dehesas en la Península Ibérica. No es exactamente una especie invasora porque no pone a otras en peligro. Son movimientos completamente naturales.

Sin embargo, la globalización, la urbanización y el uso masivo de las mascotas en las ciudades traídas de cualquier parte del mundo sí están provocando problemas. Es el caso de la cotorra que sí se ha convertido en invasora como consecuencia de que la gente la abandona cuando se cansa de sus gritos o de alimentarla. Ocurre en el río Henares y en otros espacios protegidos de la Comunidad de Madrid con los mapaches que la gente ha traído como especie exótica.

En Castilla-La Mancha la presencia de las aves está muy vinculada a las estepas y a los humedales. ¿El proceso de globalización puede ponerlas en peligro de extinción?

En esta región existe la Malvasía Cabeciblanca, un pato autóctono que como consecuencia del movimiento de animales de otras partes del mundo para ser soltados en parques urbanos hemos traído un pato muy parecido que se llama Malvasía Canela, de origen americano, que es muy agresivo y está poniendo en jaque a la Malvasía autóctona. Es un ejemplo de especie exótica, en este caso introducida, que está poniendo en peligro a una autóctona.

Usted ha dicho que con todos estos cambios impuestos por la globalización la Tierra está en vías de una nueva era, el Antropoceno

Sí, así es. La actividad humana está generando cambios de tal magnitud que se ha convertido en uno de los principales motores de cambio a escala planetaria. Se habla de Antropoceno precisamente por ser el hombre uno de los principales agentes transformadores y ya estamos en él. Estamos generando lo que se denomina la ‘sexta gran extinción’.

Además de los movimientos de materiales forestales, ganaderos o agrarios hay que hablar de los movimientos de combustibles fósiles, de minerales, de áridos… que son infinitamente más grandes.

Su extracción está generando perturbaciones intensas en muchos lugares del mundo. Estamos afectando al sector primario, al ciclo global de muchos elementos químicos, estamos modificando los ecosistemas y reduciendo la biodiversidad, produciendo contaminación masiva del aire o del agua… Existen islas de plástico del tamaño de las provincias españolas en los océanos.

¿Se puede hablar de estrategias de mitigación?

Lo primero que habría que hacer es que los modelos económicos tuvieran como límite las consecuencias ambientales que provocan porque su impacto es intolerable por más que nos quieran convencer de la importancia para la economía y el empleo.

Si modificamos la base de las condiciones ambientales de nuestro planeta las consecuencias son brutales. Eso no puede compensarse con ningún ingreso económico por parte de algunas compañías. Necesitamos desconectar del actual nivel de consumo. Es clave.