El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha: “No se puede suplantar al Congreso con debates nacionales”

Al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, no le gusta el “tono agrio” con el que se cerró el último pleno del Parlamento y considera que los debates se “embarran” cuando se abordan asuntos que no con de competencia autonómica. Pide más “educación” en las intervenciones parlamentarias de los grupos políticos e incluso contempla reformar el Reglamento para solucionar esta situación aunque subraya que debatir sobre “parámetros más constructivos” evitaría tener que cambiarlo y pide “consenso” entre los grupos parlamentarios para solucionarlo.

Es una de las reflexiones que ha realizado en un encuentro con los medios de comunicación para realizar balance del año parlamentario. Uno de los asuntos en el que ha puesto especial acento es el último pleno del año, que se celebró fuera de fecha debido a la indisposición e ingreso en el hospital que sufrió la diputada del PP Lola Merino. Lamenta que su regreso no se haya celebrado “con mayor respeto y moderación”.

“Vemos con preocupación el incremento de la tensión en algunos plenos. Siempre he considerado que los responsables políticos deben contribuir a rebajarla y frente a la estrategia de algunos de la crispación porque creen que pueden sacar beneficio de la turbulencia social, intentaremos que el tono sea respetuoso y que no se instale la ofensa como ha ocurrido en el Congreso de los Diputados o en el Senado”, ha remarcado.

El presidente de las Cortes regionales defiende “el derecho y el deber” de expresar la opinión sobre todas las cuestiones, pero “una cosa es hacerla a través de los medios o las redes sociales y otra cosa es suplantar a las Cortes Generales”, algo que ha rechazado. “Si el legislador hubiese querido que fueran apéndice de la política nacional lo hubiese solventado con gobernadores o delegados del Gobierno no con parlamentos autonómicos”.

De hecho, ha avisado que con ello el Parlamento regional se desliza “por una pendiente como la del Parlamento catalán en otras ocasiones”. Ha reclamado “respeto” a los 40 años de autonomía de Castilla-La Mancha, a la Constitución, a la separación poderes y al hecho de que los ciudadanos tienen que evaluar los diferentes poderes competenciales, “deberíamos hacerlo mejor”.

La 'quiniela' del presidente para el Parlamento regional tras las elecciones autonómicas

Por otra parte, Bellido ha valorado la última macroencuesta del CIS. Preguntado sobre la percepción de Podemos, que ve la puerta entreabierta para regresar al Parlamento castellanomanchego, ha dicho que es “casi imposible que tenga representación”. “Hoy por hoy está muy lejos, la que más lejos está de obtener representación”.

“No quiero interpretar que la foto de hoy será la misma de mayo, pero todas las encuestas dicen que si se celebrasen hoy, Emiliano García-Page tendría una mayoría muy holgada, podría gobernar con mayoría absoluta”. Cree que en Castilla-La Mancha tendrán representación PSOE, PP y “quizás” Vox. “No veo que vayan a entrar otras formaciones, pero la realidad es muy cambiante. Lo imposible ha pasado seis veces. Lo imposible ahora es improbable”.

¿Cuánto pesará el escenario nacional en las elecciones autonómicas y municipales? El presidente de las Cortes regionales ha optado por poner un ejemplo a la hora de responder: “Si tuviésemos que elegir a un alcalde de un pueblo de 200 habitantes, le pediríamos que atendiese las competencias que tiene: basuras, iluminación de calles... y que luego ante el resto de instituciones, que defienda al pueblo”.

No comparte por tanto que haya que valorar al alcalde o alcaldesa porque el Gobierno de España haya subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o ha cambiado el Código Penal y traslada esa misma opinión a los comicios autonómicos para elegir al presidente o presidenta de Castilla-La Mancha. “Hay que valorar si se van a construir o no hospitales, por ejemplo, a la hora de pensar en las autonómicas”.

Y a este respecto, sobre las declaraciones sobre cuestiones estatales que suele realizar García-Page, ha dicho que es “muy valiente” porque “se enfrenta a gobiernos del PSOE y del PP para defender a Castilla-La Mancha”, en materias como el agua o el basurero nuclear, a veces con opiniones contrarias a su partido. Lo hace, decía, “en asuntos que no son competencia autonómica porque es su derecho y su obligación”.

A nivel estatal, Bellido opina que siempre que en España ha gobernado el PSOE “se instala un clima de crispación”, como pasó con Felipe González y con José Luis Rodríguez Zapatero. “Es una estrategia diseñada y peligrosa porque envenena la democracia y genera enfrentamiento en la sociedad” pero no se muestra optimista. “Mi pronóstico es que la crispación no va a bajar”, pero matiza: “Creo que no está beneficiando tanto al PP como otras veces porque hay alternativas que rentabilizan mejor esa crispación. Quizá el PP vea que tiene más que ganar cuando argumenta”.

La reforma del Código Penal “no es ni conveniente, ni necesaria ni oportuna”

El presidente parlamentario ha dicho no compartir la reforma del Código Penal por no ser “conveniente, ni necesaria, ni oportuna”, aunque ha enmarcado la discrepancia en la normalidad. “Decir lo que pienso a mí no me ha pasado factura. No es una cuestión hormonal sino racional. Yo procedo de una familia conservadora, nadie en mi familia era del PSOE, pero llegué hasta aquí porque pensaba que era mejor un pensamiento progresista. Cuando tengo pensamientos discrepantes lo veo con naturalidad. Es racional. No expresarlos sería un mal ejemplo público y cercenaría mi derecho a tener posiciones distintas respecto a otros compañeros del PSOE”.

Él no rompería la disciplina de voto

Ha afirmado no comprender, sobre la posibilidad de romper la disciplina de voto, cómo el PP tiene la “osadía de pedir” que el PSOE se la salte cuando “han dicho 'sí' a muchas barrabasadas, como que se volviese a la versión más dura del trasvase Tajo-Segura”.

Es alucinante que quien nunca lleva la contraria a su partido para defender la región le pida esfuerzos a los demás

Bellido ha rechazado la opción de romper la disciplina de voto. “En un sistema de partidos hay que pelear internamente. No hay que socavar el sistema democrático” y ha tildado de “alucinante” que “quien nunca lleva la contraria a su partido para defender la región le pida esfuerzos a los demás”, en alusión al PP, aunque si citar a la formación y a su presidente regional, Paco Núñez.

También se ha referido al bloqueo del Poder Judicial. Le extraña la “celeridad” del Tribunal Constitucional para impedir que se legisle su reforma, cuando es “tan lento para tantas cosas”; y también que se haya “volcado” al Pleno del Alto Tribunal “lo que tenía que haber ido a una de sus secciones”. Pero al margen de ello, ha aseverado que “el PP se cree dueño de la Constitución y cuando está en la oposición hace que no funcione el Estado de Derecho”.

Durante su balance, Pablo Bellido ha destacado el “ritmo legislativo”, destacando que se trata del Parlamento más pequeño de España y sin embargo uno de los más productivos. La legislatura culminará con 40 leyes aprobadas, una tercera parte por unanimidad, mientras que hay cuatro en tramitación y todos los presupuestos se han aprobado en tiempo y forma, en un contexto de “estabilidad institucional”.

Asimismo, ha remarcado su objetivo de realizar un Parlamento “más cercano, accesible, moderno y democrático”. En este sentido, más de 3.000 personas han acudido a las Cortes en 65 visitas concertadas, además de los plenos sociales celebrados para escuchar a todos los colectivos y el hecho de que también se haya realizado actividad institucional itinerante fuera del edificio.

“Nos sentimos muy orgullosos de que en el año 2022 hemos desarrollado el primer bloque del Plan de Accesibilidad con CERMI, ONCE y Plena Inclusión”, ha destacado. A lo que ha añadido medidas de accesibilidad y “extensión democrática” como la plataforma elevadora en la tribuna de oradores, el bucle auditivo para personas con problemas de audición y los aseos adaptados en la planta de los plenos.

También ha querido hacer mención al compromiso de las Cortes castellanomanchegas con la igualdad de género, con su exposición itinerante en colaboración con la FEMP y la Universidad de Alcalá de Henares. Hay otra “en ciernes” con la Real Fundación de Toledo para reivindicar figuras femeninas importantes en la región.

En 2023 se seguirán celebrando los 40 años de constitución de las Cortes regionales. “Creemos importante que los ciudadanos conozcan la labor del Parlamento, al menos hasta la convocatoria de las elecciones autonómicas y municipales”.